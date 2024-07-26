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Экс-замминистра обороны России арестован по подозрению в коррупции - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Экс-замминистра обороны России арестован по подозрению в коррупции
Экс-замминистра обороны России арестован по подозрению в коррупции - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Экс-замминистра обороны России арестован по подозрению в коррупции
Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков арестован. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T14:04
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
россия
министерство обороны рф
новости
михаил булгаков
коррупция
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков арестован. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, пишет РИА Новости.Сейчас проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления причин и условий, способствовавших противоправной деятельности Булгакова.Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение. В сентябре 2022 его освободили от должности в связи с переходом на другую работу.Ранее стало известно о задержании ряда высокопоставленных чиновников Минобороны, в том числе начальника Главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина. 23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Также арестованы трое фигурантов – Александр Фомин, Антон Филатов и Сергей Бородин. 14 мая начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова поместили под стражу по подозрению в получении крупной взятки. 21 мая бывший командующий 58-й общевойсковой армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали задержания в Минобороны РоссииПесков прокомментировал арест замглавы Минобороны ИвановаВоенный суд отпустил генерала Попова из СИЗО под домашний арест
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), россия, министерство обороны рф, новости, михаил булгаков, коррупция, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия
Экс-замминистра обороны России арестован по подозрению в коррупции

Экс-замминистра обороны России Булгакова задержан по делу о коррупции

14:04 26.07.2024 (обновлено: 14:09 26.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Ерешко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков
Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Алексей Ерешко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков арестован. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, пишет РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности совместно с МВД и СК в рамках возбужденного уголовного дела коррупционной направленности задержан и помещен в СИЗО-2 бывший заместитель министра обороны генерал армии Булгаков Д. В.", - сказано в сообщении.
Сейчас проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления причин и условий, способствовавших противоправной деятельности Булгакова.
"Расследуется уголовное дело коррупционной направленности, в рамках которого Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008-2022 годах должность заместителя министра обороны Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С фигурантом проводятся необходимые следственные действия", - отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение. В сентябре 2022 его освободили от должности в связи с переходом на другую работу.
Ранее стало известно о задержании ряда высокопоставленных чиновников Минобороны, в том числе начальника Главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина. 23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Также арестованы трое фигурантов – Александр Фомин, Антон Филатов и Сергей Бородин.
14 мая начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова поместили под стражу по подозрению в получении крупной взятки. 21 мая бывший командующий 58-й общевойсковой армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)РоссияМинистерство обороны РФНовостиМихаил БулгаковКоррупцияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Происшествия
 
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