Рейтинг@Mail.ru
Срок ареста замминистра обороны Тимура Иванова продлен - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240620/srok-aresta-zamministra-oborony-timura-ivanova-prodlen-1138249262.html
Срок ареста замминистра обороны Тимура Иванова продлен
Срок ареста замминистра обороны Тимура Иванова продлен - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Срок ареста замминистра обороны Тимура Иванова продлен
Басманный суд Москвы постановил продлить срок содержания под стражей заместителя министра РФ Тимура Иванова, которого обвиняют во взяточничестве, до 23... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T17:25
2024-06-20T17:29
тимур иванов
суд
россия
общество
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/14/1138249134_0:43:2838:1639_1920x0_80_0_0_53ebfc2a3ba29662e71781c4ec82d111.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы постановил продлить срок содержания под стражей заместителя министра РФ Тимура Иванова, которого обвиняют во взяточничестве, до 23 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.Также сообщается, что защита просила перевести подсудимого под домашний арест, в чем было судом отказано.Ранее суд установил ему в качестве меры пресечения содержание под стражей до 23 июня. 14 июня в суд поступило ходатайство следствия о продлении срока ареста.Проходя под конвоем в зал заседаний, Тимур Иванов закрыл лицо газетой, чтобы журналисты не смогли его снять. Дополнительно его лицо было прикрыто медицинской маской, сообщает РИА Новости.В зале суда Тимуру Иванову задали вопрос о месте работы, после чего суд рассмотрел ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме. По мнению следователя, в ходе судебного разбирательства могут быть разглашены данные, полученные в ходе расследования.Судья Басманного суда Елена Ленская решила ходатайство удовлетворить.Заместитель министра обороны РФ Тимуру Иванову курировал вопросы военно-строительного комплекса. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг.Адвокат Мурад Мусаев ранее сообщил журналистам, что Тимуру Иванову инкриминируют взятки на сумму около одного миллиарда рублей. Свою вину он не признает. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, - лишение свободы сроком на 15 лет.После задержания Иванова было арестовано еще несколько сотрудников Минобороны, которые, по версии следствия, были причастны к злоупотреблениям. Так, 23 мая был задержан начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий и экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов. Последнего подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей.Арестованы также начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин и главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестован еще один фигурант по делу замминистра обороны ИвановаГлавному кадровику Минобороны Кузнецову грозит до 15 летПесков прокомментировал арест замглавы Минобороны Иванова
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/14/1138249134_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26b55bb7db5ad38ce4755a8bad623369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тимур иванов, суд, россия, общество, новости, министерство обороны рф
Срок ареста замминистра обороны Тимура Иванова продлен

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Тимура Иванова

17:25 20.06.2024 (обновлено: 17:29 20.06.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу замминистра обороны Т. Иванова
Заседание суда по делу замминистра обороны Т. Иванова - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы постановил продлить срок содержания под стражей заместителя министра РФ Тимура Иванова, которого обвиняют во взяточничестве, до 23 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить - продлить Иванову меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Елена Ленская.
Также сообщается, что защита просила перевести подсудимого под домашний арест, в чем было судом отказано.
Ранее суд установил ему в качестве меры пресечения содержание под стражей до 23 июня. 14 июня в суд поступило ходатайство следствия о продлении срока ареста.
Проходя под конвоем в зал заседаний, Тимур Иванов закрыл лицо газетой, чтобы журналисты не смогли его снять. Дополнительно его лицо было прикрыто медицинской маской, сообщает РИА Новости.
В зале суда Тимуру Иванову задали вопрос о месте работы, после чего суд рассмотрел ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме. По мнению следователя, в ходе судебного разбирательства могут быть разглашены данные, полученные в ходе расследования.
Судья Басманного суда Елена Ленская решила ходатайство удовлетворить.
"Суд постановил: ходатайство удовлетворить, провести судебное заседание в закрытом режиме", - объявила она.
Заместитель министра обороны РФ Тимуру Иванову курировал вопросы военно-строительного комплекса. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг.
Адвокат Мурад Мусаев ранее сообщил журналистам, что Тимуру Иванову инкриминируют взятки на сумму около одного миллиарда рублей. Свою вину он не признает. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, - лишение свободы сроком на 15 лет.
После задержания Иванова было арестовано еще несколько сотрудников Минобороны, которые, по версии следствия, были причастны к злоупотреблениям. Так, 23 мая был задержан начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий и экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов. Последнего подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей.
Арестованы также начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин и главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Арестован еще один фигурант по делу замминистра обороны Иванова
Главному кадровику Минобороны Кузнецову грозит до 15 лет
Песков прокомментировал арест замглавы Минобороны Иванова
 
Тимур ИвановСудРоссияОбществоНовостиМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:41В Крыму растет популяция краснокнижных сипов и грифов
17:36В Севастополе открыли рейд
17:25Срок ареста замминистра обороны Тимура Иванова продлен
17:21Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в Крыму
17:02В Севастополе остановили морское сообщение
16:53Аксенов раскритиковал работу администрации Керчи
16:25В Крыму умерла глава организации "Жители блокадного Ленинграда" Юрченко
16:11В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках
15:56Ураган в Подмосковье повалил более 200 деревьев
15:31Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд
15:13Смерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогода
15:11Работает ПВО: сбиты 74 украинских дрона и больше 20 HIMARS
14:59Минус две тысячи боевиков за сутки: потери ВСУ растут
14:51Задолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октября
14:44В Крыму запрещают ночную продажу алкоголя в многоэтажках
14:27Первой поседела "Синева": в Крыму началась уборка лаванды
13:57Развожаев отправил в отставку главу Качи
13:50Житель Севастополя получил 7 лет "строгача" за вымогательство
13:33На границе Украины и Белоруссии фиксируют увеличение группировки ВСУ
13:23Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины
Лента новостейМолния