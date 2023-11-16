Рейтинг@Mail.ru
Что происходит на Крымском мосту в четверг утром - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231116/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-v-chetverg-utrom-1132796094.html
Что происходит на Крымском мосту в четверг утром
Что происходит на Крымском мосту в четверг утром - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Что происходит на Крымском мосту в четверг утром
В четверг утром проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T08:05
2023-11-16T08:09
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
крым
керчь
тамань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/14/1117771492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1295aedc465ac320159b072c71994655.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В четверг утром проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.В настоящее время для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на мосту увеличено количество досмотровых пунктов.В настоящее время проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231112/iz-yalty-v-rostov-na-donu-pustyat-suda-na-podvodnykh-krylyakh-1132740676.html
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/14/1117771492_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ac5e1310aa8b9d3666294a81d29e2cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, логистика, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Что происходит на Крымском мосту в четверг утром

Проезд по Крымскому мосту в четверг утром со стороны Краснодарского края и Крыма свободен

08:05 16.11.2023 (обновлено: 08:09 16.11.2023)
 
© РИА Новости . Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Vitaly Timkiv
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В четверг утром проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 08:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
В настоящее время для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на мосту увеличено количество досмотровых пунктов.
В настоящее время проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Курортный сезон в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
12 ноября, 13:31
Из Ялты в Ростов-на-Дону пустят суда на подводных крыльях
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:41Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной Херсонщине
10:35Байден и Си Цзиньпин - главные итоги встречи лидеров США и Китая
09:57Двухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под Симферополем
09:343,6 кг марихуаны: в Феодосии задержан подозреваемый в сбыте наркотиков
09:30В проливе метровые волны: как работает Керченская переправа в четверг
09:14Взятка в особо крупном: в Ялте задержан сотрудник госстройнадзора
08:55Школьный автобус перевернулся в Приморье – пострадали 8 детей
08:33Пожар произошел в воинской части под Волгоградом - что известно
08:22Россия и Англия смогут договориться - британский эксперт
08:05Что происходит на Крымском мосту в четверг утром
07:59Даниловский пруд в Симферополе расчистили при помощи новой техники
07:42Три беспилотника перехвачены над Крымом
07:11ВСУ ударили по Курской области реактивными снарядами
07:06Что будет дальше с курсом доллара
06:38"Звыняйте": чем США и ЕС помогут Украине в ближайшие полгода
06:04Спасите себя и детей: в Крыму растет заболеваемость коклюшем
00:01Сильные дожди и порывистый ветер: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 16 ноября
23:29Встреча Си Цзиньпина с Байденом - о чем договорились главы КНР и США
22:34Главное за день: 15 ноября
Лента новостейМолния