https://crimea.ria.ru/20231116/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-v-chetverg-utrom-1132796094.html
Что происходит на Крымском мосту в четверг утром
Что происходит на Крымском мосту в четверг утром - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Что происходит на Крымском мосту в четверг утром
В четверг утром проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T08:05
2023-11-16T08:05
2023-11-16T08:09
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
крым
керчь
тамань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/14/1117771492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1295aedc465ac320159b072c71994655.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В четверг утром проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.В настоящее время для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на мосту увеличено количество досмотровых пунктов.В настоящее время проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231112/iz-yalty-v-rostov-na-donu-pustyat-suda-na-podvodnykh-krylyakh-1132740676.html
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/14/1117771492_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ac5e1310aa8b9d3666294a81d29e2cb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, логистика, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Что происходит на Крымском мосту в четверг утром
Проезд по Крымскому мосту в четверг утром со стороны Краснодарского края и Крыма свободен
08:05 16.11.2023 (обновлено: 08:09 16.11.2023)