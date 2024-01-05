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Скала обрушилась на дорогу в Севастополе – пострадал рейсовый автобус
Скала обрушилась на дорогу в Севастополе – пострадал рейсовый автобус - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Скала обрушилась на дорогу в Севастополе – пострадал рейсовый автобус
В Севастополе в результате обвала скального грунта получил повреждения рейсовый автобус, сообщает в Telegram-канале Департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T13:12
2024-01-05T13:12
2024-01-05T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в результате обвала скального грунта получил повреждения рейсовый автобус, сообщает в Telegram-канале Департамент транспорта города.Сотрудники "Севастопольского автодора" оперативно приступили к устранению последствий ЧП.25 ноября 2023 года рухнувшая на проезжую часть подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского стала причиной увольнения директора департамента городского хозяйства. Разрушение произошло из-за того, что подрядчик при ремонта стены в 2018-2019 годах замуровал ливневые дренажные трубы.В декабре прошлого года из-за осадков рухнула подпорная стена в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко. В результате была повреждена теплотрасса. В ночь на 30 ноября после сильного шторма на территории Большой Ялты разрушило сразу несколько подпорных стен. В частности, сходы произошли в Гаспре, подтопления были отмечены в Кореизе и Гурзуфе.Читайте также на РИА Новости Крым:Рухнувшей подпорной стеной в Ялте заинтересовалась прокуратураМасштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливняПрокуратура взяла на контроль ЧП с подпорной стеной на Южном берегу Крыма
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, севастополь, транспорт, автобусное сообщение, происшествия, новости крыма
Скала обрушилась на дорогу в Севастополе – пострадал рейсовый автобус
В Севастополе при обрушении скальной породы на дорогу пострадал рейсовый автобус