https://crimea.ria.ru/20230524/bili-po-domam-magazinam-i-detsadu---vlasti-ob-uscherbe-ot-drg-v-grayvorone-1128941105.html

Били по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в Грайвороне

Били по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в Грайвороне - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Били по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в Грайвороне

Более 500 различных строений повреждено в результате действий диверсантов в Белгородской области, из них почти половина - в самом Грайвороне. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T16:42

2023-05-24T16:42

2023-05-24T16:42

атака украинской дрг на белгородскую область

обстрелы белгородской области

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

сво

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геннадий бондарев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Более 500 различных строений повреждено в результате действий диверсантов в Белгородской области, из них почти половина - в самом Грайвороне. Об этом рассказал глава администрации Гайворонского городского округа Геннадий Бондарев.Бондарев уточнил, что обстрел округа велся несколько часов, и под удар попали гражданские объекты, которые никакой военной угрозы не несли. Самые серьезные повреждения зафиксированы в Козинке."Потому что загоняли во дворы технику, окапывались, рыли окопы... Рушили дома, жгли", - отметил глава администрации.В Замостье в окне детского сада торчит боевая часть "Урагана", на место вызваны саперы. Обход территорий и оценка ущерба продолжается.22 мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. По последним данным, пострадали 13 человек, один скончался. 23 мая Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 боевиков. После этого режим КТО отменили. Следком возбудил уголовные дела по шести статьям, в том числе о теракте.Как сообщил утром в среду губернатор Вячеслав Гладков, на сегодняшний день в больницах остаются девять человек, из них трое в реанимации.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область – есть разрушенияДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиковЧисло пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака украинской дрг на белгородскую область, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), сво, происшествия, россия, украина, новости, геннадий бондарев