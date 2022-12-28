https://crimea.ria.ru/20221228/igrushki-khaggi-vaggi-snimayut-s-prodazh-v-rossii--roskachestvo-1126180265.html

Игрушки Хагги-Вагги снимают с продаж в России – Роскачество

Игрушки Хагги-Вагги снимают с продаж в России – Роскачество - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Игрушки Хагги-Вагги снимают с продаж в России – Роскачество

Российские интернет-магазины и маркетплейсы снимают с продажи детские игрушки Хагги-Вагги из-за многочисленных нарушений безопасности изделий, выявленных... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T20:38

2022-12-28T20:38

2022-12-28T20:38

роскачество

россия

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1c/1126180147_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_453c8ae5985df0d96ddc375679a8b0fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российские интернет-магазины и маркетплейсы снимают с продажи детские игрушки Хагги-Вагги из-за многочисленных нарушений безопасности изделий, выявленных Роскачеством, сообщает пресс-служба ведомства. В Роскачестве уточнили, что основные нарушения связаны с отсутствием в маркировке информации о товаре, изготовителе, характеристиках товара. Также специалисты обнаружили несоответствия техническому регламенту по содержанию фенола при миграции в водную среду, индексу токсичности в водной среде, внешнему виду игрушек после пяти стирок при температуре +30 градусов. "Практически все крупные участники рынка онлайн-ритейла ("Озон", "Яндекс.Маркет", "Вайлдберриз", "СберМегаМаркет") незамедлительно приняли меры: убрали карточки с небезопасными товарами, предложения недобросовестных продавцов устранили с сайта, страницы и ссылки удалили", — добавили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221115/v-roskachestve-nazvali-zolotoe-pravilo-zaryadki-telefona-1125364182.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, россия, общество, новости