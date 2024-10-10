https://crimea.ria.ru/20241010/armiya-rossii-dvizhetsya-vpered--unichtozheny-esche-pochti-2-tysyachi-boevikov-1140986225.html

Армия России движется вперед – уничтожены еще почти 2 тысячи боевиков

Армия России движется вперед – уничтожены еще почти 2 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Армия России движется вперед – уничтожены еще почти 2 тысячи боевиков

Еще 1955 боевиков украинской армии уничтожены в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки. Вооруженные силы России разбили военные слады противника,... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T13:29

2024-10-10T13:29

2024-10-10T13:29

новости сво

министерство обороны рф

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Еще 1955 боевиков украинской армии уничтожены в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки. Вооруженные силы России разбили военные слады противника, вооружение и военную технику, сообщает в четверг Минобороны.Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, отразила три контратаки врага, ликвидировав 430 украинских боевиков, пять автомобилей, САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30, две станции РЭБ "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные позиции и отразили четыре контратаки. Противник потерял до 765 военнослужащих, пять автомобилей, американскую гаубицу М777 и две гаубицы Д-30, а также три орудия М119 производства США.Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили девять контратак, разбили до 490 солдат, американский бронетранспортер М-113, два автомобиля, орудие Д-20, пушку "Гиацинт" и гаубицу Д-30.Подразделения группы "Восток" заняли более выгодные рубежи, отразили две контратаки, уничтожили до 120 солдат ВСУ, восемь автомобилей, французскую САУ Caesar и две САУ "Гвоздика".Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 55 военнослужащих украинской армии, два автомобиля и гаубицу Д-30. Кроме того, разбит полевой склад боеприпасов.Потери ВСУ в зоне ответственности подразделений группировки "Днепр" - до 95 боевиков, два автомобиля, американская гаубица М-777, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, орудие Д-20. Также уничтожен полевой склад боеприпасов.Сутками ранее российские военные уничтожили 1750 боевиков ВСУ и вражеские вооружения, отбили 20 контратак противника, заняли более выгодные рубежи и продолжили продвижение в глубину фронта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти две тысячи боевиков потеряла Украина за суткиГруппа "Север" наступает в Курской областиДва военных аэродрома поражены на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, инфографика