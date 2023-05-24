Рейтинг@Mail.ru
Минус три склада боеприпасов и 400 боевиков ВСУ – сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230524/minus-tri-sklada-boepripasov-i-400-boevikov-vsu--svodka-minoborony-1128943822.html
Минус три склада боеприпасов и 400 боевиков ВСУ – сводка Минобороны
Минус три склада боеприпасов и 400 боевиков ВСУ – сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Минус три склада боеприпасов и 400 боевиков ВСУ – сводка Минобороны
Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинским националистам на всех направлениях боев в зоне спецоперации. За сутки ВСУ потеряли более 400... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T18:17
2023-05-24T18:17
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
сво
армия и флот
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/14/1128846601_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_d5f06e75312f12aaaf2f053b20c9fac3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинским националистам на всех направлениях боев в зоне спецоперации. За сутки ВСУ потеряли более 400 солдат, а также три склада с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны России.По информации ведомства, самые крупные потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении.Здесь же отмечаются существенные потери противника в технике.Также в районе Славянска и Григоровки в ДНР российскими войсками уничтожены склады боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны.Еще один склад боеприпасов был уничтожен на Красно-Лиманском направлении."В районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", – добавили в ведомстве.На данном направлении в течение суток уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих. Оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Невское (ЛНР), а также Торское и Григоровка (ДНР).На Купянском направлении силами подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение ВСУ в Харьковской области (районы населенных пунктов Двуречная, Першотравневое и Тимковка), а также под Стельмаховкой, на территории Луганской Народной Республики.За сутки здесь было уничтожено более 40 украинских боевиков. Кроме того, в районе Синьковки и Кисловки на Харьковщине пресечены действия двух украинских ДРГ.На Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожены не мене 150 боевиков ВСУ. Поражения противнику нанесены в районе Угледара и Шевченко (ДНР), Малой Токмачки, Марфополя и Каменского (Запорожская область).А в районе Авдеевки в ДНР поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 93 подразделения украинских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах.Ранее в Минобороны сообщили о том, что рано утром 24 мая корабль Черноморского флота "Иван Хурс", который в исключительной экономической зоне Турции охраняет газовые трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", отразил атаку трех беспилотных быстроходных катеров ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские силы уничтожают натовское вооружение ВСУ в Херсонской областиБили по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в ГрайворонеВСУ обезглавлены: что случилось с Залужным
https://crimea.ria.ru/20230524/vsu-popytalis-atakovat-korabl-chf-u-beregov-turtsii-1128941875.html
https://crimea.ria.ru/20230524/v-mid-nazvali-realnye-tseli-zapada-na-ukraine-1128934662.html
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/14/1128846601_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_d97968ec8c99469086d4eade0c3e4840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , сво, армия и флот, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, херсонская область, запорожская область, новости
Минус три склада боеприпасов и 400 боевиков ВСУ – сводка Минобороны

Армия РФ разгромила 3 склада с боеприпасами ВСУ – потери противника превысили 400 боевиков

18:17 24.05.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР
Боевая работа расчетов РСЗО Торнадо-Г 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинским националистам на всех направлениях боев в зоне спецоперации. За сутки ВСУ потеряли более 400 солдат, а также три склада с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, самые крупные потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих", – сообщили в Минобороны.
Здесь же отмечаются существенные потери противника в технике.
Укладка труб газопровода Турецкий поток
17:01
ВСУ попытались атаковать охранявший газопроводы в Турции корабль ЧФ
Также в районе Славянска и Григоровки в ДНР российскими войсками уничтожены склады боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны.
Еще один склад боеприпасов был уничтожен на Красно-Лиманском направлении.
"В районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", – добавили в ведомстве.
На данном направлении в течение суток уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих. Оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Невское (ЛНР), а также Торское и Григоровка (ДНР).
На Купянском направлении силами подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение ВСУ в Харьковской области (районы населенных пунктов Двуречная, Першотравневое и Тимковка), а также под Стельмаховкой, на территории Луганской Народной Республики.
Боевой танк Leopard 2/A4
13:38
В МИД назвали реальные цели Запада на Украине
За сутки здесь было уничтожено более 40 украинских боевиков. Кроме того, в районе Синьковки и Кисловки на Харьковщине пресечены действия двух украинских ДРГ.
На Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожены не мене 150 боевиков ВСУ. Поражения противнику нанесены в районе Угледара и Шевченко (ДНР), Малой Токмачки, Марфополя и Каменского (Запорожская область).
А в районе Авдеевки в ДНР поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ.
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 93 подразделения украинских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах.
Ранее в Минобороны сообщили о том, что рано утром 24 мая корабль Черноморского флота "Иван Хурс", который в исключительной экономической зоне Турции охраняет газовые трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", отразил атаку трех беспилотных быстроходных катеров ВСУ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские силы уничтожают натовское вооружение ВСУ в Херсонской области
Били по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в Грайвороне
ВСУ обезглавлены: что случилось с Залужным
 
Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУСВОАрмия и флотСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Харьковская областьХерсонская областьЗапорожская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35Большой успех российской разведки: военный эксперт о ранении Залужного
18:17Минус три склада боеприпасов и 400 боевиков ВСУ – сводка Минобороны
18:09Путин: Украина называет РФ агрессором и кассирует деньги за транзит газа
17:31Как получить паспорт жителям новых регионов РФ: список документов
17:01ВСУ попытались атаковать охранявший газопроводы в Турции корабль ЧФ
16:59Путин принял участие в заседании Евразийского экономического форума
16:54Терроризм и подготовка захвата власти: севастопольцу вынесли приговор
16:42Били по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в Грайвороне
16:30Ле Пен ответила на вопрос "чей Крым"
16:01Дети участников СВО из Крыма оздоровятся и отдохнут бесплатно
15:46ВСУ обезглавлены: что случилось с Залужным
15:29Что будет дальше с национализированной квартирой Зеленских в Крыму
15:19Патрульный корабль ЧФ провел одиночный бой в море
14:35Кредитный портфель физических лиц в РНКБ превысил 110 млрд рублей
14:01Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой
13:47В Крыму установили льготы для участников СВО
13:38В МИД назвали реальные цели Запада на Украине
13:25За пропаганду экстремизма в Севастополе задержан адепт запрещенной секты
13:18В Крыму национализировали имущество Зеленского, Авакова и Яценюка
13:00Захарова резко отреагировала на заявление США про удары по Крыму
Лента новостейМолния