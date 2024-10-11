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В Севастополе женщина сорвалась со скалы и погибла
В Севастополе женщина сорвалась со скалы и погибла - РИА Новости Крым, 11.10.2024
В Севастополе женщина сорвалась со скалы и погибла
В Севастополе туристка сорвалась со скалы на каменистый берег. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, женщина разбилась насмерть. РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T11:31
2024-10-11T11:31
2024-10-11T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе туристка сорвалась со скалы на каменистый берег. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, женщина разбилась насмерть.Еще пятерых туристов в течение недели удалось спасти. В трех случаях обошлось без травм: заблудившихся туристов вывели в безопасные места в районе урочища Инжир, горы Кара-Коба и в лесу у села Морозовка.Еще двое спасенных получили травмы во время пеших прогулок по горам. Среди пострадавших - подросток.Спасатели в очередной раз призывают жителей и гостей не подходить к обрывам, избегать прогулок по крутым сыпучим склонам, отказаться от фотографий с риском для жизни и от идеи покорять скалы и пещеры без специального снаряжения и подготовки. Если в планах не прогулка, а поход, необходимо пройди регистрацию на сайте МЧС России, подчеркивают в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма спасли 10 взрослых и пятерых детейОпасные прогулки: в Севастополе мужчина сорвался со скалы и погибТурист сорвался со смотровой площадки в Крыму
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, мчс севастополя, общество, горы, горы крыма, новости крыма
В Севастополе женщина сорвалась со скалы и погибла
В Севастополе женщина сорвалась со скалы на каменистый берег пляжа и погибла
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе туристка сорвалась со скалы на каменистый берег. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, женщина разбилась насмерть.
"В районе Тигрового мыса у пляжа Яшмовый женщина сорвалась со скалы и погибла", - констатировали в ведомстве.
Еще пятерых туристов в течение недели удалось спасти. В трех случаях обошлось без травм: заблудившихся туристов вывели в безопасные места в районе урочища Инжир, горы Кара-Коба и в лесу у села Морозовка.
Еще двое спасенных получили травмы во время пеших прогулок по горам. Среди пострадавших - подросток.
"В районе пляжа Золотой со скалы упал 16-летний подросток, его эвакуировали из труднодоступной местности и передали бригаде скорой помощи для госпитализации, в районе Афинской тропы женщина сломала ногу, ее доставили в больницу", - сообщили в МЧС.
Спасатели в очередной раз призывают жителей и гостей не подходить к обрывам, избегать прогулок по крутым сыпучим склонам, отказаться от фотографий с риском для жизни и от идеи покорять скалы и пещеры без специального снаряжения и подготовки. Если в планах не прогулка, а поход, необходимо пройди регистрацию на сайте МЧС России, подчеркивают в ведомстве.
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