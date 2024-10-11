Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе женщина сорвалась со скалы и погибла - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241011/v-sevastopole-zhenschina-sorvalas-so-skaly-i-pogibla-1141012727.html
В Севастополе женщина сорвалась со скалы и погибла
В Севастополе женщина сорвалась со скалы и погибла - РИА Новости Крым, 11.10.2024
В Севастополе женщина сорвалась со скалы и погибла
В Севастополе туристка сорвалась со скалы на каменистый берег. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, женщина разбилась насмерть. РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T11:31
2024-10-11T11:31
севастополь
происшествия
мчс севастополя
общество
горы
горы крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122803910_0:35:1620:946_1920x0_80_0_0_1de960bb32092a838831f018169d0401.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе туристка сорвалась со скалы на каменистый берег. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, женщина разбилась насмерть.Еще пятерых туристов в течение недели удалось спасти. В трех случаях обошлось без травм: заблудившихся туристов вывели в безопасные места в районе урочища Инжир, горы Кара-Коба и в лесу у села Морозовка.Еще двое спасенных получили травмы во время пеших прогулок по горам. Среди пострадавших - подросток.Спасатели в очередной раз призывают жителей и гостей не подходить к обрывам, избегать прогулок по крутым сыпучим склонам, отказаться от фотографий с риском для жизни и от идеи покорять скалы и пещеры без специального снаряжения и подготовки. Если в планах не прогулка, а поход, необходимо пройди регистрацию на сайте МЧС России, подчеркивают в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма спасли 10 взрослых и пятерых детейОпасные прогулки: в Севастополе мужчина сорвался со скалы и погибТурист сорвался со смотровой площадки в Крыму
севастополь
горы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122803910_102:0:1542:1080_1920x0_80_0_0_50aaae6a1d8a21fd0076edcc5f620b35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, мчс севастополя, общество, горы, горы крыма, новости крыма
В Севастополе женщина сорвалась со скалы и погибла

В Севастополе женщина сорвалась со скалы на каменистый берег пляжа и погибла

11:31 11.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж Васили в Балаклаве
Пляж Васили в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе туристка сорвалась со скалы на каменистый берег. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, женщина разбилась насмерть.
"В районе Тигрового мыса у пляжа Яшмовый женщина сорвалась со скалы и погибла", - констатировали в ведомстве.
Еще пятерых туристов в течение недели удалось спасти. В трех случаях обошлось без травм: заблудившихся туристов вывели в безопасные места в районе урочища Инжир, горы Кара-Коба и в лесу у села Морозовка.
Еще двое спасенных получили травмы во время пеших прогулок по горам. Среди пострадавших - подросток.
"В районе пляжа Золотой со скалы упал 16-летний подросток, его эвакуировали из труднодоступной местности и передали бригаде скорой помощи для госпитализации, в районе Афинской тропы женщина сломала ногу, ее доставили в больницу", - сообщили в МЧС.
Спасатели в очередной раз призывают жителей и гостей не подходить к обрывам, избегать прогулок по крутым сыпучим склонам, отказаться от фотографий с риском для жизни и от идеи покорять скалы и пещеры без специального снаряжения и подготовки. Если в планах не прогулка, а поход, необходимо пройди регистрацию на сайте МЧС России, подчеркивают в ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В горах Крыма спасли 10 взрослых и пятерых детей
Опасные прогулки: в Севастополе мужчина сорвался со скалы и погиб
Турист сорвался со смотровой площадки в Крыму
 
СевастопольПроисшествияМЧС СевастополяОбществоГорыГоры КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:38Украинский шпион из Мелитополя получил 12 лет колонии
12:33Штормовые выходные: на Крым обрушатся ливни и сильный ветер
12:14Крымский мост сейчас – со стороны Керчи растет очередь
11:56В Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объекта
11:31В Севастополе женщина сорвалась со скалы и погибла
11:13Сильное землетрясение произошло в Черном море
11:01Когда эвакуированные жители Феодосии смогут вернуться домой
11:00В Приднестровье предлагают провести референдум по ЕС на своей территории
10:51Водитель ранен в лобовом столкновении легковушек в Крыму
10:21Лавров ответил на заявления Зеленского о готовности к прекращению огня
10:16Надоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал вину
10:06В Севастополе грабитель с ножом напал на пенсионерку
10:01Пожар на нефтебазе в Феодосии тушат пятый день – что происходит в городе
09:38Россия открыта для обсуждения нового миропорядка – Путин
09:28Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Крыму
09:23У нефтебазы в Феодосии не выявлено превышения вредных веществ
08:54Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области – есть пострадавший
08:34Житель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов
08:29Серия взрывов прогремела в Киеве и ряде областей Украины
08:02Когда дадут воду в пригороде Феодосии
Лента новостейМолния