https://crimea.ria.ru/20241011/zatyanuvsheesya-leto-ukhodit-iz-kryma-pogoda-na-vykhodnye-1141020332.html
Затянувшееся лето уходит из Крыма: погода на выходные
Затянувшееся лето уходит из Крыма: погода на выходные - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Затянувшееся лето уходит из Крыма: погода на выходные
Суббота станет последним днем метеорологического лета и купального сезона, после чего в Крым прорвется полярный воздух и наступит по-настоящему октябрьская... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T16:24
2024-10-11T16:24
2024-10-11T16:27
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крымская погода
бархатный сезон в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Суббота станет последним днем метеорологического лета и купального сезона, после чего в Крым прорвется полярный воздух и наступит по-настоящему октябрьская погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, погода продержится комфортной в первую половину суток, после чего с крымским бархатным сезоном можно будет попрощаться.В воскресенье на полуостров начнет "проваливать" полярный воздух и дожди пойдут уже по-настоящему осенние, предупредил он."Не могу сказать, что какой-то высокой интенсивности, но они будут затяжными", – отметил Тишковец.В ночь на воскресенье сохранится еще относительное тепло: температура воздуха сможет достигать +11… +16. Днем же в лучшем случае придется рассчитывать на +13… +18, максимум +14… +19", предупредил Тишковец.Ранее МЧС объявили штормовое предупреждение в Крым на 12 и 13 октября. Изменение погоды совпало с небывалой за 20 лет активностью Солнца, из-за чего в ночь на 11 октября в Крыму наблюдали полярное сияние. С чем это было связано и повторится ли опять, РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все службы Симферополя привели в повышенную готовность Новые спецмашины и метеостанции: как дорожники Севастополя встретят зиму Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, бархатный сезон в крыму
Затянувшееся лето уходит из Крыма: погода на выходные
Суббота станет последним днем метеорологического лета и купального сезона – Фобос
16:24 11.10.2024 (обновлено: 16:27 11.10.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым.
Суббота станет последним днем метеорологического лета и купального сезона, после чего в Крым прорвется полярный воздух и наступит по-настоящему октябрьская погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, погода продержится комфортной в первую половину суток, после чего с крымским бархатным сезоном можно будет попрощаться.
"Ночью еще будет не ниже +11… +16. В дневные часы столбики термометра в последний раз достигнут отметки +25. И к вечеру, с приближением теплого фронта, или так называемого фронта окклюзии, небо начнет хмуриться и пойдут дожди, знаменуя собой следующий климатический сезон, то есть осень", – сказал Тишковец.
В воскресенье на полуостров начнет "проваливать" полярный воздух и дожди пойдут уже по-настоящему осенние, предупредил он.
"Не могу сказать, что какой-то высокой интенсивности, но они будут затяжными", – отметил Тишковец.
В ночь на воскресенье сохранится еще относительное тепло: температура воздуха сможет достигать +11… +16. Днем же в лучшем случае придется рассчитывать на +13… +18, максимум +14… +19", предупредил Тишковец.
"Понятно, что при такой погоде и температура воды, которая сейчас довольно комфортная, в районе +23 градусов, тоже начнет постепенно понижаться. Купальный сезон на этом закончится", – заключил он.
Изменение погоды совпало с небывалой за 20 лет активностью Солнца, из-за чего в ночь на 11 октября в Крыму наблюдали полярное сияние. С чем это было связано и повторится ли опять, РИА Новости Крым рассказал
доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.
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