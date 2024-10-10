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Системы Patriot и американские радиолокационные станции горят в зоне СВО - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Системы Patriot и американские радиолокационные станции горят в зоне СВО
Системы Patriot и американские радиолокационные станции горят в зоне СВО - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Системы Patriot и американские радиолокационные станции горят в зоне СВО
Российские военные поразили радиолокационную станцию противника и пусковые установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации, также сбили более двух сотен вражеских... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T12:44
2024-10-10T12:44
новости сво
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Российские военные поразили радиолокационную станцию противника и пусковые установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации, также сбили более двух сотен вражеских дронов, сообщает в четверг Минобороны РФ.Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Российские средства ПВО за сутки сбили шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 205 беспилотников самолетного типа, в том числе 96 вне зоны проведения специальной военной операции.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33335 беспилотника, 582 зенитных ракетных комплекса, 18560 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин РСЗО, 15908 орудий полевой артиллерии и минометов, 27098 единиц специальной военной автомобильной техники.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотниковСилы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200На Украине уничтожен контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу
Системы Patriot и американские радиолокационные станции горят в зоне СВО

Российские бойцы уничтожили радиолокационные станции ВСУ и американские Patriot

12:44 10.10.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Российские военные поразили радиолокационную станцию противника и пусковые установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации, также сбили более двух сотен вражеских дронов, сообщает в четверг Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США и две пусковые установки ЗРК Patriot производства США", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Российские средства ПВО за сутки сбили шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 205 беспилотников самолетного типа, в том числе 96 вне зоны проведения специальной военной операции.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33335 беспилотника, 582 зенитных ракетных комплекса, 18560 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин РСЗО, 15908 орудий полевой артиллерии и минометов, 27098 единиц специальной военной автомобильной техники.
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