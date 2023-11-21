https://crimea.ria.ru/20231121/v-rabote-krymenergo-nashli-narusheniya-na-720-mln-rubley-1132948882.html

В работе "Крымэнерго" нашли нарушения на 720 млн рублей

В работе "Крымэнерго" нашли нарушения на 720 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.11.2023

В работе "Крымэнерго" нашли нарушения на 720 млн рублей

Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго" допустило нарушения более чем на 720 миллионов рублей в своей финансово-хозяйственной... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T17:50

2023-11-21T17:50

2023-11-21T17:51

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго" допустило нарушения более чем на 720 миллионов рублей в своей финансово-хозяйственной деятельности. Их обнаружили сотрудники службы финансового надзора в ходе внеплановой выездной проверки, сообщила пресс-служба ведомства.Специалисты проверили финансовое состояние предприятия с января прошлого года по июль текущего года, процедуру проведения закупок на предприятии, выполнение условий договоров на поставку товаров.Как уточнили в службе финнадзора, "Крымэнерго" допустило нарушения на 300 млн рублей при проведении закупок материалов, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Среди основных - неверное определение победителя конкурса, завышение цены контракта и стоимости приобретенных товаров.Также установлено неэффективное использование средств и имущества предприятия на закупку установки горизонтально-направленного бурения стоимостью 20,5 млн рублей. Она отработала только 46 часов и в дальнейшем не использовалась. Кроме того, предприятие приобрело за 14 млн рублей модуль по учету и начислению абонентской платы для юридических лиц, который ни разу не был задействован.Кроме того, предприятие понесло убытки из-за несвоевременной оплаты поставщикам пеней и судебных расходов и в результате неэффективно принятых управленческих решений по необоснованному увольнению сотрудников.Ведомство проинформировало о результатах проверки главу республики и направило соответствующий акт в комитет по противодействию коррупции для принятия мер реагирования и возбуждению уголовных дел.Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора департамента "Крымэнерго" по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным СК, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов о преступной схеме экс-директора "Крымэнерго": ситуация устраненаРабота энергосетей: Аксенов попросил крымчан не верить "решалам"Аксенов поручил пересмотреть "дурные счета" крымчанам за электроэнергию

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