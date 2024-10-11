https://crimea.ria.ru/20241011/khersonskoy-oblasti-vydelyat-polmilliarda-rubley-na-razvitie-turizma-1141019671.html

Херсонской области выделят полмиллиарда рублей на развитие туризма

Херсонской области выделят полмиллиарда рублей на развитие туризма - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Херсонской области выделят полмиллиарда рублей на развитие туризма

Херсонская область в 2024-2025 годах получит 509 миллионов рублей на развитие туризма в рамках программы социально-экономического развития. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T15:37

2024-10-11T15:37

2024-10-11T15:58

крым

ялта

херсонская область

туризм

субсидии

экономика

новые регионы россии

программа социально-экономического развития херсонской области

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137867866_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_153c17b28d0b6231d900da048c7c1b97.jpg

ЯЛТА, 11 окт - РИА Новости Крым. Херсонская область в 2024-2025 годах получит 509 миллионов рублей на развитие туризма в рамках программы социально-экономического развития. Об этом сообщил сенатор от региона Константин Басюк на проходящей в Крыму конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России".По словам Басюка, уже сейчас власти региона совместно с правительством России прорабатывают механизмы и контролируют работу по приведению самих объектов показа и подъездных путей к туристическим объектам и достопримечательностям в нормативные состояние. Сенатор добавил, что в начале сентября стартовал прием заявок на предоставление единой субсидии для предпринимательских инициатив по развитию рекреационной инфраструктуры в регионе.Политик отметил, что туризм рассматривается как одна из основных точек роста экономики Херсонской области. По его словам, регион имеет огромные перспективы вернуть лидирующие позиции, которыми он обладал при Советском Союзе.Басюк указал, что основными проблемами на пути развития этой сферы в Херсонской области являются неудовлетворительное состояние курортно-туристической инфраструктуры, высокий уровень износа медицинско-оздоровительной базы и санаторно-курортной отрасли, сложности кадастрового учета и продолжающиеся боевые действия.Представитель Херсонщины в Совфеде уточнил, что для успешного развития туризма в области необходимо создать правовую систему в этой сфере, решение вопросов имущественных и земельных отношений, оформление прав собственности на соответствующие объекты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуруСколько туристов едут отдыхать в Крым через новые территории РФСамое продуктивное в мире: ученые Крыма помогут "вылечить" Азовское море

https://crimea.ria.ru/20240826/krym-i-zaporozhskaya-oblast-razrabotayut-sovmestnye-programmy-otdykha-1139873945.html

крым

ялта

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, херсонская область, туризм, субсидии, экономика, новые регионы россии, программа социально-экономического развития херсонской области, новости