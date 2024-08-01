https://crimea.ria.ru/20240801/glavu-voentorga-zaderzhali-po-delu-o-khischeniyakh-sredstv-minoborony-1139276084.html

Главу "Военторга" задержали по делу о хищениях средств Минобороны

Главу "Военторга" задержали по делу о хищениях средств Минобороны - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Главу "Военторга" задержали по делу о хищениях средств Минобороны

МВД РФ возбудило уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, задержаны руководитель АО... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T06:02

2024-08-01T06:02

2024-08-01T06:06

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ирина волк

министерство обороны рф

мошенничество

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. МВД РФ возбудило уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, задержаны руководитель АО "Военторг" и бенифициар ряда подконтрольных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники АО "Военторг" вступили в сговор с другими участниками, находясь на территории г. Москвы, Северной Осетии, Ставропольского края, Псковской области и других субъектов.Сообщники обеспечили заключение госконтрактов на поставку "Армейских несессеров" на общую сумму около 625 миллионов рублей.Таким образом Минобороны и бюджету Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере.Проведены более 60 обысков в жилищах руководства и сотрудников Минобороны, в нежилых помещениях АО "Военторг" и ряда компаний на территории Москвы, Краснодарского и Ставропольского краев, Северной Осетии и Пскова. Допрошено более 30 свидетелей."В настоящее время руководитель АО "Военторг" и бенефициар подконтрольных организаций задержаны, им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере - ред.). Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-замминистра обороны России арестован по подозрению в коррупцииСрок ареста замминистра обороны Тимура Иванова продленАрестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, министерство обороны рф, мошенничество, новости, россия