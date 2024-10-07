https://crimea.ria.ru/20241007/eks-glavu-minzdrava-khersonschiny-budut-sudit-za-khischeniya-i-vzyatki-1140897737.html

Экс-главу минздрава Херсонщины будут судить за хищения и взятки

Экс-главу минздрава Херсонщины будут судить за хищения и взятки - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Экс-главу минздрава Херсонщины будут судить за хищения и взятки

Бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Херсонской области и семеро его сообщников, занимавших различные должности в системе здравоохранения... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T13:20

2024-10-07T13:20

2024-10-07T13:20

ск рф (следственный комитет российской федерации)

херсонская область

минздрав херсонской области

происшествия

взятка

хищение

правосудие

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111458/90/1114589087_0:40:766:470_1920x0_80_0_0_57e12ccd2fb46315a199d95c03ed9e8f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Херсонской области и семеро его сообщников, занимавших различные должности в системе здравоохранения региона, предстанут перед судом по обвинению в хищении сотен миллионов бюджетных рублей, получении взяток и преступления при заключении государственных контрактов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Нанесенный бюджету региона ущерб оценивается более чем в 300 миллионов рублей.Кроме того, в 2023 году бывший и.о. министра получил через посредников взятку в 26 млн рублей за заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования.Также фигурант планировал получить 11,6 млн рублей взятки за заключение другого госконтракта, но был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.Уже находясь под стражей, обвиняемый передал сотруднику следственного изолятора один миллион рублей за улучшение условий содержания в камере.По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 195,5 млн рублей.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взяткиЭкс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взяткиОтдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), херсонская область, минздрав херсонской области, происшествия, взятка, хищение, правосудие, новости