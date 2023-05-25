https://crimea.ria.ru/20230525/rossiyskie-artilleristy-unichtozhili-gvozdiku-i-minometnyy-raschet-vsu-1128952759.html

Российские артиллеристы уничтожили "Гвоздику" и минометный расчет ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили "Гвоздику" и минометный расчет ВСУ - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Российские артиллеристы уничтожили "Гвоздику" и минометный расчет ВСУ

Российские военнослужащие продолжают ликвидировать вооружение и личный состав украинских националистов на территории Херсонской области. Артиллерийским огнем... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T11:19

2023-05-25T11:19

2023-05-25T11:23

херсонская область

новые регионы россии

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие продолжают ликвидировать вооружение и личный состав украинских националистов на территории Херсонской области. Артиллерийским огнем уничтожены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 120 мм минометный расчет, сообщили в экстренных службах региона."Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Садовое уничтожен 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему, потери личного состава ВСУ – четверо погибших, трое получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.Кроме того, в районе населенного пункта Ульяновка российские артиллеристы уничтожили самоходную артиллерийскую установку САУ 2С1 "Гвоздика" с пятью членами экипажа и боекомплектом.Накануне в районе населенного пункта Музыковка Херсонской области артиллерийским ударом была уничтожен ЗРК 9К35 "Стрела-10" с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом. В районе поселка Ударник Бериславского района области была уничтожена гаубица М777 американского производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Минус три склада боеприпасов и 400 боевиков ВСУ – сводка МинобороныБольше 80 снарядов выпустили ВСУ по левому берегу Херсонской областиСотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с оружием в Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20230524/rossiyskie-sily-unichtozhayut-natovskoe-vooruzhenie-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1128931748.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , сво, новости