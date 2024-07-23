Рейтинг@Mail.ru
В Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепости - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240723/v-sudake-devushku-snyali-so-steny-genuezskoy-kreposti-1139066829.html
В Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепости
В Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепости - РИА Новости Крым, 23.07.2024
В Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепости
В Судаке спасатели эвакуировали девушку, которая пыталась без специального снаряжения вскарабкаться на стену Генуэзской крепости. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T10:53
2024-07-23T10:55
гу мчс рф по республике крым
судак
происшествия
новости крыма
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/17/1139066717_0:23:1131:659_1920x0_80_0_0_0ca8d0b9f1a9cf76a457400b15ec7bfb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Судаке спасатели эвакуировали девушку, которая пыталась без специального снаряжения вскарабкаться на стену Генуэзской крепости. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Республике Крым.На место отправился Судакский аварийно-спасательный отряд в составе трех человек и подразделение ГУ МЧС России по РК."По прибытии выяснилось, что гражданка поднялась по восточному склону крепости до верхней смотровой площадки и оказалась на труднодоступном участке местности. В результате самостоятельно продолжить движение не смогла", - рассказали спасатели.С помощью специального альпинистского снаряжения сотрудники МЧС спустились и эвакуировали девушку на территорию крепости. В медицинской помощи она не нуждалась.Спасатели провели с ней профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в горной местности.16 июля специалисты Алуштинского отряда "Крым-Спас" искали двух туристов, которые заблудились на горе Аю-Даг. С наступлением ночи они потеряли ориентиры и сбились с тропы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщина упала в глубокий подвалПодросток сорвался с 50-метрового обрыва в АлуштеВ горах Крыма спасли женщину
судак
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/17/1139066717_112:0:1019:680_1920x0_80_0_0_bb4425396e45fb5731f7d250756de079.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс рф по республике крым, судак, происшествия, новости крыма, крым, общество
В Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепости

В Крыму спасатели сняли пытавшуюся влезть на стену Генуэзской крепости девушку

10:53 23.07.2024 (обновлено: 10:55 23.07.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Судаке спасатели эвакуировали девушку, которая пыталась без специального снаряжения вскарабкаться на стену Генуэзской крепости. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Республике Крым.
"22 июля в 19:32 в оперативное ведомство поступила информация о том, что девушка без специального оборудования пытается взобраться на стену Генуэзской крепости со стороны моря. Требуется помощь спасателей", - говорится в сообщении ведомства.
На место отправился Судакский аварийно-спасательный отряд в составе трех человек и подразделение ГУ МЧС России по РК.
"По прибытии выяснилось, что гражданка поднялась по восточному склону крепости до верхней смотровой площадки и оказалась на труднодоступном участке местности. В результате самостоятельно продолжить движение не смогла", - рассказали спасатели.
С помощью специального альпинистского снаряжения сотрудники МЧС спустились и эвакуировали девушку на территорию крепости. В медицинской помощи она не нуждалась.
Спасатели провели с ней профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в горной местности.
16 июля специалисты Алуштинского отряда "Крым-Спас" искали двух туристов, которые заблудились на горе Аю-Даг. С наступлением ночи они потеряли ориентиры и сбились с тропы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму женщина упала в глубокий подвал
Подросток сорвался с 50-метрового обрыва в Алуште
В горах Крыма спасли женщину
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымСудакПроисшествияНовости КрымаКрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:58Пойманный в Крыму боевик украинского нацбата получил 3,5 года колонии
11:48Девять мирных жителей Белгородской области ранены при обстрелах ВСУ
11:30В больнице умерла пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске
11:17В Крыму открыли шахматный клуб гроссмейстера Сергея Карякина
11:10На Кубани кроссовер влетел в большегруз - погибли двое
11:03Стрельба в Феодосии в районе моря - что происходит
10:53В Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепости
10:40Стрельба с молов Военной гавани - в Новороссийске пройдут учения
10:31Развожаев возглавил комиссию Государственного совета РФ по культуре
10:19В российских школах и детсадах будут проводить выездные медосмотры
10:02Два украинских агента планировали теракт в мечети в Белгороде - ФСБ
09:42ВСУ атаковали паром в порту "Кавказ": есть погибший и раненые
09:34В Сочи ограничили работу пляжей
09:22В Новороссийске прогремят взрывы
09:09Крымский мост сейчас: ситуация с очередями и временем ожидания проезда
08:55К Земле несется магнитная буря - когда ждать космического удара
08:38Взрывы на Украине: в двух областях разбита критическая инфраструктура
08:21В Крыму предложили ужесточить контроль за производителями питьевой воды
08:06Крымский мост открыли для проезда машин
07:57В Севастополе во вторник погаснет свет – сроки и адреса отключений
Лента новостейМолния