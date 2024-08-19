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В Крыму 14-летняя школьница работала курьером у мошенников - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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В Крыму 14-летняя школьница работала курьером у мошенников
В Крыму 14-летняя школьница работала курьером у мошенников - РИА Новости Крым, 19.08.2024
В Крыму 14-летняя школьница работала курьером у мошенников
В Крыму сотрудники задержали пятерых курьеров мошенников, в том числе 14-летнюю школьницу, которая обманом забрала у двух пенсионерок миллион рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T09:05
2024-08-19T09:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники задержали пятерых курьеров мошенников, в том числе 14-летнюю школьницу, которая обманом забрала у двух пенсионерок миллион рублей. Об этом сообщает МВД России.По данным ведомства, аферисты действовали по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". На их удочку попались шестеро пожилых жителей Ялты, Симферополя, Евпатории и Керчи. Обманутые люди обналичивали свои сбережения и, следуя указаниям незнакомцев, передавали их курьерам. Общая сумма ущерба превысила 3 млн рублей.Все задержанные помощники аферистов – местные жители. Некоторые из них действовали группой и, забрав накопления у пенсионеров, решили не отдавать преступную прибыль кураторам, а поделили между собой.По данным фактам возбуждены уголовные дела. Все фигуранты признались в содеянном. Трое из них заключены под стражу, одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.Помогавшую мошенникам школьницу поставили на профилактический учет в отдел полиции, а законных представителей подростка привлекли к административной ответственности.Ранее в Крыму задержали 20-летнего курьера мошенников, который помог аферистам лишить четырех пенсионеров из Керчи суммы в 800 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Заморозят навсегда: как новый закон РФ защитит от мошенников переводыПластик или наличные. Почему стоит перевести пенсию на банковскую картуПохитил у пенсионеров 2 млн: в Севастополе осужден курьер мошенников
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
крым, новости крыма, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество
В Крыму 14-летняя школьница работала курьером у мошенников

В Крыму 14-летняя школьница помогла мошенникам обмануть двух пенсионерок на 1 млн рублей

09:05 19.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники задержали пятерых курьеров мошенников, в том числе 14-летнюю школьницу, которая обманом забрала у двух пенсионерок миллион рублей. Об этом сообщает МВД России.
По данным ведомства, аферисты действовали по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". На их удочку попались шестеро пожилых жителей Ялты, Симферополя, Евпатории и Керчи. Обманутые люди обналичивали свои сбережения и, следуя указаниям незнакомцев, передавали их курьерам. Общая сумма ущерба превысила 3 млн рублей.
Все задержанные помощники аферистов – местные жители. Некоторые из них действовали группой и, забрав накопления у пенсионеров, решили не отдавать преступную прибыль кураторам, а поделили между собой.
"Самой юной посыльной мошенников стала 14-летняя местная школьница, которая обманом забрала в сумме один миллион рублей у двух пенсионерок из Ялты. Наличные подросток-курьер перечислила нанимателям через банкомат, также оставив себе некоторую сумму гонорара", - указали в МВД по региону.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Все фигуранты признались в содеянном. Трое из них заключены под стражу, одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Помогавшую мошенникам школьницу поставили на профилактический учет в отдел полиции, а законных представителей подростка привлекли к административной ответственности.
Ранее в Крыму задержали 20-летнего курьера мошенников, который помог аферистам лишить четырех пенсионеров из Керчи суммы в 800 тысяч рублей.
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КрымНовости КрымаПроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Мошенничество
 
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