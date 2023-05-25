https://crimea.ria.ru/20230525/rossiyskie-artilleristy-unichtozhili-gvozdiku-i-minometnyy-raschet-vsu-1128952759.html
Российские артиллеристы уничтожили "Гвоздику" и минометный расчет ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили "Гвоздику" и минометный расчет ВСУ - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Российские артиллеристы уничтожили "Гвоздику" и минометный расчет ВСУ
Российские военнослужащие продолжают ликвидировать вооружение и личный состав украинских националистов на территории Херсонской области. Артиллерийским огнем... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T11:19
2023-05-25T11:19
2023-05-25T11:23
херсонская область
новые регионы россии
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие продолжают ликвидировать вооружение и личный состав украинских националистов на территории Херсонской области. Артиллерийским огнем уничтожены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 120 мм минометный расчет, сообщили в экстренных службах региона."Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Садовое уничтожен 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему, потери личного состава ВСУ – четверо погибших, трое получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.Кроме того, в районе населенного пункта Ульяновка российские артиллеристы уничтожили самоходную артиллерийскую установку САУ 2С1 "Гвоздика" с пятью членами экипажа и боекомплектом.Накануне в районе населенного пункта Музыковка Херсонской области артиллерийским ударом была уничтожен ЗРК 9К35 "Стрела-10" с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом. В районе поселка Ударник Бериславского района области была уничтожена гаубица М777 американского производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Минус три склада боеприпасов и 400 боевиков ВСУ – сводка МинобороныБольше 80 снарядов выпустили ВСУ по левому берегу Херсонской областиСотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с оружием в Херсонской области
https://crimea.ria.ru/20230524/rossiyskie-sily-unichtozhayut-natovskoe-vooruzhenie-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1128931748.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , сво, новости
Российские артиллеристы уничтожили "Гвоздику" и минометный расчет ВСУ
ВС РФ уничтожили артустановку "Гвоздика" и минометный расчет ВСУ с экипажем на Херсонщине
11:19 25.05.2023 (обновлено: 11:23 25.05.2023)