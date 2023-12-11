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Жители четырех сел Симферопольского района до вечера остались без света - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Жители четырех сел Симферопольского района до вечера остались без света
Жители четырех сел Симферопольского района до вечера остались без света - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Жители четырех сел Симферопольского района до вечера остались без света
В понедельник жители четырех сел Симферопольского района до вечера остались без электричества из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.12.2023
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2023-12-11T09:23
крым
симферопольский район
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В понедельник жители четырех сел Симферопольского района до вечера остались без электричества из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в "Крымэнерго".До 17:00 без света остаются села Широкое, Пионерское, Заречное и Партизанское.Массовые отключения коснулись жителей Пионерского. Там без электроснабжения жители более 40 улиц: ул. Бориса Чичибабина, ул. Абдурашита Медиева, ул. Къутлу, ул. Къырым Гирай Хан, ул. Хаджи-Гирай Хан, ул. Тогтаргазы, пер. Дюльбер. ул. Аян, ул. Аянская, ул. Къутлу, ул. Тынч, ул. Крым Герей Хана, ул. Мектеп, ул. Хайтарма, ул. Чатыр-Даг, ул. Джилга, ул. Хаджи-Герей-Хана, ул. Эски Сарай, ул. Тахта Джами, ул. Крымская, ул. Сув-баши, ул. Чора-Батыр, ул. Бирлик, ул. Мамут-Султан, ул. Ана-Юрт, ул. Крымская, ул. Козьайдын, ул. Джами-Елу, ул. Байырлы, ул. Джылга, ул. Безымянная, ул. Алуштинская, пер. Крымский, ул. Андижанская, ул. Спартанская, ул. Херсонеская, ул. Гипократа, ул. Византийская, ул. Джалман, ул. Тогъай-Бей, ул. Сумская, пер. Широкий, ул. Первомайская.В Заречном отключены абоненты по улицам Садовая, Луговая, Полоневая, а также переулков Персиковый и Салгирный. В Партизанском без света остались улицы Степная, Садовая, Сумская, Юбилейная. В селе Широкое ведется капитальный ремонт сетей.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линиюРабота по ликвидации ЧС - прокуратура озвучила претензии к "Крымэнерго"В Симферополе отключат газ: список адресов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, симферопольский район, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Жители четырех сел Симферопольского района до вечера остались без света

В понедельник жители четырех сел Симферопольского района остались без света из-за ремонтов

09:11 11.12.2023 (обновлено: 09:23 11.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУличное освещение
Уличное освещение - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В понедельник жители четырех сел Симферопольского района до вечера остались без электричества из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в "Крымэнерго".
До 17:00 без света остаются села Широкое, Пионерское, Заречное и Партизанское.
Массовые отключения коснулись жителей Пионерского. Там без электроснабжения жители более 40 улиц: ул. Бориса Чичибабина, ул. Абдурашита Медиева, ул. Къутлу, ул. Къырым Гирай Хан, ул. Хаджи-Гирай Хан, ул. Тогтаргазы, пер. Дюльбер. ул. Аян, ул. Аянская, ул. Къутлу, ул. Тынч, ул. Крым Герей Хана, ул. Мектеп, ул. Хайтарма, ул. Чатыр-Даг, ул. Джилга, ул. Хаджи-Герей-Хана, ул. Эски Сарай, ул. Тахта Джами, ул. Крымская, ул. Сув-баши, ул. Чора-Батыр, ул. Бирлик, ул. Мамут-Султан, ул. Ана-Юрт, ул. Крымская, ул. Козьайдын, ул. Джами-Елу, ул. Байырлы, ул. Джылга, ул. Безымянная, ул. Алуштинская, пер. Крымский, ул. Андижанская, ул. Спартанская, ул. Херсонеская, ул. Гипократа, ул. Византийская, ул. Джалман, ул. Тогъай-Бей, ул. Сумская, пер. Широкий, ул. Первомайская.
В Заречном отключены абоненты по улицам Садовая, Луговая, Полоневая, а также переулков Персиковый и Салгирный.
В Партизанском без света остались улицы Степная, Садовая, Сумская, Юбилейная.
В селе Широкое ведется капитальный ремонт сетей.
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