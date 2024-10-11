https://crimea.ria.ru/20241011/biznes-fest-sobral-800-predprinimateley-kryma-1141016477.html

Бизнес-Фест собрал 800 предпринимателей Крыма

Бизнес-Фест собрал 800 предпринимателей Крыма - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Бизнес-Фест собрал 800 предпринимателей Крыма

Восемьсот представителей малого и среднего бизнеса Крыма и федеральные эксперты обсудили на фестивале "Бизнес-Фест" детали создания, развития и масштабирования... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T13:47

2024-10-11T13:47

2024-10-11T13:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Восемьсот представителей малого и среднего бизнеса Крыма и федеральные эксперты обсудили на фестивале "Бизнес-Фест" детали создания, развития и масштабирования собственного дела: от финансовой поддержки и подбора кадров до маркетинговых стратегий и выхода на новые зарубежные рынки, сообщает ПАО "Сбербанк".По его словам, в рамках мероприятия представители малого бизнеса Республики Крым и Севастополя получили полезные бизнес-навыки, знакомства с потенциальными партнерами и обменялись опытом запуска проектов. Сбер предложил стать частью этого масштабного события всему крымскому бизнесу. Здесь предприниматели не только узнали много нового и полезного от приглашенных экспертов, но и поделились своими вдохновляющими кейсами, обменивались опытом и нашли новые полезные контакты."Лидерство в бизнесе требует стратегического видения. Чтобы заглянуть на 15 лет вперед, нужно анализировать тренды, инвестировать в инновации и создавать гибкие бизнес-модели. Ключ к успеху - постоянное обучение и адаптация. Мероприятия вроде Бизнес-Феста помогают предпринимателям обмениваться опытом и формировать долгосрочные стратегии развития", - приводятся в сообщении слова генерального директора курорта "Мрия" Самвела Саруханяна.Управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров, в свою очередь, отметил, что для банка важно быть ближе к клиентам, помочь им сделать ведение бизнеса проще и выгоднее. С первых дней работы на полуострове команда Сбера оказывает услуги по открытию расчетных счетов и других продуктов для бизнеса с выездом менеджера в удобную для клиента локацию.Среди клиентов Юго-Западного банка сегодня более трети бизнесов развивают или возглавляют женщины, а в Крыму это показатель еще выше – около половины от всех новых компаний. Поэтому важным направлением работы Сбера остается комплексная поддержка женского предпринимательства: от выбора сферы работы и регистрации бизнеса до обучения первым шагам в предпринимательстве, расширения производственных мощностей и числа клиентов, цифровой трансформации бизнеса или выхода на новые рынки. Это тоже часть большой человекоцентричной ESG*-стратегии Сбера, предполагающей интеграцию социальной, экологической и управленческой ответственности во все сферы деятельности банка, говорится в сообщении.*экология, социальная политика и корпоративное управление.Реклама, ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, erid: F7NfYUJCUneP2zuH15wf

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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