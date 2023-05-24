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Били по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в Грайвороне - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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Били по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в Грайвороне
Били по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в Грайвороне - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Били по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в Грайвороне
Более 500 различных строений повреждено в результате действий диверсантов в Белгородской области, из них почти половина - в самом Грайвороне. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T16:42
2023-05-24T16:42
атака украинской дрг на белгородскую область
обстрелы белгородской области
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
сво
происшествия
россия
украина
новости
геннадий бондарев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Более 500 различных строений повреждено в результате действий диверсантов в Белгородской области, из них почти половина - в самом Грайвороне. Об этом рассказал глава администрации Гайворонского городского округа Геннадий Бондарев.Бондарев уточнил, что обстрел округа велся несколько часов, и под удар попали гражданские объекты, которые никакой военной угрозы не несли. Самые серьезные повреждения зафиксированы в Козинке."Потому что загоняли во дворы технику, окапывались, рыли окопы... Рушили дома, жгли", - отметил глава администрации.В Замостье в окне детского сада торчит боевая часть "Урагана", на место вызваны саперы. Обход территорий и оценка ущерба продолжается.22 мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. По последним данным, пострадали 13 человек, один скончался. 23 мая Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 боевиков. После этого режим КТО отменили. Следком возбудил уголовные дела по шести статьям, в том числе о теракте.Как сообщил утром в среду губернатор Вячеслав Гладков, на сегодняшний день в больницах остаются девять человек, из них трое в реанимации.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область – есть разрушенияДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиковЧисло пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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атака украинской дрг на белгородскую область, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), сво, происшествия, россия, украина, новости, геннадий бондарев
Били по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в Грайвороне

Более 500 строений повреждены из-за атаки диверсантов на Белгородскую область – власти

16:42 24.05.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаНесколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ
Несколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Более 500 различных строений повреждено в результате действий диверсантов в Белгородской области, из них почти половина - в самом Грайвороне. Об этом рассказал глава администрации Гайворонского городского округа Геннадий Бондарев.
"В одном Гайвороне, по предварительным подсчетам, где-то около, наверное, 200 пострадало в разной степени и жилых домов, и хозяйственных, и производства, и магазины, административные здания, - цитирует Бондарева РИА Новости. - Более 500 точно различных домов, магазинов разрушено (по всему округу - ред.)".
Бондарев уточнил, что обстрел округа велся несколько часов, и под удар попали гражданские объекты, которые никакой военной угрозы не несли. Самые серьезные повреждения зафиксированы в Козинке.
"Потому что загоняли во дворы технику, окапывались, рыли окопы... Рушили дома, жгли", - отметил глава администрации.
В Замостье в окне детского сада торчит боевая часть "Урагана", на место вызваны саперы. Обход территорий и оценка ущерба продолжается.
22 мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. По последним данным, пострадали 13 человек, один скончался. 23 мая Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 боевиков. После этого режим КТО отменили. Следком возбудил уголовные дела по шести статьям, в том числе о теракте.
Как сообщил утром в среду губернатор Вячеслав Гладков, на сегодняшний день в больницах остаются девять человек, из них трое в реанимации.
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Атака украинской ДРГ на Белгородскую областьОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОПроисшествияРоссияУкраинаНовостиГеннадий Бондарев
 
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