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В Херсонщине разбиты "Гвоздика" и "Акация" ВСУ с экипажем и боекомплектом - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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В Херсонщине разбиты "Гвоздика" и "Акация" ВСУ с экипажем и боекомплектом
В Херсонщине разбиты "Гвоздика" и "Акация" ВСУ с экипажем и боекомплектом - РИА Новости Крым, 26.05.2023
В Херсонщине разбиты "Гвоздика" и "Акация" ВСУ с экипажем и боекомплектом
Десять украинских боевиков и две самоходные артиллерийские установки ВСУ уничтожены точными ударами российской артиллерии в селе Ольговка и в пгт Камышаны... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T10:59
2023-05-26T11:01
херсонская область
потери всу
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Десять украинских боевиков и две самоходные артиллерийские установки ВСУ уничтожены точными ударами российской артиллерии в селе Ольговка и в пгт Камышаны Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона."Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ольговка уничтожена САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", - говорится в сообщении.Кроме того, российская артиллерия в районе населенного пункта Камышаны поразила САУ 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом. Экипаж машины состоял из пяти боевиков, они также ликвидированы.Ранее сообщалось, что за сутки российские военные уничтожили в зоне спецоперации порядка 660 украинских боевиков и 25 единиц военной техники противника, ликвидировали пять диверсионно-разведывательных групп.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти сотня прилетов: левый берег Херсонской области вновь под ударом ВСУ"Сверхтяжелая ночь": сильные взрывы прогремели в городах Украины"Мирный" план Зеленского ведет мир к катастрофе – Медведчук
https://crimea.ria.ru/20230524/rossiyskie-sily-unichtozhayut-natovskoe-vooruzhenie-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1128931748.html
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херсонская область, потери всу , сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости
В Херсонщине разбиты "Гвоздика" и "Акация" ВСУ с экипажем и боекомплектом

В Херсонской области ударами артиллерии уничтожены "Гвоздика" и "Акация" с боекомплектами

10:59 26.05.2023 (обновлено: 11:01 26.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакевСтрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" калибра 240-мм.
Стрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан калибра 240-мм. - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Десять украинских боевиков и две самоходные артиллерийские установки ВСУ уничтожены точными ударами российской артиллерии в селе Ольговка и в пгт Камышаны Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ольговка уничтожена САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", - говорится в сообщении.
Кроме того, российская артиллерия в районе населенного пункта Камышаны поразила САУ 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом. Экипаж машины состоял из пяти боевиков, они также ликвидированы.
Стрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан калибра 240-мм. - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
24 мая, 12:40
Российские силы уничтожают натовское вооружение ВСУ в Херсонской области
Ранее сообщалось, что за сутки российские военные уничтожили в зоне спецоперации порядка 660 украинских боевиков и 25 единиц военной техники противника, ликвидировали пять диверсионно-разведывательных групп.
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Херсонская областьПотери ВСУСВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотНовости
 
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