https://crimea.ria.ru/20230525/pochti-sotnya-priletov-levyy-bereg-khersonskoy-oblasti-vnov-pod-udarom-vsu-1128952247.html

Почти сотня прилетов: левый берег Херсонской области вновь под ударом ВСУ

Почти сотня прилетов: левый берег Херсонской области вновь под ударом ВСУ - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Почти сотня прилетов: левый берег Херсонской области вновь под ударом ВСУ

97 снарядов выпустили украинские боевики по городам и населенным пунктам левобережья Херсонской области за минувшие сутки. От обстрелов из ствольной артиллерии... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T10:58

2023-05-25T10:58

2023-05-25T11:39

херсонская область

новые регионы россии

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. 97 снарядов выпустили украинские боевики по городам и населенным пунктам левобережья Херсонской области за минувшие сутки. От обстрелов из ствольной артиллерии ВСУ пострадали 13 населенных пунктов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Уточняется, что в течение дня в среду боевики киевского режима обстреляли гражданскую инфраструктуру восьми населенных пунктов. Всего выпущено 69 снарядов из ствольной артиллерии."По городу Голая Пристань выпустили 12 снарядов, по Алешкам – семь снарядов, в Корсунке зафиксировано девять прилетов, в Солонцах – семь. По девять снарядов было выпущено по населенным пунктам Кардашинка, Подстепное и Крынки, в Новой Збурьевке зафиксировано семь прилетов снарядов ствольной артиллерии", – уточнили в экстренных службах.Вооруженные формирования Украины продолжали обстрел гражданской инфраструктуры и в ночное время. Всего по населенным пунктам Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Каиры и Рыбальче из ствольной артиллерии было выпущено 28 снарядов.В настоящее время экстренные службы устанавливают наличие жертв среди мирного населения и масштабы разрушений инфраструктуры от преступных действий киевского режима.Днем ранее ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области больше 80 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обезглавлены: что случилось с ЗалужнымМинус три склада боеприпасов и 400 боевиков ВСУ – сводка Минобороны"Мирный" план Зеленского ведет мир к катастрофе – Медведчук

https://crimea.ria.ru/20230523/sotrudniki-fsb-unichtozhili-krupnyy-taynik-s-oruzhiem-v-khersonskoy-oblasti-1128903112.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, новости