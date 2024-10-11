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Российские силы ПВО уничтожили шесть натовских ракет за неделю

Российские силы ПВО уничтожили шесть натовских ракет за неделю - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Российские силы ПВО уничтожили шесть натовских ракет за неделю

Российские средства ПВО сбили шесть французских и американских ракет за неделю, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T14:53

2024-10-11T14:53

2024-10-11T14:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили шесть французских и американских ракет за неделю, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами ПВО были сбиты 33 реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 603 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве.Накануне российские военные поразили радиолокационную станцию противника и пусковые установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации, также сбили более двух сотен вражеских дронов.По данным Минобороны, также были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Российские средства ПВО за сутки сбили шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 205 беспилотников самолетного типа, в том числе 96 вне зоны проведения специальной военной операции.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России движется вперед – уничтожены еще почти 2 тысячи боевиковНад Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотниковСилы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)