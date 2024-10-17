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СК возбудил дело о хищении 130 млн рублей на гособоронзаказе - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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СК возбудил дело о хищении 130 млн рублей на гособоронзаказе
СК возбудил дело о хищении 130 млн рублей на гособоронзаказе - РИА Новости Крым, 17.10.2024
СК возбудил дело о хищении 130 млн рублей на гособоронзаказе
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении двух представителей руководства Радиотехнического института (РТИ) имени Минца по подозрению в... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T12:30
2024-10-17T12:30
ск рф (следственный комитет российской федерации)
министерство обороны рф
гособоронзаказ
хищение
новости
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении двух представителей руководства Радиотехнического института (РТИ) имени Минца по подозрению в хищении 130 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба СК."Возбуждено уголовное дело в отношении исполнительного директора дивизиона "Оборонные решения" ОАО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" и заместителя главного конструктора указанного предприятия. Они подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2013 году Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа заключило с РТИ госконтракт на производство опытно-конструкторских работ на общую сумму свыше двух миллиардов рублей.В отношении директора дивизиона избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его сообщника поместили под домашний арест, сообщает СК.Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.Ранее Следственный комитет сообщил, что с начала года в России возбуждено около 500 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа. Речь идет о целом ряде уголовных дел в отношении высокопоставленных военных чиновников и их соучастников.В частности, продолжается расследование дела в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате 3,2 млрд рублей и получении взятки на сумму порядка 1 млрд рублей.В августе правоохранители задержали руководителя АО "Военторг" и его сообщников по подозрению в хищении свыше 400 млн рублей при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иванова уволили с поста замминистра обороны РФ из-за утраты доверияАрестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказуВ Кремле прокомментировали задержания в Минобороны России
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
ск рф (следственный комитет российской федерации), министерство обороны рф, гособоронзаказ, хищение, новости, закон и право
СК возбудил дело о хищении 130 млн рублей на гособоронзаказе

Руководителей предприятия ОПК обвиняют в хищении 130 млн рублей на заказе для Минобороны

12:30 17.10.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении двух представителей руководства Радиотехнического института (РТИ) имени Минца по подозрению в хищении 130 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба СК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении исполнительного директора дивизиона "Оборонные решения" ОАО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" и заместителя главного конструктора указанного предприятия. Они подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2013 году Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа заключило с РТИ госконтракт на производство опытно-конструкторских работ на общую сумму свыше двух миллиардов рублей.
С марта 2014 по ноябрь 2016 года фигуранты при разработке и проведении испытаний опытного образца военного назначения составили подложные документы и изготовили образец ненадлежащего качества, похитив при этом более 130 миллионов рублей. Деньги они поделили между собой.
В отношении директора дивизиона избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его сообщника поместили под домашний арест, сообщает СК.
Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.
Ранее Следственный комитет сообщил, что с начала года в России возбуждено около 500 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа. Речь идет о целом ряде уголовных дел в отношении высокопоставленных военных чиновников и их соучастников.
В частности, продолжается расследование дела в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате 3,2 млрд рублей и получении взятки на сумму порядка 1 млрд рублей.
В августе правоохранители задержали руководителя АО "Военторг" и его сообщников по подозрению в хищении свыше 400 млн рублей при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Министерство обороны РФГособоронзаказХищениеНовостиЗакон и право
 
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