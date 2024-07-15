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Военный суд отпустил генерала Попова из СИЗО под домашний арест

Военный суд отпустил генерала Попова из СИЗО под домашний арест - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Военный суд отпустил генерала Попова из СИЗО под домашний арест

Экс-командующего 58-й армией ВС Ивана Попова перевели из СИЗО под домашний арест, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T16:30

2024-07-15T16:30

2024-07-15T16:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Экс-командующего 58-й армией ВС Ивана Попова перевели из СИЗО под домашний арест, пишет РИА Новости.Уточняется, что ходатайство следователя о смягчении меры пресечения Попову, которого обвиняют в мошенничестве, 235-й гарнизонный военный суд рассмотрел в закрытом режиме."Ходатайство следователя удовлетворить", – огласил решение судья Илья Романенков.При этом, в мае этот же суд отказался удовлетворить аналогичное ходатайство следствия. Тогда органы прокуратуры настояли на том, чтобы оставить Попова в СИЗО.Как сообщалось ранее, Иван Попов обвиняется в хищении в 2023 году изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области на 130 миллионов рублей. 17 мая он был заключен под стражу на два месяца.В мае был арестован по делу о получении крупной взятки начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Следком России обвиняет его в получении взятки в размере 36 миллионов рублей.Арестован 23 мая также начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сделал несколько новых назначений в Министерстве обороны РФПри получении взятки задержан замгубернатора Краснодарского краяАрестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, суд, арест, москва, иван попов