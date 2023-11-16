https://crimea.ria.ru/20231116/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-v-chetverg-utrom-1132796094.html

Что происходит на Крымском мосту в четверг утром

Что происходит на Крымском мосту в четверг утром - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Что происходит на Крымском мосту в четверг утром

В четверг утром проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T08:05

2023-11-16T08:05

2023-11-16T08:09

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В четверг утром проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.В настоящее время для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на мосту увеличено количество досмотровых пунктов.В настоящее время проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

https://crimea.ria.ru/20231112/iz-yalty-v-rostov-na-donu-pustyat-suda-na-podvodnykh-krylyakh-1132740676.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, крым, керчь, тамань, краснодарский край