https://crimea.ria.ru/20241210/skolko-potratyat-na-stroitelstvo-dorog-k-ekotekhnoparkam-v-krymu-1142500286.html

Сколько потратят на строительство дорог к экотехнопаркам в Крыму

Сколько потратят на строительство дорог к экотехнопаркам в Крыму - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Сколько потратят на строительство дорог к экотехнопаркам в Крыму

На строительство подъездных дорог к экотехнопаркам в Сакском и Белогорском районах Крыма потратят 292 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T06:38

2024-12-10T06:38

2024-12-10T06:38

новости крыма

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. На строительство подъездных дорог к экотехнопаркам в Сакском и Белогорском районах Крыма потратят 292 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов.Согласно документу, опубликованному на сайте Совета министров республики, единственным подрядчиком по данным государственным контрактам определено ООО "СтройТрансГрупп-Юг".Строительство подъездной дороги к экотехнопарку в Белогорском районе обойдется в 170,2 млн рублей, в Сакском районе – в 121,7 млн рублей.Согласно распоряжению, работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года.Обязанность единственного подрядчика – выполнить работы по контрактам собственными силами в объеме не менее 90% от цены контракта.Авансовый платеж по каждому контракту составляет 50% от общей стоимости.Экотехнопарки в Крыму возводят по федеральному проекту "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". Объекты возводят в Сакском, Белогорском и Ленинском районах. Общая мощность экотехнопарков составит 860 тысяч тонн в год.Сдача двух комплексов по обращению с твердыми бытовыми отходами в Сакском и Белогорском районах планируется в середине 2025 года. Экотехнопарк в Ленинском районе должен быть приведен в соответствие к концу следующего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство экотехнопарка в Белогорском районе КрымаНа дороги Крыма за три года планируют потратить 132 млрд рублейЭкотехнопарк на западе Крыма готов на 80%

https://crimea.ria.ru/20241209/v-krymu-dorogu-do-granitsy-s-khersonschinoy-otremontiruyut-za-293-mln-rubley-1142499616.html

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новости крыма, сакский район, белогорский район, строительство экотехнопарков в крыму, сергей аксенов, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство, крым