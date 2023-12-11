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В Симферополе отключат газ: список адресов
В Симферополе отключат газ: список адресов - РИА Новости Крым, 11.12.2023
В Симферополе отключат газ: список адресов
С начала недели у ряда абонентов в столице Крыма будет приостановлена подача газа. Об этом сообщили в ГУП РК "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T06:04
2023-12-11T06:04
2023-12-11T06:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. С начала недели у ряда абонентов в столице Крыма будет приостановлена подача газа. Об этом сообщили в ГУП РК "Крымгазсети".11 декабря газ будет отключен по следующим адресам: ул. Луговая, 71 (СПИД центр), ул. Луговая, 6 А, Б, В, Г (производственные базы), пер. Карьерный, 15/25, кв. 3, 15/28.13 декабря подачу газа приостановят в мкрн. Хошкельды и на улицах: Умера Ипчи, 1-33, Иджерет, Асана Сулеманова, Амета Моллаева, 2-36.15 декабря без газа будут дома на ул. Звездная, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 64, 68, 70, а также по адресам: ул. Хвойная, 59, ул. Усадебная, 63, 4, 2, 6, ул. Янтарная, 54, 52, 50, 48, 47, ул. Умют, 3, ул. Кипарисная, 49, 51, 53, 55, 52, 54.18 декабря газ временно отключат на ул. Крылова, 7, 5, 9, 13, 15, 17.19 декабря без газа будет пер. Поселковый, 2.20 декабря отключения коснутся села Фонтаны Чистенского сельского поселения Симферопольского района: ул. Бирлик, 21, 22, 26, 30, 36, 6, 37, 39, 35, 20, 22, ул. Верхние Фонтаны, 13, 25, 21, 19,11А, 24, 14, 12, 10А, 10, 9, 20, 28А, 35, 37, 10В, 10Б, ул. Юксеклик, 9, ул. Чкалова, 49В.21 декабря подача газа будет приостановлена в Симферополе на ул. Дражинского, 15.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие населенные пункты Крыма газифицируют до конца годаОтравление угарным газом и другие трагедии: как избежать бедыВ Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужны
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. С начала недели у ряда абонентов в столице Крыма будет приостановлена подача газа. Об этом сообщили в ГУП РК "Крымгазсети".
"В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на газопроводах низкого и среднего давлений в Симферополе будет приостановлена подача газа населению с 9:00 до 15:00, согласно графику", – говорится в сообщении.
11 декабря газ будет отключен по следующим адресам: ул. Луговая, 71 (СПИД центр), ул. Луговая, 6 А, Б, В, Г (производственные базы), пер. Карьерный, 15/25, кв. 3, 15/28.
13 декабря подачу газа приостановят в мкрн. Хошкельды и на улицах: Умера Ипчи, 1-33, Иджерет, Асана Сулеманова, Амета Моллаева, 2-36.
15 декабря без газа будут дома на ул. Звездная, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 64, 68, 70, а также по адресам: ул. Хвойная, 59, ул. Усадебная, 63, 4, 2, 6, ул. Янтарная, 54, 52, 50, 48, 47, ул. Умют, 3, ул. Кипарисная, 49, 51, 53, 55, 52, 54.
18 декабря газ временно отключат на ул. Крылова, 7, 5, 9, 13, 15, 17.
19 декабря без газа будет пер. Поселковый, 2.
20 декабря отключения коснутся села Фонтаны Чистенского сельского поселения Симферопольского района: ул. Бирлик, 21, 22, 26, 30, 36, 6, 37, 39, 35, 20, 22, ул. Верхние Фонтаны, 13, 25, 21, 19,11А, 24, 14, 12, 10А, 10, 9, 20, 28А, 35, 37, 10В, 10Б, ул. Юксеклик, 9, ул. Чкалова, 49В.
21 декабря подача газа будет приостановлена в Симферополе на ул. Дражинского, 15.
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