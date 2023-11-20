https://crimea.ria.ru/20231120/kakie-naselennye-punkty-kryma-gazifitsiruyut-do-kontsa-goda-1132913685.html

Какие населенные пункты Крыма газифицируют до конца года

Какие населенные пункты Крыма газифицируют до конца года - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Какие населенные пункты Крыма газифицируют до конца года

До конца 2023 года микрорайон Каменка (Коллективные сады) Симферопольского района будет частично газифицирован, также полностью газифицируют еще четыре... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T14:29

2023-11-20T14:29

2023-11-20T14:40

радио "спутник в крыму"

крымгазсети

газ

газификация крыма

симферополь

новости крыма

общество

жкх крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/14/1132913565_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_2bcf5826d9e3dfb706a26ddf6dc03e83.jpg

Евгений Дорошенко: до конца года частично газифицируют Каменку в Симферополе и еще 4 населенных пункта Крыма Евгений Дорошенко: до конца года частично газифицируют Каменку в Симферополе и еще 4 населенных пункта Крыма audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. До конца 2023 года микрорайон Каменка (Коллективные сады) Симферопольского района будет частично газифицирован, также полностью газифицируют еще четыре населенных пункта Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник департамента капитального строительства ГУП "Крымгазсети" Евгений Дорошенко.Куда придет газ до нового годаПо словам Дорошенко, в планах предприятия на 2023 года было газифицировать восемь населенных пунктов. Работы уже завершены в селе Уварово Ленинского района и селе Фронтовое, а также в селах Зимино и Красноармейское Раздольненского района."Села Луговое и Батальное – сроки сдачи объектов до 1 декабря текущего года. В планах у нас также пустить газ в селе Золотое Поле Кировского района – до конца декабря", – сказал Дорошенко.Кроме того, до конца года возможность подключиться к газу получат хозяева нескольких сотен домовладений в микрорайоне Каменка (Коллективные сады) Симферопольского района, добавил он.Дорошенко отметил, что всего в Каменке 4 600 домовладений, и при сохранении таких высоких темпов работ, которые были выбраны, микрорайон может быть газифицирован полностью до августа 2024 года.По его словам, на сегодняшний день Крым газифицирован на 81,5%, и полностью с газом крымчане, согласно программе, должны быть к 2030 году.Догазификация: успехи и проблемыЧто касается догазификации домовладений в республике там, куда газораспределительные сети уже подведены, то она проводится в 470 населенных пунктах: "Все работы отражены в план-графике, утвержденном Совмином республики, и процесс ведется по заявкам".Программа предполагает всего 27 714 подключений. Сейчас специалисты ГУП РК "Крымгазсети" готовы догазифицировать 10 317 домов. А в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию более 280 км сетей, что обеспечит техническую возможность для порядка 13 тысяч подключений, отметил Дорошенко.По словам Дорошенко, это связано с тем, что у кого-то не готовы системы отопления или дымовентиляционные каналы, кто-то из-за финансовых трудностей не смог приобрести оборудование, не поставил котел или плиту, что не позволяет завершить подключение, пояснил представитель компании.Еще одна серьезная проблема – отсутствие у заявителей документов на дом или землю, что не позволяет осуществить догазификацию, подчеркнул он.В 2024 году специалисты "Крымгазсети" намерены провести обход каждого домовладения, чтобы собрать информацию о потребностях граждан, которые желают и имеют возможность подключиться к газовым сетям. Исходя из этого будет создана дорожная карта из объектов, которые необходимо построить, сказал представитель ГУП.Дорошенко напомнил, что в текущем году изменен порядок льготного субсидирования, и возможность получить субсидию 100 тысяч рублей и возместить расходы на газификацию непосредственно внутри домовладения теперь имеют 13 категорий граждан, в том числе малоимущие и многодетные.Он добавил, что подключением газового оборудования внутри дома занимаются не только ГУП РК "Крымгазсети", но и порядка 10 -15 частных организаций в Крыму, которые работают по соответствующей лицензии, и пока "жалоб вроде не было".Ранее власти Севастополя назвали одной из самых больших проблем города в зимний период невозможность догазифицировать дома. Еще весной 2023 года в горхозе объяснили, что тормозит процесс. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Белогорск будет полностью газифицирован Участникам СВО и их семьям компенсируют затраты на догазификацию домов Магистральный газопровод из Крыма в Херсонскую область достроен

https://crimea.ria.ru/20231102/v-sevastopole-besplatno-provedut-gaz-lgotnikam--kakie-dokumenty-nuzhny-1132513580.html

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымгазсети, газ, газификация крыма, симферополь, новости крыма, общество, жкх крыма и севастополя