https://crimea.ria.ru/20241011/v-sevastopole-zhenschina-sorvalas-so-skaly-i-pogibla-1141012727.html

В Севастополе женщина сорвалась со скалы и погибла

В Севастополе женщина сорвалась со скалы и погибла - РИА Новости Крым, 11.10.2024

В Севастополе женщина сорвалась со скалы и погибла

В Севастополе туристка сорвалась со скалы на каменистый берег. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, женщина разбилась насмерть. РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T11:31

2024-10-11T11:31

2024-10-11T11:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе туристка сорвалась со скалы на каменистый берег. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, женщина разбилась насмерть.Еще пятерых туристов в течение недели удалось спасти. В трех случаях обошлось без травм: заблудившихся туристов вывели в безопасные места в районе урочища Инжир, горы Кара-Коба и в лесу у села Морозовка.Еще двое спасенных получили травмы во время пеших прогулок по горам. Среди пострадавших - подросток.Спасатели в очередной раз призывают жителей и гостей не подходить к обрывам, избегать прогулок по крутым сыпучим склонам, отказаться от фотографий с риском для жизни и от идеи покорять скалы и пещеры без специального снаряжения и подготовки. Если в планах не прогулка, а поход, необходимо пройди регистрацию на сайте МЧС России, подчеркивают в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма спасли 10 взрослых и пятерых детейОпасные прогулки: в Севастополе мужчина сорвался со скалы и погибТурист сорвался со смотровой площадки в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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