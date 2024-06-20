https://crimea.ria.ru/20240620/srok-aresta-zamministra-oborony-timura-ivanova-prodlen-1138249262.html

Срок ареста замминистра обороны Тимура Иванова продлен

Срок ареста замминистра обороны Тимура Иванова продлен - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Срок ареста замминистра обороны Тимура Иванова продлен

Басманный суд Москвы постановил продлить срок содержания под стражей заместителя министра РФ Тимура Иванова, которого обвиняют во взяточничестве, до 23... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T17:25

2024-06-20T17:25

2024-06-20T17:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы постановил продлить срок содержания под стражей заместителя министра РФ Тимура Иванова, которого обвиняют во взяточничестве, до 23 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.Также сообщается, что защита просила перевести подсудимого под домашний арест, в чем было судом отказано.Ранее суд установил ему в качестве меры пресечения содержание под стражей до 23 июня. 14 июня в суд поступило ходатайство следствия о продлении срока ареста.Проходя под конвоем в зал заседаний, Тимур Иванов закрыл лицо газетой, чтобы журналисты не смогли его снять. Дополнительно его лицо было прикрыто медицинской маской, сообщает РИА Новости.В зале суда Тимуру Иванову задали вопрос о месте работы, после чего суд рассмотрел ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме. По мнению следователя, в ходе судебного разбирательства могут быть разглашены данные, полученные в ходе расследования.Судья Басманного суда Елена Ленская решила ходатайство удовлетворить.Заместитель министра обороны РФ Тимуру Иванову курировал вопросы военно-строительного комплекса. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг.Адвокат Мурад Мусаев ранее сообщил журналистам, что Тимуру Иванову инкриминируют взятки на сумму около одного миллиарда рублей. Свою вину он не признает. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, - лишение свободы сроком на 15 лет.После задержания Иванова было арестовано еще несколько сотрудников Минобороны, которые, по версии следствия, были причастны к злоупотреблениям. Так, 23 мая был задержан начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий и экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов. Последнего подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей.Арестованы также начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин и главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестован еще один фигурант по делу замминистра обороны ИвановаГлавному кадровику Минобороны Кузнецову грозит до 15 летПесков прокомментировал арест замглавы Минобороны Иванова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимур иванов, суд, россия, общество, новости, министерство обороны рф