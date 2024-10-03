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В Симферополе троллейбус смял две легковушки – ранен пассажир - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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В Симферополе троллейбус смял две легковушки – ранен пассажир
В Симферополе троллейбус смял две легковушки – ранен пассажир - РИА Новости Крым, 03.10.2024
В Симферополе троллейбус смял две легковушки – ранен пассажир
В Симферополе по вине водителя троллейбуса произошло массовое ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 03.10.2024
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ситуация на дорогах крыма
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе по вине водителя троллейбуса произошло массовое ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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5
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96
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353
60
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В Симферополе троллейбус смял две легковушки – ранен пассажир

В Симферополе троллейбус проехал на красный и смял две машины на встречной полосе

20:11 03.10.2024 (обновлено: 20:19 03.10.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП с троллейбусом и легковушками в Симферополе
ДТП с троллейбусом и легковушками в Симферополе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе по вине водителя троллейбуса произошло массовое ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымСимферопольДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияПрокуратура Республики КрымГосавтоинспекция КрымаНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
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