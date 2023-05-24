https://crimea.ria.ru/20230524/minus-tri-sklada-boepripasov-i-400-boevikov-vsu--svodka-minoborony-1128943822.html

Минус три склада боеприпасов и 400 боевиков ВСУ – сводка Минобороны

Минус три склада боеприпасов и 400 боевиков ВСУ – сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Минус три склада боеприпасов и 400 боевиков ВСУ – сводка Минобороны

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинским националистам на всех направлениях боев в зоне спецоперации. За сутки ВСУ потеряли более 400... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T18:17

2023-05-24T18:17

2023-05-24T18:17

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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события в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинским националистам на всех направлениях боев в зоне спецоперации. За сутки ВСУ потеряли более 400 солдат, а также три склада с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны России.По информации ведомства, самые крупные потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении.Здесь же отмечаются существенные потери противника в технике.Также в районе Славянска и Григоровки в ДНР российскими войсками уничтожены склады боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны.Еще один склад боеприпасов был уничтожен на Красно-Лиманском направлении."В районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", – добавили в ведомстве.На данном направлении в течение суток уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих. Оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Невское (ЛНР), а также Торское и Григоровка (ДНР).На Купянском направлении силами подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение ВСУ в Харьковской области (районы населенных пунктов Двуречная, Першотравневое и Тимковка), а также под Стельмаховкой, на территории Луганской Народной Республики.За сутки здесь было уничтожено более 40 украинских боевиков. Кроме того, в районе Синьковки и Кисловки на Харьковщине пресечены действия двух украинских ДРГ.На Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожены не мене 150 боевиков ВСУ. Поражения противнику нанесены в районе Угледара и Шевченко (ДНР), Малой Токмачки, Марфополя и Каменского (Запорожская область).А в районе Авдеевки в ДНР поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 93 подразделения украинских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах.Ранее в Минобороны сообщили о том, что рано утром 24 мая корабль Черноморского флота "Иван Хурс", который в исключительной экономической зоне Турции охраняет газовые трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", отразил атаку трех беспилотных быстроходных катеров ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские силы уничтожают натовское вооружение ВСУ в Херсонской областиБили по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в ГрайворонеВСУ обезглавлены: что случилось с Залужным

https://crimea.ria.ru/20230524/vsu-popytalis-atakovat-korabl-chf-u-beregov-turtsii-1128941875.html

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донецкая народная республика (днр)

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