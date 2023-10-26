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Магистральный газопровод из Крыма в Херсонскую область достроен - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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Магистральный газопровод из Крыма в Херсонскую область достроен
Магистральный газопровод из Крыма в Херсонскую область достроен - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Магистральный газопровод из Крыма в Херсонскую область достроен
Магистральный газопровод из Крыма в Херсонскую область реконструирован, это позволит увеличить объемы подачи газа в регион к зиме, сообщил председатель... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T06:44
2023-10-26T06:44
андрей алексеенко
новости
газ
херсонская область
новые регионы россии
крым
владимир сальдо
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Магистральный газопровод из Крыма в Херсонскую область реконструирован, это позволит увеличить объемы подачи газа в регион к зиме, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Это, по словам главы областного правительства, позволило начать замену старых угольных котлов в школах и больницах Херсонщины на современные газовые. При этом на данный момент регион газифицирован только на 27%, поэтому местных жителей к зиме обещают обеспечить углем по цене с минимальной торговой наценкой.Ранее о начале строительства ветки газопровода к Генической агломерации сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Она обеспечит нужны нового города, который строится на Арабатской стрелке, и позволит быстрее строить газопроводы низкого давления ко всем населенным пунктам Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области стартовал ремонт альтернативного пути в КрымВ Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 летКогда все населенные пункты Крыма будут с газом
херсонская область
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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Новости
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андрей алексеенко, новости, газ, херсонская область, новые регионы россии, крым, владимир сальдо, общество
Магистральный газопровод из Крыма в Херсонскую область достроен

Андрей Алексеенко: газопровод из Крыма в Херсонскую область реконструирован

06:44 26.10.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Магистральный газопровод из Крыма в Херсонскую область реконструирован, это позволит увеличить объемы подачи газа в регион к зиме, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Проведена реконструкция магистрального газопровода из Крыма. И к этой зиме только в Геническую агломерацию будет подано почти в три раза больше газа – 160 тысяч кубометров в сутки", – написал Алексеенко в своем Telegram-канале.

Это, по словам главы областного правительства, позволило начать замену старых угольных котлов в школах и больницах Херсонщины на современные газовые. При этом на данный момент регион газифицирован только на 27%, поэтому местных жителей к зиме обещают обеспечить углем по цене с минимальной торговой наценкой.
Ранее о начале строительства ветки газопровода к Генической агломерации сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Она обеспечит нужны нового города, который строится на Арабатской стрелке, и позволит быстрее строить газопроводы низкого давления ко всем населенным пунктам Херсонской области.
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Андрей АлексеенкоНовостиГазХерсонская областьНовые регионы РоссииКрымВладимир СальдоОбщество
 
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