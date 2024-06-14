https://crimea.ria.ru/20240614/srok-aresta-timura-ivanova-mogut-prodlit--v-sud-postupilo-khodataystvo-1138117074.html
Срок ареста Тимура Иванова могут продлить – в суд поступило ходатайство
Срок ареста Тимура Иванова могут продлить – в суд поступило ходатайство - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Срок ареста Тимура Иванова могут продлить – в суд поступило ходатайство
Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взяток. Ходатайство... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T18:08
2024-06-14T18:08
2024-06-14T18:08
тимур иванов
басманный суд москвы
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
закон и право
новости
арест
взятка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взяток. Ходатайство об этом поступило в Басманный суд Москвы, сообщает РИА Новости.23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Он обвиняется в получении взятки в размере около одного миллиарда рублей. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.Ранее суд установил ему в качестве меры пресечения содержание под стражей до 23 июня. Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублейАрестован замглавы Генштаба ВС России Шамарин Главному кадровику Минобороны Кузнецову грозит до 15 лет
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тимур иванов, басманный суд москвы, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, закон и право, новости, арест, взятка
Срок ареста Тимура Иванова могут продлить – в суд поступило ходатайство
Следствие просит продлить срок ареста экс-замминистра обороны Тимура Иванова