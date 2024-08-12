https://crimea.ria.ru/20240812/opasnye-progulki-v-sevastopole-muzhchina-sorvalsya-so-skaly-i-pogib-1139548538.html

Опасные прогулки: в Севастополе мужчина сорвался со скалы и погиб

Опасные прогулки: в Севастополе мужчина сорвался со скалы и погиб - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Опасные прогулки: в Севастополе мужчина сорвался со скалы и погиб

В Севастополе двое мужчин сорвались со скал, один погиб и еще один травмировался. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T20:32

2024-08-12T20:32

2024-08-12T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе двое мужчин сорвались со скал, один погиб и еще один травмировался. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя.Два несчастных случая произошли у дикого пляжа "Баунти" на мысе Фиолент.Одного пострадавшего спасатели транспортировали с крутого склона к карете скорой помощи.Ранее в Крымских горах турист упал с 40-метровой высоты и погиб. Трагедия произошла в районе Таракташской тропы. Мужчина отклонился от официального маршрута и упал в обрыв, когда хотел сфотографироваться.В конце июля спасатели эвакуировали двух туристок со скалы в Долине Приведений на горе Южная Демерджи. Женщины заблудились в темное время суток, их пришлось спускать со склонов с помощью альпинистского снаряжения.МЧС России напоминает, что на скалах и в горах запрещено подходить к обрывам, передвигаться по крутым, обрывистым и сыпучим тропам, делать фотографии и селфи с риском для жизни, заходить в пещеры, заниматься скалолазанием без спецснаряжения и подготовки, находиться на обвалоопасных берегах, под ними и в местах возможного камнепада, а также употреблять алкоголь.Читайте также на РИА Новости Крым:На Аю-Даге спасли заблудившуюся туристкуДвух туристок в Крыму спасали со скалы в Долине ПриведенийВ Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепости

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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