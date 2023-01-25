Нашествие Чебурашек: Роскачество проверит безопасность игрушек
Роскачество проверит Чебурашек
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПразднование 55-летия со дня появления Чебурашки
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Роскачество проверит мягкие игрушки в виде сказочного персонажа Чебурашки. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, после выхода на экраны одноименного фильма рынок наводнили мягконабивные Чебурашки, качество которых в ряде случаев вызывает сомнение у потребителей.
Кинофильм "Чебурашка" вышел в прокат в первый день 2023 года. За восемь дней январских праздников фильм посмотрели 8,9 миллионов россиян, а кассовые сборы составили 2,9 млрд рублей. К этому времени сборы уже превысили пять миллиардов рублей. Лента стала самой кассовой в истории российского проката.
По данным Роскачества, после показа фильма на фоне ажиотажного спроса в России стали продавать игрушки разных производителей, в основном - это изделия китайского производства, которые реализуются на маркетплейсах и собирают негативные покупательские отзывы.
"Среди ключевых потребительских опасений - использование некачественных материалов, неприятный химический запах, производственный брак. При этом среди изделий наблюдается широкий разброс стоимости за единицу товара, что требует подтверждения о реальном качестве игрушек", - пояснили в ведомстве и пообещали обнародовать результаты проверки во втором квартале 2023 года.
Ранее российские интернет-магазины и маркетплейсы сняли с продажи детские игрушки Хагги-Вагги из-за многочисленных нарушений безопасности изделий, выявленных Роскачеством.
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