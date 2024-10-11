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В Крыму мужчина сжег сестру и получил 17 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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В Крыму мужчина сжег сестру и получил 17 лет тюрьмы
В Крыму мужчина сжег сестру и получил 17 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 11.10.2024
В Крыму мужчина сжег сестру и получил 17 лет тюрьмы
Житель крымского поселка Ленино приговорен к 17 годам колонии за жестокое убийство сестры. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T15:41
2024-10-11T15:41
гсу ск россии по крыму и севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Житель крымского поселка Ленино приговорен к 17 годам колонии за жестокое убийство сестры. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Утоняется, что в момент трагедии их родители находились в соседней комнате, они не пострадали. У погибшей также осталась дочь-школьница.Злоумышленника задержали оперативно, он во всем признался. Суд признал его виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом и приговорил его к 17 годам лишения свободы, отбывать наказание крымчанин будет в колонии строгого режима.Ранее обвинение просило назначить виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы.Как сообщалось ранее, конфликты между братом и сестрой длились на протяжении долгого времени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тела девочек 2 и 5 лет с ножевыми ранениями нашли в ТольяттиКрымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственницВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, суд, приговор, новости крыма
В Крыму мужчина сжег сестру и получил 17 лет тюрьмы

В Крыму мужчина получил 17 лет тюрьмы за жестокое убийство сестры путем поджога

15:41 11.10.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи в Вахитовском районном суде Казани
Молоток судьи в Вахитовском районном суде Казани - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Житель крымского поселка Ленино приговорен к 17 годам колонии за жестокое убийство сестры. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.

"Установлено, что утром 15 февраля текущего года в частном доме в поселке Ленино нетрезвый мужчина, у которого на протяжение долгого времени происходили конфликты с 42-летней сестрой, напал на нее. Он поджег женщину, после чего пламя распространилось по всему дому. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Утоняется, что в момент трагедии их родители находились в соседней комнате, они не пострадали. У погибшей также осталась дочь-школьница.
Злоумышленника задержали оперативно, он во всем признался. Суд признал его виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом и приговорил его к 17 годам лишения свободы, отбывать наказание крымчанин будет в колонии строгого режима.
Ранее обвинение просило назначить виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее, конфликты между братом и сестрой длились на протяжении долгого времени.
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