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Бизнес-Фест собрал 800 предпринимателей Крыма
Бизнес-Фест собрал 800 предпринимателей Крыма - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Бизнес-Фест собрал 800 предпринимателей Крыма
Восемьсот представителей малого и среднего бизнеса Крыма и федеральные эксперты обсудили на фестивале "Бизнес-Фест" детали создания, развития и масштабирования... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T13:47
2024-10-11T13:47
2024-10-11T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Восемьсот представителей малого и среднего бизнеса Крыма и федеральные эксперты обсудили на фестивале "Бизнес-Фест" детали создания, развития и масштабирования собственного дела: от финансовой поддержки и подбора кадров до маркетинговых стратегий и выхода на новые зарубежные рынки, сообщает ПАО "Сбербанк".По его словам, в рамках мероприятия представители малого бизнеса Республики Крым и Севастополя получили полезные бизнес-навыки, знакомства с потенциальными партнерами и обменялись опытом запуска проектов. Сбер предложил стать частью этого масштабного события всему крымскому бизнесу. Здесь предприниматели не только узнали много нового и полезного от приглашенных экспертов, но и поделились своими вдохновляющими кейсами, обменивались опытом и нашли новые полезные контакты."Лидерство в бизнесе требует стратегического видения. Чтобы заглянуть на 15 лет вперед, нужно анализировать тренды, инвестировать в инновации и создавать гибкие бизнес-модели. Ключ к успеху - постоянное обучение и адаптация. Мероприятия вроде Бизнес-Феста помогают предпринимателям обмениваться опытом и формировать долгосрочные стратегии развития", - приводятся в сообщении слова генерального директора курорта "Мрия" Самвела Саруханяна.Управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров, в свою очередь, отметил, что для банка важно быть ближе к клиентам, помочь им сделать ведение бизнеса проще и выгоднее. С первых дней работы на полуострове команда Сбера оказывает услуги по открытию расчетных счетов и других продуктов для бизнеса с выездом менеджера в удобную для клиента локацию.Среди клиентов Юго-Западного банка сегодня более трети бизнесов развивают или возглавляют женщины, а в Крыму это показатель еще выше – около половины от всех новых компаний. Поэтому важным направлением работы Сбера остается комплексная поддержка женского предпринимательства: от выбора сферы работы и регистрации бизнеса до обучения первым шагам в предпринимательстве, расширения производственных мощностей и числа клиентов, цифровой трансформации бизнеса или выхода на новые рынки. Это тоже часть большой человекоцентричной ESG*-стратегии Сбера, предполагающей интеграцию социальной, экологической и управленческой ответственности во все сферы деятельности банка, говорится в сообщении.*экология, социальная политика и корпоративное управление.Реклама, ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, erid: F7NfYUJCUneP2zuH15wf
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сбер, сбербанк в крыму, бизнес, крымский бизнес, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым.
Восемьсот представителей малого и среднего бизнеса Крыма и федеральные эксперты обсудили на фестивале "Бизнес-Фест"
детали создания, развития и масштабирования собственного дела: от финансовой поддержки и подбора кадров до маркетинговых стратегий и выхода на новые зарубежные рынки, сообщает ПАО "Сбербанк".
"Малый бизнес в южных регионах страны традиционно очень активен. Наш кредитный портфель в этом сегменте превышает 200 миллиардов рублей. На полуострове мы помогаем развитию уже 15 тысяч предпринимателей. Самому молодому из них 17 лет, старшему – 77 лет. Каждому мы стремимся предложить решение, которое поможет стать лучшей на рынке и любимой у сотен тысяч клиентов именно его бизнес-идее. На площадке Бизнес-Феста мы собрали более 800 человек: как успешных и опытных предпринимателей, так и тех, кто только планирует открыть свое дело" - цитирует пресс-служба председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Песенникова.
По его словам, в рамках мероприятия представители малого бизнеса Республики Крым и Севастополя получили полезные бизнес-навыки, знакомства с потенциальными партнерами и обменялись опытом запуска проектов. Сбер предложил стать частью этого масштабного события всему крымскому бизнесу. Здесь предприниматели не только узнали много нового и полезного от приглашенных экспертов, но и поделились своими вдохновляющими кейсами, обменивались опытом и нашли новые полезные контакты.
"Лидерство в бизнесе требует стратегического видения. Чтобы заглянуть на 15 лет вперед, нужно анализировать тренды, инвестировать в инновации и создавать гибкие бизнес-модели. Ключ к успеху - постоянное обучение и адаптация. Мероприятия вроде Бизнес-Феста помогают предпринимателям обмениваться опытом и формировать долгосрочные стратегии развития", - приводятся в сообщении слова генерального директора курорта "Мрия" Самвела Саруханяна.
Управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров, в свою очередь, отметил, что для банка важно быть ближе к клиентам, помочь им сделать ведение бизнеса проще и выгоднее. С первых дней работы на полуострове команда Сбера оказывает услуги по открытию расчетных счетов и других продуктов для бизнеса с выездом менеджера в удобную для клиента локацию.
"Это позволило нам предложить удобный клиентский сервис, а самим предпринимателям – оперативно решать рутинные задачи, при этом не нарушая привычный бизнес-ритм. И этот формат работы востребован – в текущем году около 40% расчетных счетов наши клиенты открывали вне офисов банка. Также и в рамках Бизнес-Феста мы в неформальной обстановке помогаем развитию местного бизнес-сообщества, ведь это отличная площадка для новых знакомств, идей, обмена опытом и зарождения новых успешных проектов", - сообщил Подсвиров, слова которого приводит Сбер.
Среди клиентов Юго-Западного банка сегодня более трети бизнесов развивают или возглавляют женщины, а в Крыму это показатель еще выше – около половины от всех новых компаний. Поэтому важным направлением работы Сбера остается комплексная поддержка женского предпринимательства: от выбора сферы работы и регистрации бизнеса до обучения первым шагам в предпринимательстве, расширения производственных мощностей и числа клиентов, цифровой трансформации бизнеса или выхода на новые рынки. Это тоже часть большой человекоцентричной ESG*-стратегии Сбера, предполагающей интеграцию социальной, экологической и управленческой ответственности во все сферы деятельности банка, говорится в сообщении.
*экология, социальная политика и корпоративное управление.
Реклама, ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893,
erid: F7NfYUJCUneP2zuH15wf