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Почти сотня прилетов: левый берег Херсонской области вновь под ударом ВСУ - РИА Новости Крым, 25.05.2023
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Почти сотня прилетов: левый берег Херсонской области вновь под ударом ВСУ
Почти сотня прилетов: левый берег Херсонской области вновь под ударом ВСУ - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Почти сотня прилетов: левый берег Херсонской области вновь под ударом ВСУ
97 снарядов выпустили украинские боевики по городам и населенным пунктам левобережья Херсонской области за минувшие сутки. От обстрелов из ствольной артиллерии... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T10:58
2023-05-25T11:39
херсонская область
новые регионы россии
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. 97 снарядов выпустили украинские боевики по городам и населенным пунктам левобережья Херсонской области за минувшие сутки. От обстрелов из ствольной артиллерии ВСУ пострадали 13 населенных пунктов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Уточняется, что в течение дня в среду боевики киевского режима обстреляли гражданскую инфраструктуру восьми населенных пунктов. Всего выпущено 69 снарядов из ствольной артиллерии."По городу Голая Пристань выпустили 12 снарядов, по Алешкам – семь снарядов, в Корсунке зафиксировано девять прилетов, в Солонцах – семь. По девять снарядов было выпущено по населенным пунктам Кардашинка, Подстепное и Крынки, в Новой Збурьевке зафиксировано семь прилетов снарядов ствольной артиллерии", – уточнили в экстренных службах.Вооруженные формирования Украины продолжали обстрел гражданской инфраструктуры и в ночное время. Всего по населенным пунктам Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Каиры и Рыбальче из ствольной артиллерии было выпущено 28 снарядов.В настоящее время экстренные службы устанавливают наличие жертв среди мирного населения и масштабы разрушений инфраструктуры от преступных действий киевского режима.Днем ранее ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области больше 80 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обезглавлены: что случилось с ЗалужнымМинус три склада боеприпасов и 400 боевиков ВСУ – сводка Минобороны"Мирный" план Зеленского ведет мир к катастрофе – Медведчук
https://crimea.ria.ru/20230523/sotrudniki-fsb-unichtozhili-krupnyy-taynik-s-oruzhiem-v-khersonskoy-oblasti-1128903112.html
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херсонская область, новые регионы россии, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, новости
Почти сотня прилетов: левый берег Херсонской области вновь под ударом ВСУ

Украинские боевики выпустили по Херсонской области 97 снарядов из ствольной артиллерии

10:58 25.05.2023 (обновлено: 11:39 25.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. 97 снарядов выпустили украинские боевики по городам и населенным пунктам левобережья Херсонской области за минувшие сутки. От обстрелов из ствольной артиллерии ВСУ пострадали 13 населенных пунктов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Уточняется, что в течение дня в среду боевики киевского режима обстреляли гражданскую инфраструктуру восьми населенных пунктов. Всего выпущено 69 снарядов из ствольной артиллерии.
"По городу Голая Пристань выпустили 12 снарядов, по Алешкам – семь снарядов, в Корсунке зафиксировано девять прилетов, в Солонцах – семь. По девять снарядов было выпущено по населенным пунктам Кардашинка, Подстепное и Крынки, в Новой Збурьевке зафиксировано семь прилетов снарядов ствольной артиллерии", – уточнили в экстренных службах.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
23 мая, 13:25
Сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с оружием в Херсонской области
Вооруженные формирования Украины продолжали обстрел гражданской инфраструктуры и в ночное время. Всего по населенным пунктам Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Каиры и Рыбальче из ствольной артиллерии было выпущено 28 снарядов.
В настоящее время экстренные службы устанавливают наличие жертв среди мирного населения и масштабы разрушений инфраструктуры от преступных действий киевского режима.
Днем ранее ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области больше 80 снарядов.
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Херсонская областьНовые регионы РоссииОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияОбществоНовости
 
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