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Крымский мост – пробка со стороны Керчи выросла в три раза - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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Крымский мост – пробка со стороны Керчи выросла в три раза
Крымский мост – пробка со стороны Керчи выросла в три раза - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Крымский мост – пробка со стороны Керчи выросла в три раза
За час очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла в три раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T13:21
2024-10-11T13:21
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
транспорт
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. За час очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла в три раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В полдень выезда из Крыма ожидали 70 машин.Проезд со стороны Тамани остается свободным – пробок перед пунктами досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, досмотр на котором является обязательной процедурой для безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости крыма
Крымский мост – пробка со стороны Керчи выросла в три раза

Пробка перед Крымским мостом со стороны Керчи за час выросла до 230 машин

13:21 11.10.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. За час очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла в три раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
В полдень выезда из Крыма ожидали 70 машин.
"В очереди со стороны Керчи находится 230 транспортных средств. Время ожидания около часа",- говорится в сообщении.
Проезд со стороны Тамани остается свободным – пробок перед пунктами досмотра нет.
Крымский мост – стратегический объект, досмотр на котором является обязательной процедурой для безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКерчьТаманьТранспортЛогистикаНовости Крыма
 
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