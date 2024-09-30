https://crimea.ria.ru/20240930/skolko-turistov-edut-otdykhat-v-krym-cherez-novye-territorii-rf-1140740158.html

Сколько туристов едут отдыхать в Крым через новые территории РФ

Сколько туристов едут отдыхать в Крым через новые территории РФ - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Сколько туристов едут отдыхать в Крым через новые территории РФ

В Крыму с января по август отдохнули 4,6 млн туристов, из них 11% заехали на полуостров через новые территории России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T10:37

2024-09-30T10:37

2024-09-30T10:37

радио "спутник в крыму"

роман тихончук

туризм в крыму

сухопутный коридор в крым

общество

крым

бархатный сезон в крыму

новости крыма

отдых в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0e/1138118080_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_e48438bad63d25ffee10a222cbc01d8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму с января по август отдохнули 4,6 млн туристов, из них 11% заехали на полуостров через новые территории России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук.По его словам, за восемь месяцев текущего года в Крыму отдохнуло на 20% больше туристов, чем в предыдущем. "И бюджет наш консолидированный получил на двадцать процентов больше доходов", – отметил он.При этом отели и гостиницы к концу лета в среднем были загружены на 60-65%, сказал Тихончук. "Работало 927 баз размещения в августе, и общее количество предлагаемых мест к размещению было 142,5 тысячи", – уточнил он.Глава профильного комитета подчеркнул, что гости республики в условиях отсутствия авиасообщения активно пользуются всеми тремя логистическими ветками.По его словам, сегодня продолжается бронирование мест в отелях Крыма на бархатный сезон, а также на новогодние праздники."То есть к Крыму большой интерес. Крым сегодня становится брендом. И мы на законодательном уровне, уверен, сделаем все возможное, поможем нашей туристической отрасли, чтобы Крым был одним из самых процветающих мировых курортов", – заключил Тихончук.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что за январь – август 2024 года Крым принял выше 4,5 миллионов туристов, а за 10 лет в составе России в Крыму отдохнули 61 млн человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь Сколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услуг Гости крымских санаториев молодеют – министр курортов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман тихончук, туризм в крыму, сухопутный коридор в крым, общество, крым, бархатный сезон в крыму, новости крыма, отдых в крыму