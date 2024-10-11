https://crimea.ria.ru/20241011/krymskiy-most--probka-so-storony-kerchi-vyrosla-v-tri-raza-1141015106.html

Крымский мост – пробка со стороны Керчи выросла в три раза

Крымский мост – пробка со стороны Керчи выросла в три раза - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Крымский мост – пробка со стороны Керчи выросла в три раза

За час очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла в три раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T13:21

2024-10-11T13:21

2024-10-11T13:21

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

транспорт

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. За час очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла в три раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В полдень выезда из Крыма ожидали 70 машин.Проезд со стороны Тамани остается свободным – пробок перед пунктами досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, досмотр на котором является обязательной процедурой для безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости крыма