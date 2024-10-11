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РНКБ подписал сделки по финансированию объектов на сумму 53 млрд рублей
РНКБ подписал сделки по финансированию объектов на сумму 53 млрд рублей - РИА Новости Крым, 11.10.2024
РНКБ подписал сделки по финансированию объектов на сумму 53 млрд рублей
За 9 месяцев 2024 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) подписал кредитные договоры по финансированию строительных объектов общей площадью около 690 тысяч... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T12:41
2024-10-11T12:41
2024-10-11T12:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. За 9 месяцев 2024 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) подписал кредитные договоры по финансированию строительных объектов общей площадью около 690 тысяч квадратных метров на сумму порядка 53 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели по квадратным метрам увеличились вдвое, сумма подписанных сделок — втрое. В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находится еще 21 проект общей площадью более 618 тысяч квадратных метров на сумму почти 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении.В целом, начиная с 2019 года, после перехода на проектное финансирование согласно ФЗ-214, банк одобрил и подписал сделки по проектам общей площадью порядка 2,9 миллиона квадратных метров на общую сумму около 170 миллиардов рублей.По данным банка, до конца этого года в Республике Крым и городе Севастополе планируют ввести в эксплуатацию почти 170 тысяч квадратных метров недвижимости, строящейся с использованием проектного финансирования банка. Всего с 2019 года на полуострове успешно достроено и введено в эксплуатацию около одного миллиона квадратных метров недвижимости.
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рнкб (пао), крым, строительство, недвижимость в крыму, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. За 9 месяцев 2024 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) подписал кредитные договоры по финансированию строительных объектов общей площадью около 690 тысяч квадратных метров на сумму порядка 53 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели по квадратным метрам увеличились вдвое, сумма подписанных сделок — втрое. В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находится еще 21 проект общей площадью более 618 тысяч квадратных метров на сумму почти 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении.
В целом, начиная с 2019 года, после перехода на проектное финансирование согласно ФЗ-214, банк одобрил и подписал сделки по проектам общей площадью порядка 2,9 миллиона квадратных метров на общую сумму около 170 миллиардов рублей.
"За последние 10 лет темпы строительства жилья в Крыму постоянно растут, в том числе благодаря проектному финансированию застройщиков. За эти годы введено в эксплуатацию около 7,3 миллиона квадратных метров. Обновление жилого фонда, развитие городской инфраструктуры, строительство современных курортных комплексов — все это играет ключевую роль в повышении качества жизни населения и привлечении на полуостров туристов", — цитирует пресс-служба старшого вице-президента — директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.
По данным банка, до конца этого года в Республике Крым и городе Севастополе планируют ввести в эксплуатацию почти 170 тысяч квадратных метров недвижимости, строящейся с использованием проектного финансирования банка. Всего с 2019 года на полуострове успешно достроено и введено в эксплуатацию около одного миллиона квадратных метров недвижимости.