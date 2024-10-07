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В Севастополе паром приостановил работу - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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В Севастополе паром приостановил работу
В Севастополе паром приостановил работу - РИА Новости Крым, 07.10.2024
В Севастополе паром приостановил работу
Работа пассажирского парома в Севастополе временно приостановлена из-за сильного ветра. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T12:54
2024-10-07T12:54
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морской транспорт
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Работа пассажирского парома в Севастополе временно приостановлена из-за сильного ветра. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. В Севастополе в ближайшие часы усилится северо-западный ветер, скорость будет достигать 15-17 метров в секунду, предупредили в пресс-службе МЧС по региону.Ранее сообщалось, что в Севастополе залповый дождь начался в 7 утра. Сейчас обстановка в городе спокойная. По информации регионального гидрометцентра, осадки начнут ослабевать к вторнику, днем 8 октября они постепенно прекратятся. В Крыму действует штормовое предупреждение. Как сообщили в "Крымэнерго", в связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сошел сель Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОСКлимат Крыма лихорадит – эксперт
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, крымская погода, погода в крыму, логистика, новости крыма
В Севастополе паром приостановил работу

Паром приостановил работу из-за сильного ветра в Севастополе

12:54 07.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПаромная переправа в Севастополе
Паромная переправа в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Работа пассажирского парома в Севастополе временно приостановлена из-за сильного ветра. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Из-за усиления юго-западного ветра с порывами до 8-10 м/с и небезопасной посадки-высадки пассажиров и транспорта паром приостанавливает работу в 12.45 до улучшения погодных условий", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В Севастополе в ближайшие часы усилится северо-западный ветер, скорость будет достигать 15-17 метров в секунду, предупредили в пресс-службе МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что в Севастополе залповый дождь начался в 7 утра. Сейчас обстановка в городе спокойная. По информации регионального гидрометцентра, осадки начнут ослабевать к вторнику, днем 8 октября они постепенно прекратятся. В Крыму действует штормовое предупреждение.
Как сообщили в "Крымэнерго", в связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения.
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