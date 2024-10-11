https://crimea.ria.ru/20241011/zatyanuvsheesya-leto-ukhodit-iz-kryma-pogoda-na-vykhodnye-1141020332.html

Затянувшееся лето уходит из Крыма: погода на выходные

Затянувшееся лето уходит из Крыма: погода на выходные - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Затянувшееся лето уходит из Крыма: погода на выходные

Суббота станет последним днем метеорологического лета и купального сезона, после чего в Крым прорвется полярный воздух и наступит по-настоящему октябрьская... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T16:24

2024-10-11T16:24

2024-10-11T16:27

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

погода в крыму

крымская погода

бархатный сезон в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Суббота станет последним днем метеорологического лета и купального сезона, после чего в Крым прорвется полярный воздух и наступит по-настоящему октябрьская погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, погода продержится комфортной в первую половину суток, после чего с крымским бархатным сезоном можно будет попрощаться.В воскресенье на полуостров начнет "проваливать" полярный воздух и дожди пойдут уже по-настоящему осенние, предупредил он."Не могу сказать, что какой-то высокой интенсивности, но они будут затяжными", – отметил Тишковец.В ночь на воскресенье сохранится еще относительное тепло: температура воздуха сможет достигать +11… +16. Днем же в лучшем случае придется рассчитывать на +13… +18, максимум +14… +19", предупредил Тишковец.Ранее МЧС объявили штормовое предупреждение в Крым на 12 и 13 октября. Изменение погоды совпало с небывалой за 20 лет активностью Солнца, из-за чего в ночь на 11 октября в Крыму наблюдали полярное сияние. С чем это было связано и повторится ли опять, РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все службы Симферополя привели в повышенную готовность Новые спецмашины и метеостанции: как дорожники Севастополя встретят зиму Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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