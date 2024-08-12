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Опасные прогулки: в Севастополе мужчина сорвался со скалы и погиб - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Опасные прогулки: в Севастополе мужчина сорвался со скалы и погиб
Опасные прогулки: в Севастополе мужчина сорвался со скалы и погиб - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Опасные прогулки: в Севастополе мужчина сорвался со скалы и погиб
В Севастополе двое мужчин сорвались со скал, один погиб и еще один травмировался. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T20:32
2024-08-12T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе двое мужчин сорвались со скал, один погиб и еще один травмировался. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя.Два несчастных случая произошли у дикого пляжа "Баунти" на мысе Фиолент.Одного пострадавшего спасатели транспортировали с крутого склона к карете скорой помощи.Ранее в Крымских горах турист упал с 40-метровой высоты и погиб. Трагедия произошла в районе Таракташской тропы. Мужчина отклонился от официального маршрута и упал в обрыв, когда хотел сфотографироваться.В конце июля спасатели эвакуировали двух туристок со скалы в Долине Приведений на горе Южная Демерджи. Женщины заблудились в темное время суток, их пришлось спускать со склонов с помощью альпинистского снаряжения.МЧС России напоминает, что на скалах и в горах запрещено подходить к обрывам, передвигаться по крутым, обрывистым и сыпучим тропам, делать фотографии и селфи с риском для жизни, заходить в пещеры, заниматься скалолазанием без спецснаряжения и подготовки, находиться на обвалоопасных берегах, под ними и в местах возможного камнепада, а также употреблять алкоголь.Читайте также на РИА Новости Крым:На Аю-Даге спасли заблудившуюся туристкуДвух туристок в Крыму спасали со скалы в Долине ПриведенийВ Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Опасные прогулки: в Севастополе мужчина сорвался со скалы и погиб

В Севастополе мужчина сорвался со скалы и погиб и еще один травмировался

20:32 12.08.2024
 
© МЧС СевастополяВ Севастополе мужчина сорвался со скалы и погиб
В Севастополе мужчина сорвался со скалы и погиб
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе двое мужчин сорвались со скал, один погиб и еще один травмировался. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя.
Два несчастных случая произошли у дикого пляжа "Баунти" на мысе Фиолент.
"В 6 часов 39 минут поступила информация, что 35-летний мужчина получил травму ноги. А в 8 часов 42 минуты в экстренные службы очевидцы сообщили, что в том же районе другой мужчина сорвался со скалы – к сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью", – сказано в сообщении.
Одного пострадавшего спасатели транспортировали с крутого склона к карете скорой помощи.
Ранее в Крымских горах турист упал с 40-метровой высоты и погиб. Трагедия произошла в районе Таракташской тропы. Мужчина отклонился от официального маршрута и упал в обрыв, когда хотел сфотографироваться.
В конце июля спасатели эвакуировали двух туристок со скалы в Долине Приведений на горе Южная Демерджи. Женщины заблудились в темное время суток, их пришлось спускать со склонов с помощью альпинистского снаряжения.
МЧС России напоминает, что на скалах и в горах запрещено подходить к обрывам, передвигаться по крутым, обрывистым и сыпучим тропам, делать фотографии и селфи с риском для жизни, заходить в пещеры, заниматься скалолазанием без спецснаряжения и подготовки, находиться на обвалоопасных берегах, под ними и в местах возможного камнепада, а также употреблять алкоголь.
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