Рейтинг@Mail.ru
Российские силы ПВО уничтожили шесть натовских ракет за неделю - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241011/rossiyskie-sily-pvo-unichtozhili-shest-natovskikh-raket-za-nedelyu-1141018891.html
Российские силы ПВО уничтожили шесть натовских ракет за неделю
Российские силы ПВО уничтожили шесть натовских ракет за неделю - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Российские силы ПВО уничтожили шесть натовских ракет за неделю
Российские средства ПВО сбили шесть французских и американских ракет за неделю, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T14:53
2024-10-11T14:53
новости сво
пво
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140033401_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_d316596509ee3091a416489a1a7dbd77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили шесть французских и американских ракет за неделю, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами ПВО были сбиты 33 реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 603 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве.Накануне российские военные поразили радиолокационную станцию противника и пусковые установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации, также сбили более двух сотен вражеских дронов.По данным Минобороны, также были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Российские средства ПВО за сутки сбили шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 205 беспилотников самолетного типа, в том числе 96 вне зоны проведения специальной военной операции.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России движется вперед – уничтожены еще почти 2 тысячи боевиковНад Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотниковСилы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140033401_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e38f1dfc10a15ba2d3bbd40817092a6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, пво, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Российские силы ПВО уничтожили шесть натовских ракет за неделю

Российская ПВО сбила шесть американских и французских ракет за неделю

14:53 11.10.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили шесть французских и американских ракет за неделю, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, переделанная для стрельбы по наземным целям управляемая ракета зенитного ракетного комплекса С-200", – говорится в сообщении.
Кроме того, средствами ПВО были сбиты 33 реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 603 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве.
Накануне российские военные поразили радиолокационную станцию противника и пусковые установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации, также сбили более двух сотен вражеских дронов.
По данным Минобороны, также были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Российские средства ПВО за сутки сбили шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 205 беспилотников самолетного типа, в том числе 96 вне зоны проведения специальной военной операции.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России движется вперед – уничтожены еще почти 2 тысячи боевиков
Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников
Силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200
 
Новости СВОПВОМинистерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21В Курской области ВСУ потеряли почти 22 тысячи боевиков
15:10Что симферопольцы думают о ценах на проезд в маршрутках и троллейбусах
14:53Российские силы ПВО уничтожили шесть натовских ракет за неделю
14:39Спорт и культура в Крыму получают недостаточно средств -Аксенов
14:25Украина потеряла за неделю почти 14,5 тысяч боевиков
14:19Ждать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном море
14:02Новые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуру
13:47Бизнес-Фест собрал 800 предпринимателей Крыма
13:3638 ударов "Кинжалами" – на Украине поражены объекты нефтегазовой отрасли
13:31Бывший сотрудник ЗАЭС шпионил на украинскую разведку
13:28Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР
13:25В Крыму зажглось полярное сияние – когда повторится свечение
13:25Компания "ПСБ Страхование" открыла представительство в Крыму
13:21Крымский мост – пробка со стороны Керчи выросла в три раза
12:41РНКБ подписал сделки по финансированию объектов на сумму 53 млрд рублей
12:38Украинский шпион из Мелитополя получил 12 лет колонии
12:33Штормовые выходные: на Крым обрушатся ливни и сильный ветер
12:14Крымский мост сейчас – со стороны Керчи растет очередь
11:56В Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объекта
11:31В Севастополе женщина сорвалась со скалы и погибла
Лента новостейМолния