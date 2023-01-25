https://crimea.ria.ru/20230125/nashestvie-cheburashek-roskachestvo-proverit-bezopasnost-igrushek-1126587495.html

Нашествие Чебурашек: Роскачество проверит безопасность игрушек

Нашествие Чебурашек: Роскачество проверит безопасность игрушек - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Нашествие Чебурашек: Роскачество проверит безопасность игрушек

Роскачество проверит мягкие игрушки в виде сказочного персонажа Чебурашки. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, после выхода на экраны одноименного РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T20:39

2023-01-25T20:39

2023-01-25T20:39

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чебурашка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Роскачество проверит мягкие игрушки в виде сказочного персонажа Чебурашки. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, после выхода на экраны одноименного фильма рынок наводнили мягконабивные Чебурашки, качество которых в ряде случаев вызывает сомнение у потребителей.Кинофильм "Чебурашка" вышел в прокат в первый день 2023 года. За восемь дней январских праздников фильм посмотрели 8,9 миллионов россиян, а кассовые сборы составили 2,9 млрд рублей. К этому времени сборы уже превысили пять миллиардов рублей. Лента стала самой кассовой в истории российского проката. По данным Роскачества, после показа фильма на фоне ажиотажного спроса в России стали продавать игрушки разных производителей, в основном - это изделия китайского производства, которые реализуются на маркетплейсах и собирают негативные покупательские отзывы.Ранее российские интернет-магазины и маркетплейсы сняли с продажи детские игрушки Хагги-Вагги из-за многочисленных нарушений безопасности изделий, выявленных Роскачеством. Читайте также на РИА Новости Крым:Доброе кино с секретами: кинокритик объяснил успех нового "Чебурашки"Что включить в меню для счастья - РоскачествоРоскачество назвало лучший ванильный пломбир России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, в мире, россия, общество, безопасность, чебурашка