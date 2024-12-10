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Сколько потратят на строительство дорог к экотехнопаркам в Крыму - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Сколько потратят на строительство дорог к экотехнопаркам в Крыму
Сколько потратят на строительство дорог к экотехнопаркам в Крыму - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Сколько потратят на строительство дорог к экотехнопаркам в Крыму
На строительство подъездных дорог к экотехнопаркам в Сакском и Белогорском районах Крыма потратят 292 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T06:38
2024-12-10T06:38
новости крыма
сакский район
белогорский район
строительство экотехнопарков в крыму
сергей аксенов
ремонт и строительство дорог в крыму
благоустройство
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. На строительство подъездных дорог к экотехнопаркам в Сакском и Белогорском районах Крыма потратят 292 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов.Согласно документу, опубликованному на сайте Совета министров республики, единственным подрядчиком по данным государственным контрактам определено ООО "СтройТрансГрупп-Юг".Строительство подъездной дороги к экотехнопарку в Белогорском районе обойдется в 170,2 млн рублей, в Сакском районе – в 121,7 млн рублей.Согласно распоряжению, работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года.Обязанность единственного подрядчика – выполнить работы по контрактам собственными силами в объеме не менее 90% от цены контракта.Авансовый платеж по каждому контракту составляет 50% от общей стоимости.Экотехнопарки в Крыму возводят по федеральному проекту "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". Объекты возводят в Сакском, Белогорском и Ленинском районах. Общая мощность экотехнопарков составит 860 тысяч тонн в год.Сдача двух комплексов по обращению с твердыми бытовыми отходами в Сакском и Белогорском районах планируется в середине 2025 года. Экотехнопарк в Ленинском районе должен быть приведен в соответствие к концу следующего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство экотехнопарка в Белогорском районе КрымаНа дороги Крыма за три года планируют потратить 132 млрд рублейЭкотехнопарк на западе Крыма готов на 80%
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новости крыма, сакский район, белогорский район, строительство экотехнопарков в крыму, сергей аксенов, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство, крым
Сколько потратят на строительство дорог к экотехнопаркам в Крыму

Строительство подъездных дорог к двум экотехнопаркам в Крыму обойдется в 292 млн рублей

06:38 10.12.2024
 
© Служба автомобильных дорог РКРемонт дорог в Крыму
Ремонт дорог в Крыму
© Служба автомобильных дорог РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. На строительство подъездных дорог к экотехнопаркам в Сакском и Белогорском районах Крыма потратят 292 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов.
Согласно документу, опубликованному на сайте Совета министров республики, единственным подрядчиком по данным государственным контрактам определено ООО "СтройТрансГрупп-Юг".
Строительство подъездной дороги к экотехнопарку в Белогорском районе обойдется в 170,2 млн рублей, в Сакском районе – в 121,7 млн рублей.
Согласно распоряжению, работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года.
Обязанность единственного подрядчика – выполнить работы по контрактам собственными силами в объеме не менее 90% от цены контракта.
Авансовый платеж по каждому контракту составляет 50% от общей стоимости.
Экотехнопарки в Крыму возводят по федеральному проекту "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". Объекты возводят в Сакском, Белогорском и Ленинском районах. Общая мощность экотехнопарков составит 860 тысяч тонн в год.
Сдача двух комплексов по обращению с твердыми бытовыми отходами в Сакском и Белогорском районах планируется в середине 2025 года. Экотехнопарк в Ленинском районе должен быть приведен в соответствие к концу следующего года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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