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Сколько туристов едут отдыхать в Крым через новые территории РФ - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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Сколько туристов едут отдыхать в Крым через новые территории РФ
Сколько туристов едут отдыхать в Крым через новые территории РФ - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Сколько туристов едут отдыхать в Крым через новые территории РФ
В Крыму с января по август отдохнули 4,6 млн туристов, из них 11% заехали на полуостров через новые территории России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T10:37
2024-09-30T10:37
радио "спутник в крыму"
роман тихончук
туризм в крыму
сухопутный коридор в крым
общество
крым
бархатный сезон в крыму
новости крыма
отдых в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму с января по август отдохнули 4,6 млн туристов, из них 11% заехали на полуостров через новые территории России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук.По его словам, за восемь месяцев текущего года в Крыму отдохнуло на 20% больше туристов, чем в предыдущем. "И бюджет наш консолидированный получил на двадцать процентов больше доходов", – отметил он.При этом отели и гостиницы к концу лета в среднем были загружены на 60-65%, сказал Тихончук. "Работало 927 баз размещения в августе, и общее количество предлагаемых мест к размещению было 142,5 тысячи", – уточнил он.Глава профильного комитета подчеркнул, что гости республики в условиях отсутствия авиасообщения активно пользуются всеми тремя логистическими ветками.По его словам, сегодня продолжается бронирование мест в отелях Крыма на бархатный сезон, а также на новогодние праздники."То есть к Крыму большой интерес. Крым сегодня становится брендом. И мы на законодательном уровне, уверен, сделаем все возможное, поможем нашей туристической отрасли, чтобы Крым был одним из самых процветающих мировых курортов", – заключил Тихончук.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что за январь – август 2024 года Крым принял выше 4,5 миллионов туристов, а за 10 лет в составе России в Крыму отдохнули 61 млн человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь Сколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услуг Гости крымских санаториев молодеют – министр курортов
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роман тихончук, туризм в крыму, сухопутный коридор в крым, общество, крым, бархатный сезон в крыму, новости крыма, отдых в крыму
Сколько туристов едут отдыхать в Крым через новые территории РФ

В Крым через новые территории с января по август заехали 11% туристов – Тихончук

10:37 30.09.2024
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаВ Херсонской области отремонтировали 100 километров дороги в Крым
В Херсонской области отремонтировали 100 километров дороги в Крым
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму с января по август отдохнули 4,6 млн туристов, из них 11% заехали на полуостров через новые территории России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук.
По его словам, за восемь месяцев текущего года в Крыму отдохнуло на 20% больше туристов, чем в предыдущем. "И бюджет наш консолидированный получил на двадцать процентов больше доходов", – отметил он.
При этом отели и гостиницы к концу лета в среднем были загружены на 60-65%, сказал Тихончук. "Работало 927 баз размещения в августе, и общее количество предлагаемых мест к размещению было 142,5 тысячи", – уточнил он.
Глава профильного комитета подчеркнул, что гости республики в условиях отсутствия авиасообщения активно пользуются всеми тремя логистическими ветками.
"Это железнодорожный транспорт, это наша гордость – Крымский мост. И уже через север Крыма, по новым территориям, заехали порядка 11% туристов", – сказал Тихончук.
По его словам, сегодня продолжается бронирование мест в отелях Крыма на бархатный сезон, а также на новогодние праздники.
"То есть к Крыму большой интерес. Крым сегодня становится брендом. И мы на законодательном уровне, уверен, сделаем все возможное, поможем нашей туристической отрасли, чтобы Крым был одним из самых процветающих мировых курортов", – заключил Тихончук.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что за январь – август 2024 года Крым принял выше 4,5 миллионов туристов, а за 10 лет в составе России в Крыму отдохнули 61 млн человек.
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