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Тела девочек 2 и 5 лет с ножевыми ранениями нашли в Тольятти - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Тела девочек 2 и 5 лет с ножевыми ранениями нашли в Тольятти
Тела девочек 2 и 5 лет с ножевыми ранениями нашли в Тольятти - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Тела девочек 2 и 5 лет с ножевыми ранениями нашли в Тольятти
В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту убийства двух малолетних девочек, тела которых обнаружены в одной из квартир. Об этом сообщает следственное... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T23:02
2024-10-08T23:08
новости
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
тольятти
самарская область
дети
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту убийства двух малолетних девочек, тела которых обнаружены в одной из квартир. Об этом сообщает следственное управление СК России по Самарской области.Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.Девочкам было 2 года и 5 лет. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в убийстве детей подозревают их 13-летнюю сводную сестру по отчиму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина получил девять лет за убийствоКрымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственницВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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60
новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), тольятти, самарская область, дети, убийство
Тела девочек 2 и 5 лет с ножевыми ранениями нашли в Тольятти

Тела девочек 2 и 5 лет с множественными ножевыми ранениями нашли в Тольятти

23:02 08.10.2024 (обновлено: 23:08 08.10.2024)
 
© СК России по Самарской областиВ Тольятти возбуждено уголовное дело по факту убийства двух малолетних девочек
В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту убийства двух малолетних девочек
© СК России по Самарской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту убийства двух малолетних девочек, тела которых обнаружены в одной из квартир. Об этом сообщает следственное управление СК России по Самарской области.

"В одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти, обнаружены тела двух малолетних девочек с признаками насильственной смерти – множественными ножевыми ранениями", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.
Девочкам было 2 года и 5 лет. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в убийстве детей подозревают их 13-летнюю сводную сестру по отчиму.
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