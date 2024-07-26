https://crimea.ria.ru/20240726/eks-zamministra-oborony-rossii-arestovan-po-podozreniyu-v-korruptsii-1139142511.html

Экс-замминистра обороны России арестован по подозрению в коррупции

Экс-замминистра обороны России арестован по подозрению в коррупции - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Экс-замминистра обороны России арестован по подозрению в коррупции

Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков арестован. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T14:04

2024-07-26T14:04

2024-07-26T14:09

ск рф (следственный комитет российской федерации)

россия

министерство обороны рф

новости

михаил булгаков

коррупция

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков арестован. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, пишет РИА Новости.Сейчас проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления причин и условий, способствовавших противоправной деятельности Булгакова.Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение. В сентябре 2022 его освободили от должности в связи с переходом на другую работу.Ранее стало известно о задержании ряда высокопоставленных чиновников Минобороны, в том числе начальника Главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина. 23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Также арестованы трое фигурантов – Александр Фомин, Антон Филатов и Сергей Бородин. 14 мая начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова поместили под стражу по подозрению в получении крупной взятки. 21 мая бывший командующий 58-й общевойсковой армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали задержания в Минобороны РоссииПесков прокомментировал арест замглавы Минобороны ИвановаВоенный суд отпустил генерала Попова из СИЗО под домашний арест

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), россия, министерство обороны рф, новости, михаил булгаков, коррупция, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия