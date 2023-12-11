https://crimea.ria.ru/20231211/zhiteli-chetyrekh-sel-simferopolskogo-rayona-do-vechera-ostalis-bez-sveta-1133447421.html

Жители четырех сел Симферопольского района до вечера остались без света

Жители четырех сел Симферопольского района до вечера остались без света - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Жители четырех сел Симферопольского района до вечера остались без света

В понедельник жители четырех сел Симферопольского района до вечера остались без электричества из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T09:11

2023-12-11T09:11

2023-12-11T09:23

крым

симферопольский район

гуп рк "крымэнерго"

энергосистема крыма

жкх

жкх крыма и севастополя

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1a/1122517671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40ddf5157c6a603c82381d18c133a6e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В понедельник жители четырех сел Симферопольского района до вечера остались без электричества из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в "Крымэнерго".До 17:00 без света остаются села Широкое, Пионерское, Заречное и Партизанское.Массовые отключения коснулись жителей Пионерского. Там без электроснабжения жители более 40 улиц: ул. Бориса Чичибабина, ул. Абдурашита Медиева, ул. Къутлу, ул. Къырым Гирай Хан, ул. Хаджи-Гирай Хан, ул. Тогтаргазы, пер. Дюльбер. ул. Аян, ул. Аянская, ул. Къутлу, ул. Тынч, ул. Крым Герей Хана, ул. Мектеп, ул. Хайтарма, ул. Чатыр-Даг, ул. Джилга, ул. Хаджи-Герей-Хана, ул. Эски Сарай, ул. Тахта Джами, ул. Крымская, ул. Сув-баши, ул. Чора-Батыр, ул. Бирлик, ул. Мамут-Султан, ул. Ана-Юрт, ул. Крымская, ул. Козьайдын, ул. Джами-Елу, ул. Байырлы, ул. Джылга, ул. Безымянная, ул. Алуштинская, пер. Крымский, ул. Андижанская, ул. Спартанская, ул. Херсонеская, ул. Гипократа, ул. Византийская, ул. Джалман, ул. Тогъай-Бей, ул. Сумская, пер. Широкий, ул. Первомайская.В Заречном отключены абоненты по улицам Садовая, Луговая, Полоневая, а также переулков Персиковый и Салгирный. В Партизанском без света остались улицы Степная, Садовая, Сумская, Юбилейная. В селе Широкое ведется капитальный ремонт сетей.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линиюРабота по ликвидации ЧС - прокуратура озвучила претензии к "Крымэнерго"В Симферополе отключат газ: список адресов

крым

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферопольский район, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма