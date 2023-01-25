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Нашествие Чебурашек: Роскачество проверит безопасность игрушек - РИА Новости Крым, 25.01.2023
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Нашествие Чебурашек: Роскачество проверит безопасность игрушек
Нашествие Чебурашек: Роскачество проверит безопасность игрушек - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Нашествие Чебурашек: Роскачество проверит безопасность игрушек
Роскачество проверит мягкие игрушки в виде сказочного персонажа Чебурашки. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, после выхода на экраны одноименного РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T20:39
2023-01-25T20:39
роскачество
в мире
россия
общество
безопасность
чебурашка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Роскачество проверит мягкие игрушки в виде сказочного персонажа Чебурашки. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, после выхода на экраны одноименного фильма рынок наводнили мягконабивные Чебурашки, качество которых в ряде случаев вызывает сомнение у потребителей.Кинофильм "Чебурашка" вышел в прокат в первый день 2023 года. За восемь дней январских праздников фильм посмотрели 8,9 миллионов россиян, а кассовые сборы составили 2,9 млрд рублей. К этому времени сборы уже превысили пять миллиардов рублей. Лента стала самой кассовой в истории российского проката. По данным Роскачества, после показа фильма на фоне ажиотажного спроса в России стали продавать игрушки разных производителей, в основном - это изделия китайского производства, которые реализуются на маркетплейсах и собирают негативные покупательские отзывы.Ранее российские интернет-магазины и маркетплейсы сняли с продажи детские игрушки Хагги-Вагги из-за многочисленных нарушений безопасности изделий, выявленных Роскачеством. Читайте также на РИА Новости Крым:Доброе кино с секретами: кинокритик объяснил успех нового "Чебурашки"Что включить в меню для счастья - РоскачествоРоскачество назвало лучший ванильный пломбир России
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роскачество, в мире, россия, общество, безопасность, чебурашка
Нашествие Чебурашек: Роскачество проверит безопасность игрушек

Роскачество проверит Чебурашек

20:39 25.01.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПразднование 55-летия со дня появления Чебурашки
Празднование 55-летия со дня появления Чебурашки - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Роскачество проверит мягкие игрушки в виде сказочного персонажа Чебурашки. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, после выхода на экраны одноименного фильма рынок наводнили мягконабивные Чебурашки, качество которых в ряде случаев вызывает сомнение у потребителей.
Кинофильм "Чебурашка" вышел в прокат в первый день 2023 года. За восемь дней январских праздников фильм посмотрели 8,9 миллионов россиян, а кассовые сборы составили 2,9 млрд рублей. К этому времени сборы уже превысили пять миллиардов рублей. Лента стала самой кассовой в истории российского проката.
По данным Роскачества, после показа фильма на фоне ажиотажного спроса в России стали продавать игрушки разных производителей, в основном - это изделия китайского производства, которые реализуются на маркетплейсах и собирают негативные покупательские отзывы.
"Среди ключевых потребительских опасений - использование некачественных материалов, неприятный химический запах, производственный брак. При этом среди изделий наблюдается широкий разброс стоимости за единицу товара, что требует подтверждения о реальном качестве игрушек", - пояснили в ведомстве и пообещали обнародовать результаты проверки во втором квартале 2023 года.
Ранее российские интернет-магазины и маркетплейсы сняли с продажи детские игрушки Хагги-Вагги из-за многочисленных нарушений безопасности изделий, выявленных Роскачеством.
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