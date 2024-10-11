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Херсонской области выделят полмиллиарда рублей на развитие туризма
Херсонской области выделят полмиллиарда рублей на развитие туризма - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Херсонской области выделят полмиллиарда рублей на развитие туризма
Херсонская область в 2024-2025 годах получит 509 миллионов рублей на развитие туризма в рамках программы социально-экономического развития. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T15:37
2024-10-11T15:37
2024-10-11T15:58
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туризм
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новые регионы россии
программа социально-экономического развития херсонской области
новости
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ЯЛТА, 11 окт - РИА Новости Крым. Херсонская область в 2024-2025 годах получит 509 миллионов рублей на развитие туризма в рамках программы социально-экономического развития. Об этом сообщил сенатор от региона Константин Басюк на проходящей в Крыму конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России".По словам Басюка, уже сейчас власти региона совместно с правительством России прорабатывают механизмы и контролируют работу по приведению самих объектов показа и подъездных путей к туристическим объектам и достопримечательностям в нормативные состояние. Сенатор добавил, что в начале сентября стартовал прием заявок на предоставление единой субсидии для предпринимательских инициатив по развитию рекреационной инфраструктуры в регионе.Политик отметил, что туризм рассматривается как одна из основных точек роста экономики Херсонской области. По его словам, регион имеет огромные перспективы вернуть лидирующие позиции, которыми он обладал при Советском Союзе.Басюк указал, что основными проблемами на пути развития этой сферы в Херсонской области являются неудовлетворительное состояние курортно-туристической инфраструктуры, высокий уровень износа медицинско-оздоровительной базы и санаторно-курортной отрасли, сложности кадастрового учета и продолжающиеся боевые действия.Представитель Херсонщины в Совфеде уточнил, что для успешного развития туризма в области необходимо создать правовую систему в этой сфере, решение вопросов имущественных и земельных отношений, оформление прав собственности на соответствующие объекты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуруСколько туристов едут отдыхать в Крым через новые территории РФСамое продуктивное в мире: ученые Крыма помогут "вылечить" Азовское море
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крым, ялта, херсонская область, туризм, субсидии, экономика, новые регионы россии, программа социально-экономического развития херсонской области, новости
Херсонской области выделят полмиллиарда рублей на развитие туризма
Херсонская область за два года получит более 500 миллионов рублей на развитие туризма
15:37 11.10.2024 (обновлено: 15:58 11.10.2024)
ЯЛТА, 11 окт - РИА Новости Крым. Херсонская область в 2024-2025 годах получит 509 миллионов рублей на развитие туризма в рамках программы социально-экономического развития. Об этом сообщил сенатор от региона Константин Басюк на проходящей в Крыму конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России".
"По программе социально-экономического развития Херсонской области в 2024-2025 годах на развитие сферы туризма и гостеприимства предусмотрено порядка 500 миллионов рублей", - сказал он.
По словам Басюка, уже сейчас власти региона совместно с правительством России прорабатывают механизмы и контролируют работу по приведению самих объектов показа и подъездных путей к туристическим объектам и достопримечательностям в нормативные состояние.
Сенатор добавил, что в начале сентября стартовал прием заявок на предоставление единой субсидии для предпринимательских инициатив по развитию рекреационной инфраструктуры в регионе.
Политик отметил, что туризм рассматривается как одна из основных точек роста экономики Херсонской области. По его словам, регион имеет огромные перспективы вернуть лидирующие позиции, которыми он обладал при Советском Союзе.
"Учитывая уникальные рекреационные, природно-климатические и ландшафтные условия, интересные локации и точки притяжения, перспективными направлениями туризма в Херсонской области являются практически все, за исключением альпинизма: пляжный и морской туризм, водные виды спорта, круизный и яхтенный туризм, лечение и озеленение, автотуризм, гастрономический туризм и многое другое", - уточнил он.
Басюк указал, что основными проблемами на пути развития этой сферы в Херсонской области являются неудовлетворительное состояние курортно-туристической инфраструктуры, высокий уровень износа медицинско-оздоровительной базы и санаторно-курортной отрасли, сложности кадастрового учета и продолжающиеся боевые действия.
Представитель Херсонщины в Совфеде уточнил, что для успешного развития туризма в области необходимо создать правовую систему в этой сфере, решение вопросов имущественных и земельных отношений, оформление прав собственности на соответствующие объекты.
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