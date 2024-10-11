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Бывший сотрудник ЗАЭС шпионил на украинскую разведку - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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Бывший сотрудник ЗАЭС шпионил на украинскую разведку
Бывший сотрудник ЗАЭС шпионил на украинскую разведку - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Бывший сотрудник ЗАЭС шпионил на украинскую разведку
Запорожский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины за шпионаж для украинской разведки. Об этом сообщает Генпрокуратура России. РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T13:31
2024-10-11T14:03
шпионаж
запорожская область
приговор
главное управление разведки украины (гур)
правосудие
генпрокуратура россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Запорожский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины за шпионаж для украинской разведки. Об этом сообщает Генпрокуратура России. "Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных", - отметили в ведомстве.К. признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.Ранее Запорожский областной суд приговорил к 12 годам колонии 36-летнего гражданина Украины, также шпионившего на ГУР Украины.
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шпионаж, запорожская область, приговор, главное управление разведки украины (гур), правосудие, генпрокуратура россии, новости
Бывший сотрудник ЗАЭС шпионил на украинскую разведку

Бывшему сотруднику Запорожской АЭС вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины

13:31 11.10.2024 (обновлено: 14:03 11.10.2024)
 
© Генпрокуратура РоссииБывшему сотруднику Запорожской АЭС вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины
Бывшему сотруднику Запорожской АЭС вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины
© Генпрокуратура России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Запорожский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины за шпионаж для украинской разведки. Об этом сообщает Генпрокуратура России.
С июня по август 2022 года Сергей К., который по данным ведомства, является бывшим сотрудником Запорожской АЭС, собирал и передавал в Главное управление разведки минобороны Украины сведения о местах нахождения техники и личного состава подразделений Национальной гвардии Российской Федерации.
"Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных", - отметили в ведомстве.
К. признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Ранее Запорожский областной суд приговорил к 12 годам колонии 36-летнего гражданина Украины, также шпионившего на ГУР Украины.
 
ШпионажЗапорожская областьПриговорГлавное управление разведки Украины (ГУР)ПравосудиеГенпрокуратура РоссииНовости
 
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