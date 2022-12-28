https://crimea.ria.ru/20221228/igrushki-khaggi-vaggi-snimayut-s-prodazh-v-rossii--roskachestvo-1126180265.html
Игрушки Хагги-Вагги снимают с продаж в России – Роскачество
Игрушки Хагги-Вагги снимают с продаж в России – Роскачество - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Игрушки Хагги-Вагги снимают с продаж в России – Роскачество
Российские интернет-магазины и маркетплейсы снимают с продажи детские игрушки Хагги-Вагги из-за многочисленных нарушений безопасности изделий, выявленных... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T20:38
2022-12-28T20:38
2022-12-28T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российские интернет-магазины и маркетплейсы снимают с продажи детские игрушки Хагги-Вагги из-за многочисленных нарушений безопасности изделий, выявленных Роскачеством, сообщает пресс-служба ведомства. В Роскачестве уточнили, что основные нарушения связаны с отсутствием в маркировке информации о товаре, изготовителе, характеристиках товара. Также специалисты обнаружили несоответствия техническому регламенту по содержанию фенола при миграции в водную среду, индексу токсичности в водной среде, внешнему виду игрушек после пяти стирок при температуре +30 градусов. "Практически все крупные участники рынка онлайн-ритейла ("Озон", "Яндекс.Маркет", "Вайлдберриз", "СберМегаМаркет") незамедлительно приняли меры: убрали карточки с небезопасными товарами, предложения недобросовестных продавцов устранили с сайта, страницы и ссылки удалили", — добавили в ведомстве.
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роскачество, россия, общество, новости
Игрушки Хагги-Вагги снимают с продаж в России – Роскачество
Игрушки Хагги-Вагги снимают с продаж в РФ из-за многочисленных нарушений безопасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российские интернет-магазины и маркетплейсы снимают с продажи детские игрушки Хагги-Вагги из-за многочисленных нарушений безопасности изделий, выявленных Роскачеством, сообщает пресс-служба ведомства.
"Роскачество провело исследование игрушек Хагги-Вагги, которое выявило многочисленные нарушения, в том числе связанные с безопасностью изделий. Как всегда, информация об исследованных товарах была передана для принятия мер производителям и торговым сетям. Последние оперативно реагируют на наши обращения, убирают игрушки из продажи и проводят дополнительные проверки", — говорится в сообщении.
В Роскачестве уточнили, что основные нарушения связаны с отсутствием в маркировке информации о товаре, изготовителе, характеристиках товара. Также специалисты обнаружили несоответствия техническому регламенту по содержанию фенола при миграции в водную среду, индексу токсичности в водной среде, внешнему виду игрушек после пяти стирок при температуре +30 градусов.
"Практически все крупные участники рынка онлайн-ритейла ("Озон", "Яндекс.Маркет", "Вайлдберриз", "СберМегаМаркет") незамедлительно приняли меры: убрали карточки с небезопасными товарами, предложения недобросовестных продавцов устранили с сайта, страницы и ссылки удалили", — добавили в ведомстве.