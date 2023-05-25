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Более 600 боевиков, пять ДРГ и боевая техника – ВСУ несут новые потери - РИА Новости Крым, 25.05.2023
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Более 600 боевиков, пять ДРГ и боевая техника – ВСУ несут новые потери
Более 600 боевиков, пять ДРГ и боевая техника – ВСУ несут новые потери - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Более 600 боевиков, пять ДРГ и боевая техника – ВСУ несут новые потери
За сутки российские военные уничтожили в зоне спецоперации порядка 660 украинских боевиков и 25 единиц военной техники противника, ликвидировали пять... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T15:44
2023-05-25T15:44
министерство обороны рф
сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. За сутки российские военные уничтожили в зоне спецоперации порядка 660 украинских боевиков и 25 единиц военной техники противника, ликвидировали пять диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское и Красно-Лиманское направленияНа Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск нанесла удары по подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.В районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка Харьковской области, Ивановка ДНР и Розовка ЛНР пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.За сутки потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30."На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Райгородка и Червоная Диброва ЛНР", - говорится в сообщении.В результате потери ВСУ составили до 65 боевиков, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.Донецкое направлениеНа Донецком направлении "Южная" группировка войск уничтожила до 270 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.Кроме того, уничтожены два склада с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ступочка и Авдеевка ДНР.Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направления"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новоселка ДНР, Малая Токмачка и Нестерянка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.В районе Владимировки ДНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.За сутки на данных направлениях потери противника составили до 110 военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 25 украинских боевиков, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил в течение суток поражены 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские артиллеристы уничтожили "Гвоздику" и минометный расчет ВСУМинус три склада боеприпасов и 400 боевиков ВСУ – сводка МинобороныОшеломляющие цифры: названы потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230525/ekspert-raskryl-podopleku-slov-podolyaka-o-nachavshemsya-kontrnastuplenii-vsu-1128954529.html
https://crimea.ria.ru/20230524/bolshoy-uspekh-rossiyskoy-razvedki-voennyy-ekspert-o-ranenii-zaluzhnogo-1128942308.html
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луганская народная республика (лнр)
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министерство обороны рф, сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новости
Более 600 боевиков, пять ДРГ и боевая техника – ВСУ несут новые потери

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли 660 боевиков и более 20 единиц военной техники

15:44 25.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакевСтрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" калибра 240-мм.
Стрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан калибра 240-мм. - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. За сутки российские военные уничтожили в зоне спецоперации порядка 660 украинских боевиков и 25 единиц военной техники противника, ликвидировали пять диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Купянское и Красно-Лиманское направления

На Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск нанесла удары по подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
В районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка Харьковской области, Ивановка ДНР и Розовка ЛНР пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.
За сутки потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.
"На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Райгородка и Червоная Диброва ЛНР", - говорится в сообщении.
В результате потери ВСУ составили до 65 боевиков, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Солдаты ВСУ
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Донецкое направление

На Донецком направлении "Южная" группировка войск уничтожила до 270 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.
Кроме того, уничтожены два склада с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ступочка и Авдеевка ДНР.

Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направления

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новоселка ДНР, Малая Токмачка и Нестерянка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.
В районе Владимировки ДНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
За сутки на данных направлениях потери противника составили до 110 военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Вчера, 18:35Эксклюзивы РИА Новости Крым
Большой успех российской разведки: военный эксперт о ранении Залужного
На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 25 украинских боевиков, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил в течение суток поражены 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах.
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Министерство обороны РФСВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьНовости
 
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