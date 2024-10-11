В Крыму мужчина сжег сестру и получил 17 лет тюрьмы
В Крыму мужчина получил 17 лет тюрьмы за жестокое убийство сестры путем поджога
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи в Вахитовском районном суде Казани
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Житель крымского поселка Ленино приговорен к 17 годам колонии за жестокое убийство сестры. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что утром 15 февраля текущего года в частном доме в поселке Ленино нетрезвый мужчина, у которого на протяжение долгого времени происходили конфликты с 42-летней сестрой, напал на нее. Он поджег женщину, после чего пламя распространилось по всему дому. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте", - говорится в сообщении.
Утоняется, что в момент трагедии их родители находились в соседней комнате, они не пострадали. У погибшей также осталась дочь-школьница.
Злоумышленника задержали оперативно, он во всем признался. Суд признал его виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом и приговорил его к 17 годам лишения свободы, отбывать наказание крымчанин будет в колонии строгого режима.
Ранее обвинение просило назначить виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее, конфликты между братом и сестрой длились на протяжении долгого времени.
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