https://crimea.ria.ru/20230127/net-prosrochke-v-rossiyskikh-magazinakh-poyavitsya-sistema-kontrolya-1126600217.html
Нет просрочке: в российских магазинах появится система контроля
Нет просрочке: в российских магазинах появится система контроля - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Нет просрочке: в российских магазинах появится система контроля
В российских магазинах внедрят систему, исключающую возможность продажи просроченной продукции, а также нелегальных табачных изделий. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T07:03
2023-01-27T07:03
2023-01-27T07:03
россия
правительство россии
новости
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121750616_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a7bcefde473b116598c28edc983609a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В российских магазинах внедрят систему, исключающую возможность продажи просроченной продукции, а также нелегальных табачных изделий. Как сообщает пресс-служба правительства, пока мера вводится в качестве экспериментальной с 1 февраля по 1 августа.По данным пресс-служба Кабмина, соответствующее постановление уже подписано. В документе речь идет об отдельных видах молочной продукции, бутилированной питьевой и минеральной воде, пиве и "слабоалкоголке", курительном, жевательном и нюхательном табаке, кальянных смесях, электронных системах нагревания табака.Если эксперимент пройдет удачно, в ближайшем будущем нелегальные или просроченные товары будут блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением.Читайте также на РИА Новости Крым:Нашествие Чебурашек: Роскачество проверит безопасность игрушекКак выбрать вкусный сыр - советы экспертаДепутаты хотят ввести акцизы на пиво
https://crimea.ria.ru/20221030/prodavtsov-lishat-vozmozhnosti-torgovat-prosrochkoy-i-kontrafaktom-1125136694.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121750616_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_94a38e83254b79c4eafafa4ef9f42bff.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство россии, новости, общество, экономика
Нет просрочке: в российских магазинах появится система контроля
В магазинах России появится экспериментальная система против просроченных продуктов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В российских магазинах внедрят систему, исключающую возможность продажи просроченной продукции, а также нелегальных табачных изделий. Как сообщает пресс-служба правительства, пока мера вводится в качестве экспериментальной с 1 февраля по 1 августа.
По данным пресс-служба Кабмина, соответствующее постановление уже подписано. В документе речь идет об отдельных видах молочной продукции, бутилированной питьевой и минеральной воде, пиве и "слабоалкоголке", курительном, жевательном и нюхательном табаке, кальянных смесях, электронных системах нагревания табака.
"Продукция, которая не допускается к продаже, будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак", - пояснили в пресс-службе.
Если эксперимент пройдет удачно, в ближайшем будущем нелегальные или просроченные товары будут блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением.
Читайте также на РИА Новости Крым: