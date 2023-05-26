https://crimea.ria.ru/20230526/na-khersonschine-unichtozheny-gvozdika-i-akatsiya-s-ekipazhem-i-boekomplektom-1128973965.html

В Херсонщине разбиты "Гвоздика" и "Акация" ВСУ с экипажем и боекомплектом

В Херсонщине разбиты "Гвоздика" и "Акация" ВСУ с экипажем и боекомплектом - РИА Новости Крым, 26.05.2023

В Херсонщине разбиты "Гвоздика" и "Акация" ВСУ с экипажем и боекомплектом

Десять украинских боевиков и две самоходные артиллерийские установки ВСУ уничтожены точными ударами российской артиллерии в селе Ольговка и в пгт Камышаны... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T10:59

2023-05-26T10:59

2023-05-26T11:01

херсонская область

потери всу

сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0b/1128662410_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b534dff5d34943f9eb8325c208e3698e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Десять украинских боевиков и две самоходные артиллерийские установки ВСУ уничтожены точными ударами российской артиллерии в селе Ольговка и в пгт Камышаны Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона."Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ольговка уничтожена САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", - говорится в сообщении.Кроме того, российская артиллерия в районе населенного пункта Камышаны поразила САУ 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом. Экипаж машины состоял из пяти боевиков, они также ликвидированы.Ранее сообщалось, что за сутки российские военные уничтожили в зоне спецоперации порядка 660 украинских боевиков и 25 единиц военной техники противника, ликвидировали пять диверсионно-разведывательных групп.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти сотня прилетов: левый берег Херсонской области вновь под ударом ВСУ"Сверхтяжелая ночь": сильные взрывы прогремели в городах Украины"Мирный" план Зеленского ведет мир к катастрофе – Медведчук

https://crimea.ria.ru/20230524/rossiyskie-sily-unichtozhayut-natovskoe-vooruzhenie-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1128931748.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, потери всу , сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости