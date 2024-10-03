https://crimea.ria.ru/20241003/v-simferopole-trolleybus-smyal-dve-legkovushki--ranen-passazhir-1140836356.html
В Симферополе троллейбус смял две легковушки – ранен пассажир
В Симферополе троллейбус смял две легковушки – ранен пассажир - РИА Новости Крым, 03.10.2024
В Симферополе троллейбус смял две легковушки – ранен пассажир
В Симферополе по вине водителя троллейбуса произошло массовое ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T20:11
2024-10-03T20:11
2024-10-03T20:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе по вине водителя троллейбуса произошло массовое ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Материал дополняется
В Симферополе троллейбус смял две легковушки – ранен пассажир
В Симферополе троллейбус проехал на красный и смял две машины на встречной полосе
20:11 03.10.2024 (обновлено: 20:19 03.10.2024)