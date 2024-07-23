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В Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепости

В Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепости - РИА Новости Крым, 23.07.2024

В Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепости

В Судаке спасатели эвакуировали девушку, которая пыталась без специального снаряжения вскарабкаться на стену Генуэзской крепости. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T10:53

2024-07-23T10:53

2024-07-23T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Судаке спасатели эвакуировали девушку, которая пыталась без специального снаряжения вскарабкаться на стену Генуэзской крепости. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Республике Крым.На место отправился Судакский аварийно-спасательный отряд в составе трех человек и подразделение ГУ МЧС России по РК."По прибытии выяснилось, что гражданка поднялась по восточному склону крепости до верхней смотровой площадки и оказалась на труднодоступном участке местности. В результате самостоятельно продолжить движение не смогла", - рассказали спасатели.С помощью специального альпинистского снаряжения сотрудники МЧС спустились и эвакуировали девушку на территорию крепости. В медицинской помощи она не нуждалась.Спасатели провели с ней профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в горной местности.16 июля специалисты Алуштинского отряда "Крым-Спас" искали двух туристов, которые заблудились на горе Аю-Даг. С наступлением ночи они потеряли ориентиры и сбились с тропы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщина упала в глубокий подвалПодросток сорвался с 50-метрового обрыва в АлуштеВ горах Крыма спасли женщину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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