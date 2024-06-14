https://crimea.ria.ru/20240614/srok-aresta-timura-ivanova-mogut-prodlit--v-sud-postupilo-khodataystvo-1138117074.html

Срок ареста Тимура Иванова могут продлить – в суд поступило ходатайство

Срок ареста Тимура Иванова могут продлить – в суд поступило ходатайство - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Срок ареста Тимура Иванова могут продлить – в суд поступило ходатайство

Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взяток. Ходатайство... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T18:08

2024-06-14T18:08

2024-06-14T18:08

тимур иванов

басманный суд москвы

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

закон и право

новости

арест

взятка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взяток. Ходатайство об этом поступило в Басманный суд Москвы, сообщает РИА Новости.23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Он обвиняется в получении взятки в размере около одного миллиарда рублей. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.Ранее суд установил ему в качестве меры пресечения содержание под стражей до 23 июня. Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублейАрестован замглавы Генштаба ВС России Шамарин Главному кадровику Минобороны Кузнецову грозит до 15 лет

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимур иванов, басманный суд москвы, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, закон и право, новости, арест, взятка