https://crimea.ria.ru/20240105/skala-obrushilas-na-dorogu-v-sevastopole--postradal-reysovyy-avtobus-1134000643.html

Скала обрушилась на дорогу в Севастополе – пострадал рейсовый автобус

Скала обрушилась на дорогу в Севастополе – пострадал рейсовый автобус - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Скала обрушилась на дорогу в Севастополе – пострадал рейсовый автобус

В Севастополе в результате обвала скального грунта получил повреждения рейсовый автобус, сообщает в Telegram-канале Департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T13:12

2024-01-05T13:12

2024-01-05T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в результате обвала скального грунта получил повреждения рейсовый автобус, сообщает в Telegram-канале Департамент транспорта города.Сотрудники "Севастопольского автодора" оперативно приступили к устранению последствий ЧП.25 ноября 2023 года рухнувшая на проезжую часть подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского стала причиной увольнения директора департамента городского хозяйства. Разрушение произошло из-за того, что подрядчик при ремонта стены в 2018-2019 годах замуровал ливневые дренажные трубы.В декабре прошлого года из-за осадков рухнула подпорная стена в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко. В результате была повреждена теплотрасса. В ночь на 30 ноября после сильного шторма на территории Большой Ялты разрушило сразу несколько подпорных стен. В частности, сходы произошли в Гаспре, подтопления были отмечены в Кореизе и Гурзуфе.Читайте также на РИА Новости Крым:Рухнувшей подпорной стеной в Ялте заинтересовалась прокуратураМасштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливняПрокуратура взяла на контроль ЧП с подпорной стеной на Южном берегу Крыма

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, севастополь, транспорт, автобусное сообщение, происшествия, новости крыма