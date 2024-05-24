https://crimea.ria.ru/20240524/v-krymu-vinovnik-smertelnogo-dtp-poluchil-srok-v-kolonii-poselenii-1137547063.html

В Крыму виновник смертельного ДТП получил срок в колонии-поселении

В Крыму виновник смертельного ДТП получил срок в колонии-поселении - РИА Новости Крым, 24.05.2024

В Крыму виновник смертельного ДТП получил срок в колонии-поселении

Суд в Крыму приговорил к двум годам колонии-поселения мужчину, устроившему ДТП со смертельным исходом на севере полуострова. Об этом сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T12:35

2024-05-24T12:35

2024-05-24T12:37

суд

крым

дтп

дтп в крыму и севастополе

приговор

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/18/1137547177_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_21977e128f2d1c4c68943fe5931057a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к двум годам колонии-поселения мужчину, устроившему ДТП со смертельным исходом на севере полуострова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Авария произошла в ноябре прошлого года в районе села Субботник. Автомобиль Hyundai Solaris превысил допустимую скорость движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 211020. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗа скончался на месте от полученных травм.В марте этого года суд в Крыму вынес приговор виновнику ДТП в Симферополе, в котором погибли два человека и еще трое получили травмы. Устроивший аварию 21-летний водитель скрылся с места происшествия, но позже явился с повинной. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии-поселении.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погиблиСмертельное ДТП в Сакском районе - иномарка влетела в мотоциклВ ДТП погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Макеев

https://crimea.ria.ru/20240523/gruzovik-vyekhal-na-vstrechku-i-stolknulsya-s-avtobusom-v-sevastopole-1137527413.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суд, крым, дтп, дтп в крыму и севастополе, приговор, новости крыма