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В Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепости
В Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепости - РИА Новости Крым, 23.07.2024
В Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепости
В Судаке спасатели эвакуировали девушку, которая пыталась без специального снаряжения вскарабкаться на стену Генуэзской крепости. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T10:53
2024-07-23T10:53
2024-07-23T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Судаке спасатели эвакуировали девушку, которая пыталась без специального снаряжения вскарабкаться на стену Генуэзской крепости. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Республике Крым.На место отправился Судакский аварийно-спасательный отряд в составе трех человек и подразделение ГУ МЧС России по РК."По прибытии выяснилось, что гражданка поднялась по восточному склону крепости до верхней смотровой площадки и оказалась на труднодоступном участке местности. В результате самостоятельно продолжить движение не смогла", - рассказали спасатели.С помощью специального альпинистского снаряжения сотрудники МЧС спустились и эвакуировали девушку на территорию крепости. В медицинской помощи она не нуждалась.Спасатели провели с ней профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в горной местности.16 июля специалисты Алуштинского отряда "Крым-Спас" искали двух туристов, которые заблудились на горе Аю-Даг. С наступлением ночи они потеряли ориентиры и сбились с тропы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщина упала в глубокий подвалПодросток сорвался с 50-метрового обрыва в АлуштеВ горах Крыма спасли женщину
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В Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепости
В Крыму спасатели сняли пытавшуюся влезть на стену Генуэзской крепости девушку
10:53 23.07.2024 (обновлено: 10:55 23.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Судаке спасатели эвакуировали девушку, которая пыталась без специального снаряжения вскарабкаться на стену Генуэзской крепости. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Республике Крым.
"22 июля в 19:32 в оперативное ведомство поступила информация о том, что девушка без специального оборудования пытается взобраться на стену Генуэзской крепости со стороны моря. Требуется помощь спасателей", - говорится в сообщении ведомства.
На место отправился Судакский аварийно-спасательный отряд в составе трех человек и подразделение ГУ МЧС России по РК.
"По прибытии выяснилось, что гражданка поднялась по восточному склону крепости до верхней смотровой площадки и оказалась на труднодоступном участке местности. В результате самостоятельно продолжить движение не смогла", - рассказали спасатели.
С помощью специального альпинистского снаряжения сотрудники МЧС спустились и эвакуировали девушку на территорию крепости. В медицинской помощи она не нуждалась.
Спасатели провели с ней профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в горной местности.
16 июля специалисты Алуштинского отряда "Крым-Спас" искали двух туристов
, которые заблудились на горе Аю-Даг. С наступлением ночи они потеряли ориентиры и сбились с тропы.
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