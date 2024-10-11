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Крымский мост сейчас – со стороны Керчи растет очередь
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи растет очередь - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи растет очередь
У Крымского моста к полудню пятницы начала скапливаться очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T12:14
2024-10-11T12:14
2024-10-11T12:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. У Крымского моста к полудню пятницы начала скапливаться очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом со стороны Тамани пробок нет.Утром и в течение ночи проезд по Крымскому мосту был свободен. Небольшой автомобильный затор образовался к 11:00 пятницы - в это время у досмотровых пунктов со стороны Керчи стояли 20 машин.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи растет очередь
Проезда по Крымскому мосту ждут 70 машин со стороны Керчи