https://crimea.ria.ru/20241011/shtormovye-vykhodnye-na-krym-obrushatsya-livni-i-silnyy-veter-1141014177.html

Штормовые выходные: на Крым обрушатся ливни и сильный ветер

Штормовые выходные: на Крым обрушатся ливни и сильный ветер - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Штормовые выходные: на Крым обрушатся ливни и сильный ветер

В выходные на Крым обрушатся ливни и шквалистый ветер. На 12 и 13 октября в регионе объявлено штормовое предупреждение, предупредили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 11.10.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В выходные на Крым обрушатся ливни и шквалистый ветер. На 12 и 13 октября в регионе объявлено штормовое предупреждение, предупредили в республиканском МЧС.Уточняется, что при разгуле стихии порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Кроме того, на реках Крыма ожидается подъем уровня воды до полутора метров, но без достижения опасных отметок.На территории полуострова объявлено штормовое предупреждение, в период действия которого жителям и гостям рекомендуют соблюдать меры безопасности и при усилении ветра не находиться возле рекламных щитов, деревьев, незакрепленных конструкций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14 смертей и чудесное спасение – последствия урагана "Милтон" в США

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2024

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