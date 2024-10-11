https://crimea.ria.ru/20241011/rnkb-podpisal-sdelki-po-finansirovaniyu-obektov-na-summu-53-mlrd-rubley-1141014611.html

РНКБ подписал сделки по финансированию объектов на сумму 53 млрд рублей

РНКБ подписал сделки по финансированию объектов на сумму 53 млрд рублей - РИА Новости Крым, 11.10.2024

РНКБ подписал сделки по финансированию объектов на сумму 53 млрд рублей

За 9 месяцев 2024 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) подписал кредитные договоры по финансированию строительных объектов общей площадью около 690 тысяч... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T12:41

2024-10-11T12:41

2024-10-11T12:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. За 9 месяцев 2024 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) подписал кредитные договоры по финансированию строительных объектов общей площадью около 690 тысяч квадратных метров на сумму порядка 53 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели по квадратным метрам увеличились вдвое, сумма подписанных сделок — втрое. В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находится еще 21 проект общей площадью более 618 тысяч квадратных метров на сумму почти 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении.В целом, начиная с 2019 года, после перехода на проектное финансирование согласно ФЗ-214, банк одобрил и подписал сделки по проектам общей площадью порядка 2,9 миллиона квадратных метров на общую сумму около 170 миллиардов рублей.По данным банка, до конца этого года в Республике Крым и городе Севастополе планируют ввести в эксплуатацию почти 170 тысяч квадратных метров недвижимости, строящейся с использованием проектного финансирования банка. Всего с 2019 года на полуострове успешно достроено и введено в эксплуатацию около одного миллиона квадратных метров недвижимости.

https://crimea.ria.ru/20240920/rnkb-povysil-stavki-po-vkladam-fizicheskikh-lits-1140496875.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, строительство, недвижимость в крыму, новости крыма