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Бывший сотрудник ЗАЭС шпионил на украинскую разведку
Бывший сотрудник ЗАЭС шпионил на украинскую разведку - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Бывший сотрудник ЗАЭС шпионил на украинскую разведку
Запорожский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины за шпионаж для украинской разведки. Об этом сообщает Генпрокуратура России. РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T13:31
2024-10-11T13:31
2024-10-11T14:03
шпионаж
запорожская область
приговор
главное управление разведки украины (гур)
правосудие
генпрокуратура россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Запорожский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины за шпионаж для украинской разведки. Об этом сообщает Генпрокуратура России. "Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных", - отметили в ведомстве.К. признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.Ранее Запорожский областной суд приговорил к 12 годам колонии 36-летнего гражданина Украины, также шпионившего на ГУР Украины.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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шпионаж, запорожская область, приговор, главное управление разведки украины (гур), правосудие, генпрокуратура россии, новости
Бывший сотрудник ЗАЭС шпионил на украинскую разведку
Бывшему сотруднику Запорожской АЭС вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины
13:31 11.10.2024 (обновлено: 14:03 11.10.2024)