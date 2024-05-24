https://crimea.ria.ru/20240524/v-krymu-vinovnik-smertelnogo-dtp-poluchil-srok-v-kolonii-poselenii-1137547063.html
В Крыму виновник смертельного ДТП получил срок в колонии-поселении
В Крыму виновник смертельного ДТП получил срок в колонии-поселении - РИА Новости Крым, 24.05.2024
В Крыму виновник смертельного ДТП получил срок в колонии-поселении
Суд в Крыму приговорил к двум годам колонии-поселения мужчину, устроившему ДТП со смертельным исходом на севере полуострова. Об этом сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T12:35
2024-05-24T12:35
2024-05-24T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к двум годам колонии-поселения мужчину, устроившему ДТП со смертельным исходом на севере полуострова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Авария произошла в ноябре прошлого года в районе села Субботник. Автомобиль Hyundai Solaris превысил допустимую скорость движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 211020. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗа скончался на месте от полученных травм.В марте этого года суд в Крыму вынес приговор виновнику ДТП в Симферополе, в котором погибли два человека и еще трое получили травмы. Устроивший аварию 21-летний водитель скрылся с места происшествия, но позже явился с повинной. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии-поселении.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погиблиСмертельное ДТП в Сакском районе - иномарка влетела в мотоциклВ ДТП погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Макеев
https://crimea.ria.ru/20240523/gruzovik-vyekhal-na-vstrechku-i-stolknulsya-s-avtobusom-v-sevastopole-1137527413.html
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суд, крым, дтп, дтп в крыму и севастополе, приговор, новости крыма
В Крыму виновник смертельного ДТП получил срок в колонии-поселении
Крымчанин получил два года колонии-поселения за ДТП со смертельным исходом
12:35 24.05.2024 (обновлено: 12:37 24.05.2024)