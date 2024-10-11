https://crimea.ria.ru/20241011/byvshiy-sotrudnik-zaes-shpionil-na-ukrainskuyu-razvedku-1141015772.html

Бывший сотрудник ЗАЭС шпионил на украинскую разведку

Бывший сотрудник ЗАЭС шпионил на украинскую разведку - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Бывший сотрудник ЗАЭС шпионил на украинскую разведку

Запорожский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины за шпионаж для украинской разведки. Об этом сообщает Генпрокуратура России. РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T13:31

2024-10-11T13:31

2024-10-11T14:03

шпионаж

запорожская область

приговор

главное управление разведки украины (гур)

правосудие

генпрокуратура россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Запорожский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины за шпионаж для украинской разведки. Об этом сообщает Генпрокуратура России. "Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных", - отметили в ведомстве.К. признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.Ранее Запорожский областной суд приговорил к 12 годам колонии 36-летнего гражданина Украины, также шпионившего на ГУР Украины.

запорожская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шпионаж, запорожская область, приговор, главное управление разведки украины (гур), правосудие, генпрокуратура россии, новости