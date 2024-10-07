https://crimea.ria.ru/20241007/v-sevastopole-parom-priostanovil-rabotu-1140896536.html
В Севастополе паром приостановил работу
В Севастополе паром приостановил работу - РИА Новости Крым, 07.10.2024
В Севастополе паром приостановил работу
Работа пассажирского парома в Севастополе временно приостановлена из-за сильного ветра. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T12:54
2024-10-07T12:54
2024-10-07T12:54
севастополь
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
крымская погода
погода в крыму
логистика
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0b/1128660471_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_23073651df49fe45388f3913d3061254.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Работа пассажирского парома в Севастополе временно приостановлена из-за сильного ветра. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. В Севастополе в ближайшие часы усилится северо-западный ветер, скорость будет достигать 15-17 метров в секунду, предупредили в пресс-службе МЧС по региону.Ранее сообщалось, что в Севастополе залповый дождь начался в 7 утра. Сейчас обстановка в городе спокойная. По информации регионального гидрометцентра, осадки начнут ослабевать к вторнику, днем 8 октября они постепенно прекратятся. В Крыму действует штормовое предупреждение. Как сообщили в "Крымэнерго", в связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сошел сель Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОСКлимат Крыма лихорадит – эксперт
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0b/1128660471_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a021d8e8251b04c7189fa189f2235f3c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, крымская погода, погода в крыму, логистика, новости крыма
В Севастополе паром приостановил работу
Паром приостановил работу из-за сильного ветра в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Работа пассажирского парома в Севастополе временно приостановлена из-за сильного ветра. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Из-за усиления юго-западного ветра с порывами до 8-10 м/с и небезопасной посадки-высадки пассажиров и транспорта паром приостанавливает работу в 12.45 до улучшения погодных условий", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В Севастополе в ближайшие часы усилится северо-западный ветер
, скорость будет достигать 15-17 метров в секунду, предупредили в пресс-службе МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что в Севастополе залповый дождь начался в 7 утра. Сейчас обстановка в городе спокойная. По информации регионального гидрометцентра, осадки начнут ослабевать к вторнику, днем 8 октября они постепенно прекратятся. В Крыму действует штормовое предупреждение.
Как сообщили в "Крымэнерго", в связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: