https://crimea.ria.ru/20241003/v-simferopole-trolleybus-smyal-dve-legkovushki--ranen-passazhir-1140836356.html

В Симферополе троллейбус смял две легковушки – ранен пассажир

В Симферополе троллейбус смял две легковушки – ранен пассажир - РИА Новости Крым, 03.10.2024

В Симферополе троллейбус смял две легковушки – ранен пассажир

В Симферополе по вине водителя троллейбуса произошло массовое ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T20:11

2024-10-03T20:11

2024-10-03T20:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе по вине водителя троллейбуса произошло массовое ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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