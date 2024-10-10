https://crimea.ria.ru/20241010/sistemy-patriot-i-amerikanskie-radiolokatsionnye-stantsii-goryat-v-zone-svo-1140985485.html

Системы Patriot и американские радиолокационные станции горят в зоне СВО

Системы Patriot и американские радиолокационные станции горят в зоне СВО - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Системы Patriot и американские радиолокационные станции горят в зоне СВО

Российские военные поразили радиолокационную станцию противника и пусковые установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации, также сбили более двух сотен вражеских... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T12:44

2024-10-10T12:44

2024-10-10T12:44

новости сво

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/04/1123738459_0:62:1424:863_1920x0_80_0_0_35fff050f281dad666ece076a895fc27.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Российские военные поразили радиолокационную станцию противника и пусковые установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации, также сбили более двух сотен вражеских дронов, сообщает в четверг Минобороны РФ.Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Российские средства ПВО за сутки сбили шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 205 беспилотников самолетного типа, в том числе 96 вне зоны проведения специальной военной операции.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33335 беспилотника, 582 зенитных ракетных комплекса, 18560 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин РСЗО, 15908 орудий полевой артиллерии и минометов, 27098 единиц специальной военной автомобильной техники.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотниковСилы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200На Украине уничтожен контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу