Рейтинг@Mail.ru
В Крыму виновник смертельного ДТП получил срок в колонии-поселении - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240524/v-krymu-vinovnik-smertelnogo-dtp-poluchil-srok-v-kolonii-poselenii-1137547063.html
В Крыму виновник смертельного ДТП получил срок в колонии-поселении
В Крыму виновник смертельного ДТП получил срок в колонии-поселении - РИА Новости Крым, 24.05.2024
В Крыму виновник смертельного ДТП получил срок в колонии-поселении
Суд в Крыму приговорил к двум годам колонии-поселения мужчину, устроившему ДТП со смертельным исходом на севере полуострова. Об этом сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T12:35
2024-05-24T12:37
суд
крым
дтп
дтп в крыму и севастополе
приговор
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/18/1137547177_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_21977e128f2d1c4c68943fe5931057a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к двум годам колонии-поселения мужчину, устроившему ДТП со смертельным исходом на севере полуострова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Авария произошла в ноябре прошлого года в районе села Субботник. Автомобиль Hyundai Solaris превысил допустимую скорость движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 211020. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗа скончался на месте от полученных травм.В марте этого года суд в Крыму вынес приговор виновнику ДТП в Симферополе, в котором погибли два человека и еще трое получили травмы. Устроивший аварию 21-летний водитель скрылся с места происшествия, но позже явился с повинной. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии-поселении.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погиблиСмертельное ДТП в Сакском районе - иномарка влетела в мотоциклВ ДТП погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Макеев
https://crimea.ria.ru/20240523/gruzovik-vyekhal-na-vstrechku-i-stolknulsya-s-avtobusom-v-sevastopole-1137527413.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/18/1137547177_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_946d285eda9bc71be83b18d67fb8afb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
суд, крым, дтп, дтп в крыму и севастополе, приговор, новости крыма
В Крыму виновник смертельного ДТП получил срок в колонии-поселении

Крымчанин получил два года колонии-поселения за ДТП со смертельным исходом

12:35 24.05.2024 (обновлено: 12:37 24.05.2024)
 
© МВД по Республике КрымКрымчанин получил два года колонии-поселения за ДТП со смертельным исходом
Крымчанин получил два года колонии-поселения за ДТП со смертельным исходом
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к двум годам колонии-поселения мужчину, устроившему ДТП со смертельным исходом на севере полуострова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Авария произошла в ноябре прошлого года в районе села Субботник. Автомобиль Hyundai Solaris превысил допустимую скорость движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 211020. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗа скончался на месте от полученных травм.

"Суд приговорил мужчину к наказанию в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года", - говорится в сообщении.

В марте этого года суд в Крыму вынес приговор виновнику ДТП в Симферополе, в котором погибли два человека и еще трое получили травмы. Устроивший аварию 21-летний водитель скрылся с места происшествия, но позже явился с повинной. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии-поселении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Легковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погибли
Смертельное ДТП в Сакском районе - иномарка влетела в мотоцикл
В ДТП погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Макеев
ДТП с автобусом и грузовиком
Вчера, 15:35
Грузовик выехал на встречку и протаранил автобус в Севастополе
 
СудКрымДТПДТП в Крыму и СевастополеПриговорНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19Ветер в Крыму усилится до 25 м/с – объявлено штормовое
13:12Угрожал ножом сотруднице спортзала: житель Ялты пойдет под суд
13:02Нарышкин: Запад в замешательстве из-за перехода инициативы на фронте к РФ
12:51В Симферополе нашли сумку с оружием: 9 "стволов" и 350 патронов
12:35В Крыму виновник смертельного ДТП получил срок в колонии-поселении
12:13Составлен портрет бизнесмена ко Дню предпринимателя
12:07Черноморский флот в Севастополе проводит тренировки со стрельбой
11:55В Севастополе закрыт рейд - на конечных добавят автобусы
11:46Из горящего многоквартирного дома в Крыму эвакуировали 15 человек
11:32Главные заявления директора ФСБ России Бортникова в Бишкеке
11:23В школах Крыма прозвучали последние звонки
10:57Новая авария на водоводе в Евпатории - часть абонентов без воды
10:49В Харьковской области повреждены железнодорожные пути и инфраструктура
10:09В Севастополе морской транспорт остановил движение
10:05Больше 300 лет: история Выпускного бала в России - инфографика
09:59Европа готовится вступить в войну с Россией – Орбан
09:51Работа керченской паромной переправы приостановлена
09:21Ветер до 28 м/с: на Новороссийск идет шторм
09:17Аксенов: наследие Кирилла и Мефодия помогает России противостоять Западу
08:50НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией
Лента новостейМолния