https://crimea.ria.ru/20240408/eks-ministr-kultury-kryma-novoselskaya--khochet-sluzhit-v-zone-svo-1136357437.html

Экс-министр культуры Крыма Новосельская хочет служить в зоне СВО

Экс-министр культуры Крыма Новосельская хочет служить в зоне СВО - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Экс-министр культуры Крыма Новосельская хочет служить в зоне СВО

Осужденная за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская в СИЗО написала заявление на поступление на службу в зоне спецоперации. Об... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T06:21

2024-04-08T06:21

2024-04-08T06:28

арина (вера) новосельская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Осужденная за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская в СИЗО написала заявление на поступление на службу в зоне спецоперации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Арслана Хасавова.По его словам, на днях комиссия была с проверкой в московском СИЗО-6.Новосельская подала заявление еще три месяца назад и надеется, что ее обращение будет рассмотрено в ближайшее время, добавил Хасавов.Дело Новосельской Следственный комитет РФ в ноябре 2021 года возбудил уголовное дело в отношении министра культуры Крыма Арины (по паспорту Веры) Новосельской. По версии следствия, в 2018 году она получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте старого Театра кукол, здание которого было признано аварийным и демонтировано.На его месте за средства ФЦП началось строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства. Подряд стоимостью более 1 млрд рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга. Ввод центра в эксплуатацию планировался на декабрь 2019 года. В 2020 году контракт с подрядчиком был расторгнут. Гендиректор и бенефициар "Меандра" были арестованы за хищение части аванса, выданного на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории. "Недобросовестный подрядчик" покинул стройплощадку, а Симферополь в самом центре получил неприглядную серую железобетонную коробку. Также выяснилось, что в ходе строительства здания в центре крымской столицы подрядчик допустил множество нарушений: несоответствие морозостойкости бетона, неправильная кирпичная кладка, смещение геометрии элементов каркаса здания и другие. Срок сдачи здания сместился на декабрь 2022-го, но и тогда объект не был введен в эксплуатацию.Саму Новосельскую этапировали в Москву. Басманный районный суд Москвы постановил заключить ее под стражу, глава республики Сергей Аксенов отправил ее в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия". На протяжении следствия экс-министр находилась в СИЗО "Лефортово", апелляции защиты по изменению меры пресечения на домашний арест были отклонены.Под арестом также находится имущество Новосельской, ее родственников и друзей, в том числе несколько квартир и автомобиль. Следствие предполагает, что это имущество, было получено в результате преступных действий.Сама подсудимая вину не признавала, утверждая, что якобы взяла деньги в долг у гендиректора "Меандра" для своей подруги, которая купила на эти средства квартиру в центре Москвы. По данным следователей, купленная в столице квартира действительно была оформлена на подругу Новосельской, но та впоследствии передала ее министру в собственность.В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Арину Новосельскую к 10 годам лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело сдвинулось: в Симферополе возобновилось строительство театра куколВладычица крымской культуры: яркие образы Арины Новосельской

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арина (вера) новосельская, крым, москва, новости сво, закон и право, коррупция, арслан хасавов