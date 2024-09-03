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Самое продуктивное в мире: ученые Крыма помогут "вылечить" Азовское море

Самое продуктивное в мире: ученые Крыма помогут "вылечить" Азовское море - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Самое продуктивное в мире: ученые Крыма помогут "вылечить" Азовское море

Стратегии развития Приазовья до 2040 года, которая уже разработана и находится на утверждении, предусматривает в ближайшие 3–5 лет проведение комплексных... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T19:45

2024-09-03T19:45

2024-09-03T20:31

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Стратегии развития Приазовья до 2040 года, которая уже разработана и находится на утверждении, предусматривает в ближайшие 3–5 лет проведение комплексных научных исследований состояния водной и наземной экосистем, мониторинг качества воды в Азовском море и принятие решений, необходимых для восстановления его биопродуктивности и чистоты. Эту работу должны провести ученые из всех субъектов макрорегиона, в том числе из Крыма. Об этом РИА Новости Крым на полях III Международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" в Севастополе сообщила советник главы ДНР по Приазовью, кандидат биологических наук, гидробиолог Марина Борисюк.По ее мнению, проблема осолонения воды на сегодняшний день является очень актуальной для Азовского моря.Важность решения этой проблемы неоспорима и потому учитывается в Стратегии развития Приазовья до 2040 года, которая по поручению президента уже разработана и находится на утверждении, подчеркнула она."Это новая стратегия, которая объединяет вокруг Азовского моря семь субъектов: Донецкую народную республику, Луганскую народную республику, Запорожскую область, Херсонскую область, Ростовскую область, Краснодарский край и Республику Крым", – сказала Борисюк.Концепция документа предусматривает социально-экономическое развитие нового макрорегиона, достичь которого можно лишь при его экологическом благополучии, отметила ученый. А потому уже первым этапом на ближайшие 3–5 лет, по словам Борисюк, стратегией предусмотрены научные исследования состояния водной и наземной экосистем Приазовья, мониторинг качества воды и принятие необходимых решений."Только стабильная водная экосистема позволит нам развивать макрорегион с точки зрения рыбного промысла, с точки зрения туризма, рекреации, отдыха, лечения и так далее. А мы знаем, что Азовское море до 1950-х годов прошлого века славилось как самое продуктивное море на планете. И, конечно же, восстановить биопродуктивность моря и его экосистему могут только ученые – донецкие, запорожские, херсонские, крымские и так далее, – объединившись для решения таких глобальных экологических проблем", – добавила Борисюк.Советник главы ДНР по Приазовью отметила, что последние глобальные мониторинговые исследования Азовского моря проводились больше полувека назад – еще в советское время, в 1950 – 1970-е годы. И этот факт делает будущие научные работы вдвойне важными сегодня, когда Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации."То есть одна из задач, которая поднимается в стратегии, это чтобы системно расписать между всеми субъектами мониторинговые точки и провести глобальный мониторинг, оценить актуальное состояние экосистемы на сегодняшний момент", – отметила биолог.По ее словам, наработки в этом направлении уже есть в ДНР: первичные данные о состоянии Азовского моря, в том числе загрязнения воды, по итогам пилотных исследований получены учеными Донецкого государственного университета и могут лечь в основу следующих мероприятий.Напомним, Агентство стратегических инициатив (АСИ) в мае 2024 года представило президенту России Владимиру Путину стратегию развития Приазовья. Российский лидер поручил правительству утвердить документ к сентябрю.III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" начала работу в Севастополе 2 сентября и проводится в рамках празднования 300-летия Российской академии наук и 10-летния науки и технологий в России, а также посвящена 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.В этом году в крупном научном мероприятии принимают участие 150 ученых из разных городов России, а также Гвинеи, Сирии, Уганды, Зимбабве, Шри-Ланки, Бразилии, Индии, Ирана, ЮАР, Абхазии и Казахстана. Профильные специалисты выступят с пленарными и секционными докладами. Делегации из Гвинеи и Сирии впервые присутствуют очно.В течение недели (2 – 7 сентября) эксперты обсуждают биоразнообразие водных и наземных экосистем стран и его сохранение, проблемы загрязнения водных и наземных экосистем и вопросы радиохимоэкологии, обеспечение экологической безопасности постконфликтных зон, развитие прибрежных территорий с учетом сохранения экосистем и многое другое.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристов Национальный парк "Сиваш": что предлагают ученые из КрымаЗачем Крыму новая концепция гостеприимства

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

азовское море, природа, экология, крым, наука и технологии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, ростовская область, краснодарский край, рыболовство, туризм