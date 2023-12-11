https://crimea.ria.ru/20231211/v-simferopole-otklyuchat-gaz-spisok-adresov-1133337663.html

В Симферополе отключат газ: список адресов

В Симферополе отключат газ: список адресов - РИА Новости Крым, 11.12.2023

В Симферополе отключат газ: список адресов

С начала недели у ряда абонентов в столице Крыма будет приостановлена подача газа. Об этом сообщили в ГУП РК "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T06:04

2023-12-11T06:04

2023-12-11T06:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. С начала недели у ряда абонентов в столице Крыма будет приостановлена подача газа. Об этом сообщили в ГУП РК "Крымгазсети".11 декабря газ будет отключен по следующим адресам: ул. Луговая, 71 (СПИД центр), ул. Луговая, 6 А, Б, В, Г (производственные базы), пер. Карьерный, 15/25, кв. 3, 15/28.13 декабря подачу газа приостановят в мкрн. Хошкельды и на улицах: Умера Ипчи, 1-33, Иджерет, Асана Сулеманова, Амета Моллаева, 2-36.15 декабря без газа будут дома на ул. Звездная, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 64, 68, 70, а также по адресам: ул. Хвойная, 59, ул. Усадебная, 63, 4, 2, 6, ул. Янтарная, 54, 52, 50, 48, 47, ул. Умют, 3, ул. Кипарисная, 49, 51, 53, 55, 52, 54.18 декабря газ временно отключат на ул. Крылова, 7, 5, 9, 13, 15, 17.19 декабря без газа будет пер. Поселковый, 2.20 декабря отключения коснутся села Фонтаны Чистенского сельского поселения Симферопольского района: ул. Бирлик, 21, 22, 26, 30, 36, 6, 37, 39, 35, 20, 22, ул. Верхние Фонтаны, 13, 25, 21, 19,11А, 24, 14, 12, 10А, 10, 9, 20, 28А, 35, 37, 10В, 10Б, ул. Юксеклик, 9, ул. Чкалова, 49В.21 декабря подача газа будет приостановлена в Симферополе на ул. Дражинского, 15.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие населенные пункты Крыма газифицируют до конца годаОтравление угарным газом и другие трагедии: как избежать бедыВ Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужны

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