https://crimea.ria.ru/20241007/eks-glavu-minzdrava-khersonschiny-budut-sudit-za-khischeniya-i-vzyatki-1140897737.html
Экс-главу минздрава Херсонщины будут судить за хищения и взятки
Экс-главу минздрава Херсонщины будут судить за хищения и взятки - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Экс-главу минздрава Херсонщины будут судить за хищения и взятки
Бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Херсонской области и семеро его сообщников, занимавших различные должности в системе здравоохранения... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T13:20
2024-10-07T13:20
2024-10-07T13:20
ск рф (следственный комитет российской федерации)
херсонская область
минздрав херсонской области
происшествия
взятка
хищение
правосудие
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Херсонской области и семеро его сообщников, занимавших различные должности в системе здравоохранения региона, предстанут перед судом по обвинению в хищении сотен миллионов бюджетных рублей, получении взяток и преступления при заключении государственных контрактов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Нанесенный бюджету региона ущерб оценивается более чем в 300 миллионов рублей.Кроме того, в 2023 году бывший и.о. министра получил через посредников взятку в 26 млн рублей за заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования.Также фигурант планировал получить 11,6 млн рублей взятки за заключение другого госконтракта, но был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.Уже находясь под стражей, обвиняемый передал сотруднику следственного изолятора один миллион рублей за улучшение условий содержания в камере.По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 195,5 млн рублей.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взяткиЭкс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взяткиОтдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), херсонская область, минздрав херсонской области, происшествия, взятка, хищение, правосудие, новости
Экс-главу минздрава Херсонщины будут судить за хищения и взятки
Бывший и.о. главы минздрава Херсонщины пойдет под суд за хищение более 300 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Херсонской области и семеро его сообщников, занимавших различные должности в системе здравоохранения региона, предстанут перед судом по обвинению в хищении сотен миллионов бюджетных рублей, получении взяток и преступления при заключении государственных контрактов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"Установлено, что обвиняемый в 2022 году вступил в преступный сговор с главным бухгалтером министерства здравоохранения Херсонской области и руководителями региональных учреждений здравоохранения. Совместно они похищали денежные средства, предназначавшиеся для выплаты заработной платы работникам данных организаций", - говорится в сообщении.
Нанесенный бюджету региона ущерб оценивается более чем в 300 миллионов рублей.
Кроме того, в 2023 году бывший и.о. министра получил через посредников взятку в 26 млн рублей за заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования.
Также фигурант планировал получить 11,6 млн рублей взятки за заключение другого госконтракта, но был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.
Уже находясь под стражей, обвиняемый передал сотруднику следственного изолятора один миллион рублей за улучшение условий содержания в камере.
По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 195,5 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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