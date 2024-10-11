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Штормовые выходные: на Крым обрушатся ливни и сильный ветер
Штормовые выходные: на Крым обрушатся ливни и сильный ветер - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Штормовые выходные: на Крым обрушатся ливни и сильный ветер
В выходные на Крым обрушатся ливни и шквалистый ветер. На 12 и 13 октября в регионе объявлено штормовое предупреждение, предупредили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T12:33
2024-10-11T12:33
2024-10-11T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В выходные на Крым обрушатся ливни и шквалистый ветер. На 12 и 13 октября в регионе объявлено штормовое предупреждение, предупредили в республиканском МЧС.Уточняется, что при разгуле стихии порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Кроме того, на реках Крыма ожидается подъем уровня воды до полутора метров, но без достижения опасных отметок.На территории полуострова объявлено штормовое предупреждение, в период действия которого жителям и гостям рекомендуют соблюдать меры безопасности и при усилении ветра не находиться возле рекламных щитов, деревьев, незакрепленных конструкций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14 смертей и чудесное спасение – последствия урагана "Милтон" в США
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РИА Новости Крым
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Штормовые выходные: на Крым обрушатся ливни и сильный ветер
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 12 и 13 октября
12:33 11.10.2024 (обновлено: 12:34 11.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В выходные на Крым обрушатся ливни и шквалистый ветер. На 12 и 13 октября в регионе объявлено штормовое предупреждение, предупредили в республиканском МЧС.
"В связи с прохождением холодного фронтального раздела во второй половине дня и до конца суток 12 октября, в течение суток 13 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные", - сообщают спасатели.
Уточняется, что при разгуле стихии порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
Кроме того, на реках Крыма ожидается подъем уровня воды до полутора метров, но без достижения опасных отметок.
На территории полуострова объявлено штормовое предупреждение, в период действия которого жителям и гостям рекомендуют соблюдать меры безопасности и при усилении ветра не находиться возле рекламных щитов, деревьев, незакрепленных конструкций.
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