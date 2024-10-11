https://crimea.ria.ru/20241011/v-krymu-muzhchina-szheg-sestru-i-poluchil-17-let-tyurmy-1141019515.html

В Крыму мужчина сжег сестру и получил 17 лет тюрьмы

В Крыму мужчина сжег сестру и получил 17 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 11.10.2024

В Крыму мужчина сжег сестру и получил 17 лет тюрьмы

Житель крымского поселка Ленино приговорен к 17 годам колонии за жестокое убийство сестры. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T15:41

2024-10-11T15:41

2024-10-11T15:41

гсу ск россии по крыму и севастополю

крым

суд

приговор

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111462/71/1114627158_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_b393a064933628b367f6dd71b2883e78.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Житель крымского поселка Ленино приговорен к 17 годам колонии за жестокое убийство сестры. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Утоняется, что в момент трагедии их родители находились в соседней комнате, они не пострадали. У погибшей также осталась дочь-школьница.Злоумышленника задержали оперативно, он во всем признался. Суд признал его виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом и приговорил его к 17 годам лишения свободы, отбывать наказание крымчанин будет в колонии строгого режима.Ранее обвинение просило назначить виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы.Как сообщалось ранее, конфликты между братом и сестрой длились на протяжении долгого времени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тела девочек 2 и 5 лет с ножевыми ранениями нашли в ТольяттиКрымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственницВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, суд, приговор, новости крыма