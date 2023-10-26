https://crimea.ria.ru/20231026/magistralnyy-gazoprovod-iz-kryma-v-khersonskuyu-oblast-dostroen-1132318939.html

Магистральный газопровод из Крыма в Херсонскую область достроен

Магистральный газопровод из Крыма в Херсонскую область достроен - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Магистральный газопровод из Крыма в Херсонскую область достроен

Магистральный газопровод из Крыма в Херсонскую область реконструирован, это позволит увеличить объемы подачи газа в регион к зиме, сообщил председатель... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T06:44

2023-10-26T06:44

2023-10-26T06:44

андрей алексеенко

новости

газ

херсонская область

новые регионы россии

крым

владимир сальдо

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Магистральный газопровод из Крыма в Херсонскую область реконструирован, это позволит увеличить объемы подачи газа в регион к зиме, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Это, по словам главы областного правительства, позволило начать замену старых угольных котлов в школах и больницах Херсонщины на современные газовые. При этом на данный момент регион газифицирован только на 27%, поэтому местных жителей к зиме обещают обеспечить углем по цене с минимальной торговой наценкой.Ранее о начале строительства ветки газопровода к Генической агломерации сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Она обеспечит нужны нового города, который строится на Арабатской стрелке, и позволит быстрее строить газопроводы низкого давления ко всем населенным пунктам Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области стартовал ремонт альтернативного пути в КрымВ Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 летКогда все населенные пункты Крыма будут с газом

херсонская область

новые регионы россии

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей алексеенко, новости, газ, херсонская область, новые регионы россии, крым, владимир сальдо, общество