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Главу "Военторга" задержали по делу о хищениях средств Минобороны
Главу "Военторга" задержали по делу о хищениях средств Минобороны - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Главу "Военторга" задержали по делу о хищениях средств Минобороны
МВД РФ возбудило уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, задержаны руководитель АО... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T06:02
2024-08-01T06:02
2024-08-01T06:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. МВД РФ возбудило уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, задержаны руководитель АО "Военторг" и бенифициар ряда подконтрольных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники АО "Военторг" вступили в сговор с другими участниками, находясь на территории г. Москвы, Северной Осетии, Ставропольского края, Псковской области и других субъектов.Сообщники обеспечили заключение госконтрактов на поставку "Армейских несессеров" на общую сумму около 625 миллионов рублей.Таким образом Минобороны и бюджету Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере.Проведены более 60 обысков в жилищах руководства и сотрудников Минобороны, в нежилых помещениях АО "Военторг" и ряда компаний на территории Москвы, Краснодарского и Ставропольского краев, Северной Осетии и Пскова. Допрошено более 30 свидетелей."В настоящее время руководитель АО "Военторг" и бенефициар подконтрольных организаций задержаны, им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере - ред.). Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-замминистра обороны России арестован по подозрению в коррупцииСрок ареста замминистра обороны Тимура Иванова продленАрестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, министерство обороны рф, мошенничество, новости, россия
Главу "Военторга" задержали по делу о хищениях средств Минобороны
Глава "Военторга" задержан по делу о хищении при исполнении госконтрактов для нужд МО
06:02 01.08.2024 (обновлено: 06:06 01.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. МВД РФ возбудило уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, задержаны руководитель АО "Военторг" и бенифициар ряда подконтрольных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники АО "Военторг" вступили в сговор с другими участниками, находясь на территории г. Москвы, Северной Осетии, Ставропольского края, Псковской области и других субъектов.
Сообщники обеспечили заключение госконтрактов на поставку "Армейских несессеров" на общую сумму около 625 миллионов рублей.
"В период с декабря 2019 по декабрь 2022 года соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых являлся 41-летний уроженец Северной Осетии. Затем путем обмана представителей Минобороны России и Федерального казначейства реализовали ее указанному государственному ведомству, экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей", - рассказали в МВД.
Таким образом Минобороны и бюджету Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере.
Проведены более 60 обысков в жилищах руководства и сотрудников Минобороны, в нежилых помещениях АО "Военторг" и ряда компаний на территории Москвы, Краснодарского и Ставропольского краев, Северной Осетии и Пскова. Допрошено более 30 свидетелей.
"В настоящее время руководитель АО "Военторг" и бенефициар подконтрольных организаций задержаны, им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере - ред.). Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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