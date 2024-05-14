https://crimea.ria.ru/20240514/glavnomu-kadroviku-minoborony-kuznetsovu-grozit-do-15-let-1137260721.html

Главному кадровику Минобороны Кузнецову грозит до 15 лет

Главному кадровику Минобороны Кузнецову грозит до 15 лет - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Главному кадровику Минобороны Кузнецову грозит до 15 лет

Арестованному по подозрению во взяточничестве начальнику управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову грозит до 15 лет заключения, следует из санкции... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T12:45

2024-05-14T12:45

2024-05-14T12:45

юрий кузнецов

взятка

закон и право

министерство обороны рф

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Арестованному по подозрению во взяточничестве начальнику управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову грозит до 15 лет заключения, следует из санкции инкриминируемой ему статьи.Максимальное наказание по инкриминируемой чиновнику статье - лишение свободы на срок до 15 лет.Начальник управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов взят под стражу 14 мая, его подозревают в получении крупной взятки, сообщал ранее Следственный комитет РФ.23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Он обвиняется в получении взятки в размере около одного миллиарда рублей. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.Также арестованы трое фигурантов - Александр Фомин, Антон Филатов и Сергей Бородин.Читайте также на РИА Новости Крым:Замминистра обороны РФ Тимур Иванов - биографияЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ БелоусоваЭкс-министр культуры Крыма Новосельская хочет служить в зоне СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий кузнецов, взятка, закон и право, министерство обороны рф, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)