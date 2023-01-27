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Нет просрочке: в российских магазинах появится система контроля - РИА Новости Крым, 27.01.2023
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Нет просрочке: в российских магазинах появится система контроля
Нет просрочке: в российских магазинах появится система контроля - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Нет просрочке: в российских магазинах появится система контроля
В российских магазинах внедрят систему, исключающую возможность продажи просроченной продукции, а также нелегальных табачных изделий. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T07:03
2023-01-27T07:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В российских магазинах внедрят систему, исключающую возможность продажи просроченной продукции, а также нелегальных табачных изделий. Как сообщает пресс-служба правительства, пока мера вводится в качестве экспериментальной с 1 февраля по 1 августа.По данным пресс-служба Кабмина, соответствующее постановление уже подписано. В документе речь идет об отдельных видах молочной продукции, бутилированной питьевой и минеральной воде, пиве и "слабоалкоголке", курительном, жевательном и нюхательном табаке, кальянных смесях, электронных системах нагревания табака.Если эксперимент пройдет удачно, в ближайшем будущем нелегальные или просроченные товары будут блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением.Читайте также на РИА Новости Крым:Нашествие Чебурашек: Роскачество проверит безопасность игрушекКак выбрать вкусный сыр - советы экспертаДепутаты хотят ввести акцизы на пиво
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россия, правительство россии, новости, общество, экономика
Нет просрочке: в российских магазинах появится система контроля

В магазинах России появится экспериментальная система против просроченных продуктов

07:03 27.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ магазинах России появится экспериментальная система против просроченных продуктов
В магазинах России появится экспериментальная система против просроченных продуктов - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В российских магазинах внедрят систему, исключающую возможность продажи просроченной продукции, а также нелегальных табачных изделий. Как сообщает пресс-служба правительства, пока мера вводится в качестве экспериментальной с 1 февраля по 1 августа.
По данным пресс-служба Кабмина, соответствующее постановление уже подписано. В документе речь идет об отдельных видах молочной продукции, бутилированной питьевой и минеральной воде, пиве и "слабоалкоголке", курительном, жевательном и нюхательном табаке, кальянных смесях, электронных системах нагревания табака.
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"Продукция, которая не допускается к продаже, будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак", - пояснили в пресс-службе.
Если эксперимент пройдет удачно, в ближайшем будущем нелегальные или просроченные товары будут блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением.
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07:03Нет просрочке: в российских магазинах появится система контроля
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