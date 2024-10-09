https://crimea.ria.ru/20241009/obvinenie-poprosilo-16-let-kolonii-dlya-szhegshego-svoyu-sestru-krymchanina-1140959548.html
Обвинение попросило 16 лет колонии для сжегшего свою сестру крымчанина
Обвинение попросило 16 лет колонии для сжегшего свою сестру крымчанина - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Обвинение попросило 16 лет колонии для сжегшего свою сестру крымчанина
В Ленинском райсуде Крыма судят 38-летнего местного жителя, который заживо сжег собственную сестру. Обвинение просит назначить ему наказание в виде 16 лет... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T16:16
2024-10-09T16:16
2024-10-09T16:21
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ленинский район
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убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Ленинском райсуде Крыма судят 38-летнего местного жителя, который заживо сжег собственную сестру. Обвинение просит назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, в феврале этого года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с сестрой и поджег ее. От полученных ожогов женщина скончалась.Против злоумышленника возбудили дело по факту убийства, совершенное с особой жестокостью общеопасным способомКак сообщалось ранее, конфликты между братом и сестрой длились на протяжении долгого времени. На момент гибели женщине было 42 года. В момент трагедии в соседних комнатах находились их родители, которые не пострадали. Несовершеннолетняя дочка погибшей была в школе. Злоумышленника оперативно задержали, от него была получена явка с повинной.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственницВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу СивашаВ Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки
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РИА Новости Крым
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происшествия, ленинский район, новости крыма, убийство, прокуратура республики крым
Обвинение попросило 16 лет колонии для сжегшего свою сестру крымчанина
В Крыму судят крымчанина за жестокое убийство сестры – прокуратура просит 16 лет колонии
16:16 09.10.2024 (обновлено: 16:21 09.10.2024)