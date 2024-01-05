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Скала обрушилась на дорогу в Севастополе – пострадал рейсовый автобус - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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Скала обрушилась на дорогу в Севастополе – пострадал рейсовый автобус
Скала обрушилась на дорогу в Севастополе – пострадал рейсовый автобус - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Скала обрушилась на дорогу в Севастополе – пострадал рейсовый автобус
В Севастополе в результате обвала скального грунта получил повреждения рейсовый автобус, сообщает в Telegram-канале Департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T13:12
2024-01-05T13:12
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севастополь
транспорт
автобусное сообщение
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в результате обвала скального грунта получил повреждения рейсовый автобус, сообщает в Telegram-канале Департамент транспорта города.Сотрудники "Севастопольского автодора" оперативно приступили к устранению последствий ЧП.25 ноября 2023 года рухнувшая на проезжую часть подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского стала причиной увольнения директора департамента городского хозяйства. Разрушение произошло из-за того, что подрядчик при ремонта стены в 2018-2019 годах замуровал ливневые дренажные трубы.В декабре прошлого года из-за осадков рухнула подпорная стена в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко. В результате была повреждена теплотрасса. В ночь на 30 ноября после сильного шторма на территории Большой Ялты разрушило сразу несколько подпорных стен. В частности, сходы произошли в Гаспре, подтопления были отмечены в Кореизе и Гурзуфе.Читайте также на РИА Новости Крым:Рухнувшей подпорной стеной в Ялте заинтересовалась прокуратураМасштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливняПрокуратура взяла на контроль ЧП с подпорной стеной на Южном берегу Крыма
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новости, севастополь, транспорт, автобусное сообщение, происшествия, новости крыма
Скала обрушилась на дорогу в Севастополе – пострадал рейсовый автобус

В Севастополе при обрушении скальной породы на дорогу пострадал рейсовый автобус

13:12 05.01.2024
 
© Telegram Дептранс СевастополяОбвал скальной породы на проезжую часть
Обвал скальной породы на проезжую часть
© Telegram Дептранс Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в результате обвала скального грунта получил повреждения рейсовый автобус, сообщает в Telegram-канале Департамент транспорта города.

"Сегодня утром на улице Героев Севастополя произошел обвал скальной породы на проезжую часть. В результате получил повреждения автобус № 26. При происшествии никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Сотрудники "Севастопольского автодора" оперативно приступили к устранению последствий ЧП.
25 ноября 2023 года рухнувшая на проезжую часть подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского стала причиной увольнения директора департамента городского хозяйства. Разрушение произошло из-за того, что подрядчик при ремонта стены в 2018-2019 годах замуровал ливневые дренажные трубы.
В декабре прошлого года из-за осадков рухнула подпорная стена в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко. В результате была повреждена теплотрасса. В ночь на 30 ноября после сильного шторма на территории Большой Ялты разрушило сразу несколько подпорных стен. В частности, сходы произошли в Гаспре, подтопления были отмечены в Кореизе и Гурзуфе.
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НовостиСевастопольТранспортАвтобусное сообщениеПроисшествияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
13:12Скала обрушилась на дорогу в Севастополе – пострадал рейсовый автобус
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12:37Воздушная тревога снова объявлена в Севастополе
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