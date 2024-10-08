https://crimea.ria.ru/20241008/tela-devochek-2-i-5-let-s-nozhevymi-raneniyami-nashli-tolyatti-1140945182.html

Тела девочек 2 и 5 лет с ножевыми ранениями нашли в Тольятти

Тела девочек 2 и 5 лет с ножевыми ранениями нашли в Тольятти - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Тела девочек 2 и 5 лет с ножевыми ранениями нашли в Тольятти

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту убийства двух малолетних девочек, тела которых обнаружены в одной из квартир. Об этом сообщает следственное... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T23:02

2024-10-08T23:02

2024-10-08T23:08

новости

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

тольятти

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дети

убийство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту убийства двух малолетних девочек, тела которых обнаружены в одной из квартир. Об этом сообщает следственное управление СК России по Самарской области.Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.Девочкам было 2 года и 5 лет. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в убийстве детей подозревают их 13-летнюю сводную сестру по отчиму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина получил девять лет за убийствоКрымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственницВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша

тольятти

самарская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), тольятти, самарская область, дети, убийство