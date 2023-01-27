https://crimea.ria.ru/20230127/net-prosrochke-v-rossiyskikh-magazinakh-poyavitsya-sistema-kontrolya-1126600217.html

Нет просрочке: в российских магазинах появится система контроля

Нет просрочке: в российских магазинах появится система контроля - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Нет просрочке: в российских магазинах появится система контроля

В российских магазинах внедрят систему, исключающую возможность продажи просроченной продукции, а также нелегальных табачных изделий. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T07:03

2023-01-27T07:03

2023-01-27T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В российских магазинах внедрят систему, исключающую возможность продажи просроченной продукции, а также нелегальных табачных изделий. Как сообщает пресс-служба правительства, пока мера вводится в качестве экспериментальной с 1 февраля по 1 августа.По данным пресс-служба Кабмина, соответствующее постановление уже подписано. В документе речь идет об отдельных видах молочной продукции, бутилированной питьевой и минеральной воде, пиве и "слабоалкоголке", курительном, жевательном и нюхательном табаке, кальянных смесях, электронных системах нагревания табака.Если эксперимент пройдет удачно, в ближайшем будущем нелегальные или просроченные товары будут блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением.Читайте также на РИА Новости Крым:Нашествие Чебурашек: Роскачество проверит безопасность игрушекКак выбрать вкусный сыр - советы экспертаДепутаты хотят ввести акцизы на пиво

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россия, правительство россии, новости, общество, экономика