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В работе "Крымэнерго" нашли нарушения на 720 млн рублей
В работе "Крымэнерго" нашли нарушения на 720 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.11.2023
В работе "Крымэнерго" нашли нарушения на 720 млн рублей
Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго" допустило нарушения более чем на 720 миллионов рублей в своей финансово-хозяйственной... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T17:50
2023-11-21T17:50
2023-11-21T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго" допустило нарушения более чем на 720 миллионов рублей в своей финансово-хозяйственной деятельности. Их обнаружили сотрудники службы финансового надзора в ходе внеплановой выездной проверки, сообщила пресс-служба ведомства.Специалисты проверили финансовое состояние предприятия с января прошлого года по июль текущего года, процедуру проведения закупок на предприятии, выполнение условий договоров на поставку товаров.Как уточнили в службе финнадзора, "Крымэнерго" допустило нарушения на 300 млн рублей при проведении закупок материалов, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Среди основных - неверное определение победителя конкурса, завышение цены контракта и стоимости приобретенных товаров.Также установлено неэффективное использование средств и имущества предприятия на закупку установки горизонтально-направленного бурения стоимостью 20,5 млн рублей. Она отработала только 46 часов и в дальнейшем не использовалась. Кроме того, предприятие приобрело за 14 млн рублей модуль по учету и начислению абонентской платы для юридических лиц, который ни разу не был задействован.Кроме того, предприятие понесло убытки из-за несвоевременной оплаты поставщикам пеней и судебных расходов и в результате неэффективно принятых управленческих решений по необоснованному увольнению сотрудников.Ведомство проинформировало о результатах проверки главу республики и направило соответствующий акт в комитет по противодействию коррупции для принятия мер реагирования и возбуждению уголовных дел.Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора департамента "Крымэнерго" по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным СК, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов о преступной схеме экс-директора "Крымэнерго": ситуация устраненаРабота энергосетей: Аксенов попросил крымчан не верить "решалам"Аксенов поручил пересмотреть "дурные счета" крымчанам за электроэнергию
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крым, гуп рк "крымэнерго", службы финансового надзора крыма , коррупция, новости крыма
В работе "Крымэнерго" нашли нарушения на 720 млн рублей
Финансовые нарушения на 721 млн рублей выявлены на предприятии "Крымэнерго"
17:50 21.11.2023 (обновлено: 17:51 21.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго" допустило нарушения более чем на 720 миллионов рублей в своей финансово-хозяйственной деятельности. Их обнаружили сотрудники службы финансового надзора в ходе внеплановой выездной проверки, сообщила пресс-служба ведомства.
Специалисты проверили финансовое состояние предприятия с января прошлого года по июль текущего года, процедуру проведения закупок на предприятии, выполнение условий договоров на поставку товаров.
"В ходе проведения проверки установлены нарушения требований финансовой дисциплины и законодательства в сфере закупок на общую сумму 721 млн рублей", - говорится в сообщении.
Как уточнили в службе финнадзора, "Крымэнерго" допустило нарушения на 300 млн рублей при проведении закупок материалов, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Среди основных - неверное определение победителя конкурса, завышение цены контракта и стоимости приобретенных товаров.
Также установлено неэффективное использование средств и имущества предприятия на закупку установки горизонтально-направленного бурения стоимостью 20,5 млн рублей. Она отработала только 46 часов и в дальнейшем не использовалась. Кроме того, предприятие приобрело за 14 млн рублей модуль по учету и начислению абонентской платы для юридических лиц, который ни разу не был задействован.
Кроме того, предприятие понесло убытки из-за несвоевременной оплаты поставщикам пеней и судебных расходов и в результате неэффективно принятых управленческих решений по необоснованному увольнению сотрудников.
"По результатам проведенной проверки можно сделать вывод о том, что министерство топлива и энергетики Республики Крым и руководство "Крымэнерго" не осуществляли должным образом контроль за деятельностью предприятия, работой структурных подразделений, что привело к значительному завышению расходов, увеличению убытков предприятия и отвлечению денежных средств из оборота предприятия", - констатировали в службе финнадзора.
Ведомство проинформировало о результатах проверки главу республики и направило соответствующий акт в комитет по противодействию коррупции для принятия мер реагирования и возбуждению уголовных дел.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора департамента "Крымэнерго"
по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным СК, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.
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