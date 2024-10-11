https://crimea.ria.ru/20241011/kompaniya-psb-strakhovanie-otkryla-predstavitelstvo-v-krymu-1141015240.html
Компания "ПСБ Страхование" открыла представительство в Крыму
Компания "ПСБ Страхование" открыла представительство в Крыму - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Компания "ПСБ Страхование" открыла представительство в Крыму
erid: F7NfYUJCUneP2zuH15VA РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T13:25
2024-10-11T13:25
2024-10-11T13:25
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erid: F7NfYUJCUneP2zuH15VAСИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. ПСБ Страхование (группа ПСБ) открыло первое территориальное представительство в Республике Крым, сообщает пресс-служба компании.В новом офисе жители и бизнес республики могут оформить страховой полис, а также получить консультацию у менеджеров компании по продуктам и сервисам.ООО "ПСБ Страхование" предлагает жителям Крыма широкий перечень услуг, среди которых страхование имущества физических лиц и гражданской ответственности, заемщиков ипотечных кредитов и объектов залога, страхование детей и взрослых от несчастного случая и в путешествиях, а также страхование домашних питомцев.Для бизнеса доступно страхование имущественного комплекса, в том числе находящегося в аренде и/или залоге, гражданской ответственности, грузоперевозок с покрытием военного риска, а также программы для работодателей - дополнительное медицинское страхование и защита от несчастного случая для сотрудников, добавили в пресс-службе.Приобрести полис жители республики могут в офисе территориального представительства, на официальном сайте компании, а также по номеру горячей линии: 8 (800) 555 85 65.Региональные представительства ПСБ Страхования также доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Чебоксарах, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске.Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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промсвязьбанк (псб), крым, новости крыма, страхование, общество
Компания "ПСБ Страхование" открыла представительство в Крыму
Компания "ПСБ Страхование" открыла представительство в Крыму
erid: F7NfYUJCUneP2zuH15VA
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. ПСБ Страхование (группа ПСБ) открыло первое территориальное представительство в Республике Крым, сообщает пресс-служба компании.
В новом офисе жители и бизнес республики могут оформить страховой полис, а также получить консультацию у менеджеров компании по продуктам и сервисам.
ООО "ПСБ Страхование" предлагает жителям Крыма широкий перечень услуг, среди которых страхование имущества физических лиц и гражданской ответственности, заемщиков ипотечных кредитов и объектов залога, страхование детей и взрослых от несчастного случая и в путешествиях, а также страхование домашних питомцев.
Для бизнеса доступно страхование имущественного комплекса, в том числе находящегося в аренде и/или залоге, гражданской ответственности, грузоперевозок с покрытием военного риска, а также программы для работодателей - дополнительное медицинское страхование и защита от несчастного случая для сотрудников, добавили в пресс-службе.
Приобрести полис жители республики могут в офисе территориального представительства, на официальном сайте компании, а также по номеру горячей линии: 8 (800) 555 85 65.
"Группа ПСБ продолжает расширять возможности для жителей и бизнеса Крыма. Сегодня населению республики доступны не только классические банковские продукты, но и небанковские сервисы, включая страхование для физических и юридических лиц. Представительство в Крыму позволит нам стать еще ближе к своим клиентам, обеспечив им надежную защиту от различных рисков и предоставив высокий уровень сервиса", – приводятся в сообщении слова вице-президента, директора департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексея Назарова.
Региональные представительства ПСБ Страхования также доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Чебоксарах, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912